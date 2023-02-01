Затхлый запах полотенец и ковриков в ванной: почему он появляется и как с ним бороться

Регулярная стирка ковриков и полотенец — утомительное занятие, особенно в большой семье. Но, к сожалению, эти предметы нашего повседневного быта требуют особого внимания и ухода.

Полотенца и коврики для ванной могут быть идеальной средой для размножения бактерий и микробов, особенно когда они плохо высыхают из-за влажности. Их регулярная стирка важна для поддержания хорошей гигиены, и, по словам эксперта, коврики для ванной следует заменять каждые два года.

Специалист по уборке объяснила читателям Еxpress.co.uk, как нужно ухаживать за полотенцами и ковриками, чтобы они всегда пахли свежестью и не служили источником размножения микробов.

Как предотвратить запах затхлости

Полотенца обычно приобретают затхлый запах, когда на них растет плесень, поэтому, чтобы избежать этого, следите за тем, чтобы они никогда не оставались на полу долгое время и чтобы они не были сложены в несколько слоев до того, как полностью высохли.

Что делать, если запах затхлости все же появился

Чтобы оживить и освежить полотенца, которые приобрели запах сырости, есть несколько способов. Повторно постирайте полотенца при горячей температуре с белым уксусом, и запах сырости должен полностью исчезнуть.

Во-первых, чтобы предотвратить появление запаха сырости, эксперт по клинингу рекомендовал стирать коврики вместе с полотенцами. Самый быстрый и простой способ убедиться, что на ковриках и полотенцах нет никаких бактерий, — это положить их в стиральную машину в режиме интенсивной стирки при температуре около 40°C.

Стирайте ваши полотенца и коврики с вашим обычным стиральным порошком и небольшим количеством кондиционера для белья. После завершения цикла либо высушите их в стиральной машине, либо повесьте их на вешалку для полотенец или сушилку, чтобы они полностью высохли перед повторным использованием. Правильная сушка этих вещей - главное условие хорошего запаха.

Как сушить полотенца и коврики, чтобы они не пахли затхлостью

Коврики для ванной и полотенца могут сушиться часами, если не днями, в зимние месяцы. Поэтому очень важно сушить их правильно и эффективно. Хорошо, если у вас есть возможность воспользоваться сушильной машиной, но если нет, то, по словам эксперта, лучше всего положить их на сушилку, желательно возле окна или в место с хорошей вентиляцией.

Не кладите полотенца и коврики друг на друга или слишком близко, так как это задержит процесс высыхания. Для достижения наилучших результатов переворачивайте полотенца каждые пару часов, чтобы они высыхали равномерно. Сушка на воздухе иногда может сделать полотенца немного жесткими, поэтому рекомендуется быстро прогладить их после того, как они высохнут, чтобы смягчить перед использованием.

Фото: Credits

Как ухаживать за ковриком для ванной

Поскольку коврик для ванной часто лежит на полу, лучше всего стирать его каждые три-семь дней, полностью заменяя коврик для ванной каждые два года.

Обычно коврики для ванной сохнут дольше в холодную погоду, поэтому зимой могут быть случаи, когда они не полностью высыхают между использованиями. В этом случае поможет регулярная стирка, которая гарантирует отсутствие скопления бактерий, предотвращает появление сырости и плесени.

В целом, все советы по уходу за этими предметами нашего обихода можно свести к двум моментам: стирайте чаще и сушите тщательнее. И, если вы будете придерживаться этих рекомендаций, ваши полотенца и коврики всегда будут пахнуть свежестью.

Читайте также: