Завершение садового сезона: полный список того, что нужно обрезать в течение октября

Осень — это насыщенный сезон в календаре обрезки растений, идеальное время для удаления старых пород и предоставления кустам и деревьям нужной формы. Многие растения, которые сыграли важную роль в создании великолепного летнего сада, потребуют обрезки, чтобы вернуться в следующем году.

Плодовым кустам пойдет на пользу прореживание, тогда как многолетние растения следует обрезать до земли. Нежные растения, такие как лаванда и розмарин, также выиграют от обрезки, поскольку они не выдержат зимних холодов, которые уже не за горами.

Ехргеѕѕ.co.uk составил список всего, что необходимо обрезать в октябре.

Розы

Эксперт по садоводству Монти Дон написал в октябрьской заметке в блоге: «Обрезайте плетистые розы. Племенные розы цветут на побегах, выращенных той же весной, поэтому их можно сильно обрезать сейчас. Начните с удаления любых поврежденных или перекрещенных побегов или любой очень старой древесины, которую можно обрезать до земли.»

Основные стебли следует разводить веером на равноудаленные как можно горизонтальнее, привязывая их к проволоке или шпалере. Тогда все боковые побеги, растущие от этих основных стеблей и давшие цветы в этом году, можно сократить до короткого пенька или пары листьев.

Наконец, садоводы должны убедиться, что все прочно подвязано, чтобы избежать зимних повреждений. Обрезка плетистых роз сейчас позволит им обеспечить максимальное цветение.

Кустарники

Кустарники, также можно обрезать наполовину сейчас, а потом еще раз весной.

Старые и заброшенные растения хорошо реагируют на сильную обрезку, и их можно обрезать до рыхлых почек примерно на высоте 1 м от земли в это время года.

Лаванда

Если лето прошло без обрезки вашей лаванды, подождите до весны, если у вас есть нежные сорта, такие как французская, испанская и итальянская.

Английскую лаванду можно обрезать в октябре, удаляя отцветшие цветы и обрезая зеленые новые побеги, чтобы стимулировать компактную форму и предотвратить увядание стеблей.

Но избегайте обрезки старой, оголенной древесины, поскольку лаванда не восстанавливается из старой древесины. Все сорта нуждаются в регулярной обрезке, чтобы помочь им процветать, и почти невозможно омолодить заброшенное растение, если его оставили слишком долго.

Розмарин

Розмарин, который прекрасно подходит для приготовления пищи, следует обрезать после цветения, но до наступления зимы.

Обрежьте растение чистым секатором, чтобы одновременно очистить, удалить отцветшие цветы и изменить форму растения. Как и лаванду, никогда не обрезайте старую древесину, поскольку это может убить растение.

Плодовые деревья

Обрежьте фруктовые деревья сейчас, чтобы улучшить их форму и урожайность. Во время обрезки обязательно удалите всю отмершую и больную древесину.

Вы также можете проредить ветви, чтобы улучшить кровообращение и проникновение солнца, что поможет им хорошо расти.

Прореживание подойдет для смородины и крыжовника. Летнеплодную малину также можно обрезать после того, как она плодоносит, срезая побеги до земли.

Лиственные живые изгороди

Октябрь — это последний шанс обрезать лиственные живые изгороди, чтобы они выглядели опрятными в течение зимы.

Как только живая изгородь достигнет нужной вам высоты и ширины, регулярно обрезайте ее, чтобы удалить почти все молодые побеги.

Обычно это делают один раз в год на неформальных живых изгородях и один, два или три раза в год на формальных. Хотя вам может понадобиться отложить обрезку, чтобы не беспокоить гнездящихся птиц, октябрь — отличное время для обрезки живых изгородей из граба, боярышника и бука.

Японский клен

Декоративные деревья, такие как клен и рябина, обеспечивают красивый осенний цвет, когда другие растения начинают увядать. Как только листья опадут, обязательно обрежьте эти деревья, пока они находятся в состоянии покоя, обычно между октябрем и листопадом.