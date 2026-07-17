Жара их уничтожает: какие растения не стоит сажать летом, чтобы не потерять урожай

Какие растения не стоит сажать летом / © Associated Press

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Лето кажется идеальным временем для садоводческих экспериментов: много солнца, длинные дни, теплая земля. Хочется сажать всё, от зелени до красивых цветущих кустарников. Однако издание Real Simple напоминает, что солнечный свет — не единственное условие успешного роста. У некоторых растений есть свой «календарь комфорта», и они плохо переносят посадку в самые жаркие месяцы.

Это в особенности касается культур, которые естественным образом приспособлены к более прохладной погоде. В жару они могут остановиться в росте, потерять вкус или даже погибнуть из-за стресса после пересадки.

Капустные овощи

Капуста / © Credits

Не все овощи одинаково хорошо переносят летнюю жару. Представители семейства капустных, такие как брокколи, белокочанная капуста и цветная капуста, на самом деле предпочитают прохладу. Эти культуры морозостойки и лучше всего развиваются в мягкую, умеренную погоду. В летнюю жару они могут:

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не сформировать качественные головки

преждевременно перейти к цветению

нарушить нормальный цикл роста

Лучшее время для посадки — ранняя весна или конец лета, чтобы собрать осенний урожай. Точный период зависит от климата вашего региона.

Салат и шпинат

Шпинат / © Associated Press

Свежий салат в летнем меню кажется идеальным, но выращивать его в разгар жары — не самая лучшая идея. Листовая зелень, в частности салат и шпинат, предпочитает мягкое весеннее солнце. Под сильными летними лучами листья становятся:

более жёстким

горьким на вкус

менее нежным

Поэтому для домашнего огорода лучше высевать эти культуры ранней весной или в начале осени, когда температура становится более комфортной.

Горох

Горох / © Credits

Сладкий молодой горошек прекрасно подходит для летних салатов и гарниров, но само растение не любит жару. Горох лучше высаживать в прохладный период. В жаркую погоду он может быстро перейти в так называемую стрелковку, когда растение перестает образовывать нежные стручки и начинает активно цвести и давать семена. В результате:

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цикл плодоношения заканчивается раньше

горошины становятся твёрдыми

вкус теряет сладость и нежность

Оптимальное время посадки — ранняя весна или конец лета для осеннего урожая, если позволяет климат.

Гортензии и другие теплочувствительные кустарники

Гортензии / © Associated Press

Лето ассоциируется с пышными гортензиями, но это не значит, что их стоит пересаживать в жару. К растениям, которые плохо переносят летнюю посадку, относятся:

гортензии

азалии

рододендроны

нежные японские клены

ландыши

В период сильной жары пересадка может вызвать серьезный стресс для корневой системы. Если корни быстро пересыхают, растение ослабевает и может погибнуть. Даже культуры, которые считаются солнцелюбивыми, во время экстремальной жары могут страдать. Признаки проблем:

увядание листьев

ожоги на листьях

меньшее количество цветов

замедленный рост

коричневые края листьев

Лучше всего высаживать или пересаживать такие растения весной или осенью, когда более прохладная погода помогает корням укрепиться перед наступлением экстремальных температур.

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Как спасти растения

Даже опытные садоводы иногда ошибаются. Если холодолюбивые растения уже оказались в летнем саду, главная задача — помочь им сохранить влагу. Стоит:

обильно поливать ранним утром

добавить слой мульчи вокруг растений

не поливать в самое жаркое время дня

улучшить способность почвы удерживать воду

Если растения начинают увядать, им следует обеспечить временную тень. Для этого подойдут:

специальная теневая сетка

садовый зонт

любое другое покрытие, которое защитит от самого сильного послеобеденного солнца

Также поможет добавление компоста или другого средства для улучшения почвы, это позволит лучше удерживать влагу у корней и поможет растению перенести тепловой стресс.

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