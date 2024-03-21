Здоровье вашего любимца: почему цвет десен собаки является критическим показателем

Оттенок десен вашей собаки может быть сигналом к немедленной медицинской помощи. Почему именно цвет десен важен и как правильно отслеживать его изменения – рассказывает врач.

Аномалии в цвете десен собаки – могут быть симптомом серьезных проблем со здоровьем. Почему цвет десен важен и как правильно реагировать на его изменения рассказывает ветеринарка Лиза Липпман.

Регулярно, один или два раза в месяц, в минуты покоя и отдыха, проверяйте состояние десен вашей собаки. Для этого просто осторожно приподнимите верхнюю или нижнюю губу.

Здоровые десны собаки имеют пигментированный розовый цвет, свидетельствующий о нормальном кровообращении и здоровье.

Однако если они светлые, красные или белые, это может указывать на проблемы со здоровьем.

Самые распространенные причины неправильного цвета десен у собак – анемия, кровопотеря, проблемы с сердцем и другие серьезные заболевания. Своевременное выявление этих проблем поможет выбраться из них без серьезных последствий.

Что стоит сделать

Если вы заметили изменения в цвете десен вашей собаки, особенно если они сопровождаются другими симптомами: вялость, слабость или потеря аппетита, сознания, раздутый живот, необычное дыхание или рвота – немедленно обратитесь к ветеринару.

Цвет десен собаки может являться важным показателем ее здоровья. Правильное наблюдение и немедленная реакция на любые изменения предотвратят серьезные проблемы со здоровьем и обеспечат вашему любимцу долгую и счастливую жизнь.

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