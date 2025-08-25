Зеленое становится красным: как помидоры могут дозреть с помощью обычного банана

Как помидоры могут созреть с помощью обычного банана / © Associated Press

Этот простой лайфхак активно используют садоводы во всем мире. И он базируется не на магии, а на науке. Именно о нем рассказала садовод Erin Berkyto.

Бананы, так же как яблоки или груши, выделяют этилен — естественный растительный гормон, стимулирующий созревание плодов. Если поместить зеленые помидоры в закрытое пространство вместе с бананом, концентрация этилена возрастает. В результате овощи быстрее переходят из стадии зеленых в красные и приобретают аппетитный вид без гниения.

Как сделать это дома

Метод прост и не требует специального оборудования:

Положите зеленые помидоры в картонную коробку, корзину или бумажный пакет. Добавьте 1-2 спелых банана. Накройте пергаментом и кухонным полотенцем или плотно закройте пакет. Это поможет задержать газ и создать стабильную среду. Храните при комнатной температуре, в темном месте (не на солнце). Проверяйте каждые несколько дней. Через 1-3 недели получите равномерно красные плоды.

Частые вопросы

Нужно ли менять бананы? Не всегда. Если фрукт начал портиться, лучше заменить, чтобы не вызвать гниение.

Можно ли использовать другие фрукты? Да! Яблоки и груши также выделяют этилен и работают не хуже.

Сколько ждать ? Все зависит от начальной спелости. Быстрее всего созреют помидоры, которые уже начали краснеть.

Будут ли они такими же вкусными, как те, что созрели на солнце? Полностью воспроизвести вкус летних, «солнечных» томатов невозможно, но эти плоды все равно получаются сладкими и сочными, гораздо лучше, чем зеленые или испорченные.

Советы

Не мойте помидоры перед закладкой на дозревание, лишняя влага может ускорить порчу.

Используйте бумажные пакеты вместо полиэтиленовых, они «дышат» и предотвращают появление конденсата.

Если у вас большое количество зеленых плодов, разделите их на несколько партий, так сможете наслаждаться свежими помидорами дольше.

Зеленые помидоры вовсе не обречены. Всего один банан способен превратить их в красные, ароматные и вкусные. Это не только экономия, но и способ сохранить летний урожай даже в прохладные дни.