Жидкость для снятия лака: 8 неожиданных способов ее использования в быту / © Credits

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Благодаря основному компоненту — ацетону, это средство имеет мощные растворяющие свойства, которые помогают бороться с различными пятнами, следами клея, маркера и даже застарелой грязью, об этом рассказало издание Martha Stewart

Осторожно, ведь ацетон — это химическое вещество, которое имеет довольно агрессивное действие. Прежде чем использовать его на поверхностях, попробуйте на незаметном участке. Также работайте в хорошо проветриваемом помещении и избегайте вдыхания паров.

Удаление бытовых пятен

Благодаря растворяющей силе ацетона, жидкость для снятия лака прекрасно справляется с пятнами на кафеле, керамике, ламинате или даже кухонных столах. Например, пятно от кофе или след от чашки можно убрать, просто протерев место салфеткой, смоченной в средстве.

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Не используйте на лакированных или полированных поверхностях, ведь ацетон может испортить покрытие.

Снятие клея и остатков этикеток

Наклейки на посуде, бутылках, окнах или технике часто оставляют липкий след. Смочите ватный диск ацетоном и несколько секунд подержите на месте с клеем. Затем протрите и липкий слой исчезнет без следа.

Работает лучше всего на стекле, металле, керамике.

Спасение жестких кистей после покраски

После ремонтов или проектов часто остается кисть с засохшей краской. Вместо того, чтобы выбрасывать ее, попробуйте оживить. Просто замочите щетку в небольшом количестве ацетона на 15-30 мин, после чего промойте теплой водой с мылом. Особенно эффективно для синтетических кистей.

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Не используйте для натуральной щетины, ведь средство может испортить волокна.

Восстановление старого лака для ногтей

Если у вас есть флакончик любимой краски, которая загустела, не спешите его выбрасывать. Добавьте 2-3 капли ацетона, хорошо встряхните и лак снова станет пригодным к использованию. Но не злоупотребляйте, ведь слишком много жидкости может разрушить формулу лака.

Удаление следов перманентного маркера

Следы маркера на пластиковых контейнерах, мебели или даже одежде — не приговор. Ацетон поможет быстро от них избавиться. Смочите ватную палочку или диск, аккуратно протрите пятно, а затем сполосните водой с мылом.

На ткани, просто промокните, не трите, чтобы не размазать краску.

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Удаление пятен краски с ковра

Если краска случайно попала на ковер, даже после высыхания ацетон может стать спасителем. Намочите тряпку и аккуратно увлажняйте пятно, пока оно не начнет размягчаться. Затем промойте место мыльной водой.

Используйте минимальное количество средства, чтобы избежать обесцвечивания ворса.

Выведение пятен от чернил

Ацетон быстро растворяет следы от шариковых ручек и чернил. Просто положите под пятно салфетку (чтобы она впитала лишнюю жидкость), а сверху промокните ацетоном. После, постирайте одежду или промойте кожу.

После использования на коже обязательно промойте место с мылом.

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Уборка царапин и следов на полу и стенах

Грязные следы от обуви или царапины на плитке и ламинате можно стереть с помощью ватного диска с ацетоном. Нанесите средство и легкими круговыми движениями удалите загрязнения. Затем вытрите насухо.

Сначала проверьте на незаметном участке, ацетон может стереть краску или лак.

Жидкость для снятия лака — не просто средство для ухода за ногтями. Это настоящий секретный помощник в быту. Однако помните, что ацетон является легковоспламеняющимся, поэтому храните его подальше от открытого огня и высоких температур, не оставляйте в зоне досягаемости детей и животных. Используйте разумно, заботьтесь о безопасности и тогда даже самое простое косметическое средство станет вашим суперинструментом в доме.