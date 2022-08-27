Защита домашних животных от радиоактивного заражения

Из-за оккупации сегодня вероятность аварии на ЗАЭС как никогда высока. Важно не паниковать, а изучить главные правила безопасности, чтобы быть готовыми к любому развитию событий и защитить не только себя, но и четвероногих, рассказывает ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

При радиоактивном заражении происходит выброс радиоактивного йода, разрушающего щитовидную железу, поэтому важно защитить этот орган. Для этого нужны йодсодержащие препараты, которые следует принять внутрь при реальной угрозе: за 30 минут до или в первые минуты (максимум до 2 часов) после аварии.

Калия йодид – действующее вещество большинства препаратов. Для животных, особенно для кошек, он достаточно опасный, чем для людей.

У животных препарат может вызвать побочные эффекты:

слезотечение и выделение из носа

кашель

рвоту

диарею

отсутствие аппетита

тремор мышц и судороги

кардиомиопатию и т.п.

Поэтому давать животным препараты йода следует очень осторожно и строго соблюдать дозировку. Лучше отдать предпочтение таблеткам.

Таблетки калия йодида (200 мг):

кошкам и собакам весом до 10 кг – 50 мг (1/4 таблетки)

собакам весом 10-30 кг – до 85 мг (1/4+1/8 таблетки)

собакам весом более 30 кг – до 125 мг (1/2+1/8 таблетки)

5% раствор йода (растворить в стакане воды):

кошкам и собакам весом до 10 кг – 1 мл (20 капель)

собакам весом 10-30 кг – 1,5 мл (30 капель)

собакам весом более 30 кг – 2 мл (40 капель)

Однако следует помнить, что это – специальные профилактические дозы, которые превышают суточную потребность организма животного в разы. Поэтому дать препарат можно только 1 раз при реальной угрозе радиоактивного заражения. При признаках интоксикации немедленно обратитесь в клинику.

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