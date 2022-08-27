Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Защита домашних животных от радиоактивного заражения

Дата публикации
Просмотры
34
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Защита домашних животных от радиоактивного заражения

Фото: Credits

Из-за оккупации сегодня вероятность аварии на ЗАЭС как никогда высока. Важно не паниковать, а изучить главные правила безопасности, чтобы быть готовыми к любому развитию событий и защитить не только себя, но и четвероногих, рассказывает ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

При радиоактивном заражении происходит выброс радиоактивного йода, разрушающего щитовидную железу, поэтому важно защитить этот орган. Для этого нужны йодсодержащие препараты, которые следует принять внутрь при реальной угрозе: за 30 минут до или в первые минуты (максимум до 2 часов) после аварии.

Калия йодид – действующее вещество большинства препаратов. Для животных, особенно для кошек, он достаточно опасный, чем для людей.

У животных препарат может вызвать побочные эффекты:

  • слезотечение и выделение из носа
  • кашель
  • рвоту
  • диарею
  • отсутствие аппетита
  • тремор мышц и судороги
  • кардиомиопатию и т.п.

Поэтому давать животным препараты йода следует очень осторожно и строго соблюдать дозировку. Лучше отдать предпочтение таблеткам.

Таблетки калия йодида (200 мг):

  • кошкам и собакам весом до 10 кг – 50 мг (1/4 таблетки)
  • собакам весом 10-30 кг – до 85 мг (1/4+1/8 таблетки)
  • собакам весом более 30 кг – до 125 мг (1/2+1/8 таблетки)

5% раствор йода (растворить в стакане воды):

  • кошкам и собакам весом до 10 кг – 1 мл (20 капель)
  • собакам весом 10-30 кг – 1,5 мл (30 капель)
  • собакам весом более 30 кг – 2 мл (40 капель)

Однако следует помнить, что это – специальные профилактические дозы, которые превышают суточную потребность организма животного в разы. Поэтому дать препарат можно только 1 раз при реальной угрозе радиоактивного заражения. При признаках интоксикации немедленно обратитесь в клинику.

Читайте также:

Несли собаку на плечах к польской границе, чтобы спасти животное от войны!

Несли собаку на плечах к польской границе, чтобы спасти животное от войны!

Похожие темы:

Следующая публикация