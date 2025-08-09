ТСН в социальных сетях

Жара: что нельзя делать в саду, чтобы не навредить растениям

Когда температура на улице стремительно поднимается, первое желание каждого садовода — спасти растения, обильно их поливая. Но именно здесь многие допускают критическую ошибку, которая может навредить зеленым любимцам вместо того, чтобы помочь.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Жара: что нельзя делать в саду, чтобы не навредить растениям

Жара: что нельзя делать в саду, чтобы не навредить растениям

Издание Woman&Home в своей статье рассказало и отметило, что в жару важно не только просто поливать растения, но и делать это максимально правильно.

Не поливайте сверху

В жаркую погоду полив листьев и стеблей сверху может привести к:

  • ожогам листьев, ведь капли воды на поверхности листа в условиях палящего солнца работают как линзы;

  • испарению влаги еще до того, как она дойдет до корней;

  • развития грибковых заболеваний, например, таких как мучнистая роса, пятнистость, черная гниль.

Если хотите, чтобы растения были действительно здоровыми, стоит перейти к нижнему поливу и поливать исключительно почву под растением, и не затрагивать зеленые части.

Как правильно поливать в жару

  • Поливайте только под корень, лучше всего утром или вечером.

  • Избегайте разбрызгивания воды по листьям.

  • Поливайте глубоко, но реже, например, один раз в 2-3 дня вместо ежедневных «душей».

  • Используйте поддоны или капиллярный полив для контейнерных растений, чтобы они впитывали воду снизу.

  • Поливайте медленно, чтобы влага просочилась вглубь почвы.

Исключения из правила

Некоторые растения все же лучше увлажнять сверху:

  • Водные растения, такие как водяные лилии, нуждаются в поверхностной влаге.

  • Мята, базилик, орегано лучше воспринимают легкий полив сверху.

  • Томаты и перец в горшках также могут хорошо реагировать на осторожное увлажнение сверху, главное, не попадать на листья.

Советы, как сохранить сад в жару

  • Мульчируйте почву, это поможет удержать влагу и защитить корни от перегрева.

  • Переместите горшки в тень, особенно в обеденное время.

  • Не подкармливайте растения в жару, удобрения могут только усилить стресс.

  • Чаще проверяйте подвесные кашпо и контейнеры, они пересыхают быстрее всего.

  • Чтобы не зависеть от ограничений полива, установите водосборники и используйте естественную влагу для полива, это не только экологично, но и экономно.

Правильный уход за садом в жаркий период — это не только вопрос красоты, но и сохранения жизни растений. Откажитесь от привычки поливать сверху, замените ее эффективным нижним поливом и ваши цветы, овощи и кусты поблагодарят вас обильным и здоровым урожаем.

