Зеленое становится красным: как помидоры могут дозреть с помощью обычного банана

Представьте, вы собрали с грядки зеленые помидоры, потому что похолодало и уже думаете, что они так и останутся лежать недозрелыми. Но есть хитрость, которая превращает их в ярко-красные, сочные плоды, достаточно лишь одного банана.

Как помидоры могут созреть с помощью обычного банана

Как помидоры могут созреть с помощью обычного банана / © Associated Press

Этот простой лайфхак активно используют садоводы во всем мире. И он базируется не на магии, а на науке. Именно о нем рассказала садовод Erin Berkyto.

Бананы, так же как яблоки или груши, выделяют этилен — естественный растительный гормон, стимулирующий созревание плодов. Если поместить зеленые помидоры в закрытое пространство вместе с бананом, концентрация этилена возрастает. В результате овощи быстрее переходят из стадии зеленых в красные и приобретают аппетитный вид без гниения.

Как сделать это дома

Метод прост и не требует специального оборудования:

  1. Положите зеленые помидоры в картонную коробку, корзину или бумажный пакет.

  2. Добавьте 1-2 спелых банана.

  3. Накройте пергаментом и кухонным полотенцем или плотно закройте пакет. Это поможет задержать газ и создать стабильную среду.

  4. Храните при комнатной температуре, в темном месте (не на солнце).

  5. Проверяйте каждые несколько дней. Через 1-3 недели получите равномерно красные плоды.

Частые вопросы

  • Нужно ли менять бананы? Не всегда. Если фрукт начал портиться, лучше заменить, чтобы не вызвать гниение.

  • Можно ли использовать другие фрукты? Да! Яблоки и груши также выделяют этилен и работают не хуже.

  • Сколько ждать? Все зависит от начальной спелости. Быстрее всего созреют помидоры, которые уже начали краснеть.

  • Будут ли они такими же вкусными, как те, что созрели на солнце? Полностью воспроизвести вкус летних, «солнечных» томатов невозможно, но эти плоды все равно получаются сладкими и сочными, гораздо лучше, чем зеленые или испорченные.

Советы

  • Не мойте помидоры перед закладкой на дозревание, лишняя влага может ускорить порчу.

  • Используйте бумажные пакеты вместо полиэтиленовых, они «дышат» и предотвращают появление конденсата.

  • Если у вас большое количество зеленых плодов, разделите их на несколько партий, так сможете наслаждаться свежими помидорами дольше.

Зеленые помидоры вовсе не обречены. Всего один банан способен превратить их в красные, ароматные и вкусные. Это не только экономия, но и способ сохранить летний урожай даже в прохладные дни.

