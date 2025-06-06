Действительно ли коты отображают нашу личность: интересное исследование / © Associated Press

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Издание Martha Stewart опубликовало обзор нового исследования, обнародованного в журнале PLOS ONE, который еще раз подтвердил: наши пушистые друзья больше, чем просто животные. Они — эмоциональные отражения нас самих.

Черты, которые нас сближают

Исследование базировалось на психологической модели личности «Большая пятерка», определяющей пять основных черт характера:

Экстраверсия — активность, социальность. Доброжелательность — эмпатия, покладистость. Открытость к опыту — креативность, любопытство. Добросовестность — ответственность, самодисциплина. Невротизм — склонность к тревоге и эмоциональным колебаниям.

Более 3000 владельцев кошек прошли опрос, а их ответы сравнивали с поведением их любимцев.

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У хозяев с высоким уровнем невротизма кошки, которые чаще демонстрировали тревожное поведение, избегали контакта или были агрессивны.

У экстравертированных людей чаще были кошки, которые любили быть на улице, проявляли игривость и открытость.

У жобросовестных хозяев чаще были спокойные, послушные кошки с хорошо сложившимися привычками.

Это говорит о том, что взаимодействие с животным — не только эмоциональная связь, но и взаимная адаптация, в которой кот не просто «существует рядом», а приспосабливается к психоэмоциональному полю своего человека.

Влияние хозяина

Многие воспринимают своих домашних любимцев как членов семьи. Они формируют с ними глубокие социальные связи. И если взаимодействие в семье влияет на поведение детей, почему это не может касаться животных. Действительно, кошки — хоть и не требуют выгула или дрессировки, как собаки — чрезвычайно чувствительны к интонации, распорядку дня, микроклимату в доме, а главное — к эмоциональному состоянию владельца.

Ваша психика — их мир

То, как вы ведете себя каждый день, как реагируете на стресс, как относитесь к себе — все это животное «считывает» не хуже психотерапевта. Если вы постоянно нервничаете, ссоритесь или пренебрегаете собственным сном и отдыхом, котик почувствует это и ответит.

Как это проявляется:

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Изменения в привычках (отказ от еды, «хулиганство»)

Повышенная тревожность (мяуканье без причины, избегание контакта)

Апатия или агрессия

С другой стороны, кошка рядом со спокойным, уравновешенным, заботливым человеком, чаще становится открытым, здоровым и уравновешенным.

Ваше настроение — их покой. Ваша любовь — их безопасность. Ваши привычки — их стиль жизни. Поэтому, когда в следующий раз ваш кот устроит истерический забег по квартире или спрячется в шкафу — вспомните, возможно, это его способ сказать: «Эй, а как ты сегодня чувствуешь себя?».