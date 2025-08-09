Жара: что нельзя делать в саду, чтобы не навредить растениям / © Credits

Издание Woman&Home в своей статье рассказало и отметило, что в жару важно не только просто поливать растения, но и делать это максимально правильно.

Не поливайте сверху

В жаркую погоду полив листьев и стеблей сверху может привести к:

ожогам листьев, ведь капли воды на поверхности листа в условиях палящего солнца работают как линзы;

испарению влаги еще до того, как она дойдет до корней;

развития грибковых заболеваний, например, таких как мучнистая роса, пятнистость, черная гниль.

Если хотите, чтобы растения были действительно здоровыми, стоит перейти к нижнему поливу и поливать исключительно почву под растением, и не затрагивать зеленые части.

Как правильно поливать в жару

Поливайте только под корень, лучше всего утром или вечером.

Избегайте разбрызгивания воды по листьям.

Поливайте глубоко, но реже, например, один раз в 2-3 дня вместо ежедневных «душей».

Используйте поддоны или капиллярный полив для контейнерных растений, чтобы они впитывали воду снизу.

Поливайте медленно, чтобы влага просочилась вглубь почвы.

Исключения из правила

Некоторые растения все же лучше увлажнять сверху:

Водные растения, такие как водяные лилии, нуждаются в поверхностной влаге.

Мята, базилик, орегано лучше воспринимают легкий полив сверху.

Томаты и перец в горшках также могут хорошо реагировать на осторожное увлажнение сверху, главное, не попадать на листья.

Советы, как сохранить сад в жару

Мульчируйте почву, это поможет удержать влагу и защитить корни от перегрева.

Переместите горшки в тень, особенно в обеденное время.

Не подкармливайте растения в жару, удобрения могут только усилить стресс.

Чаще проверяйте подвесные кашпо и контейнеры, они пересыхают быстрее всего.

Чтобы не зависеть от ограничений полива, установите водосборники и используйте естественную влагу для полива, это не только экологично, но и экономно.

Правильный уход за садом в жаркий период — это не только вопрос красоты, но и сохранения жизни растений. Откажитесь от привычки поливать сверху, замените ее эффективным нижним поливом и ваши цветы, овощи и кусты поблагодарят вас обильным и здоровым урожаем.