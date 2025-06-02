Жидкость, таблетки или порошок: какое моющее средство для посудомоечной машины выбрать / © Associated Press

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На полках магазинов моющие средства представлены в трех основных формах — таблетки, порошок и жидкость. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки. Издание Martha Stewart рассказало, как сделать осознанный выбор — с учетом типа воды, экологичности, бюджета и эффективности.

Какие бывают моющие средства для посудомоечных машин

Таблетки и капсулы

Таблетки — самый популярный и удобный формат. Они уже предварительно дозированы, что снижает вероятность передозировки или расхода продукта. Просто положите одну таблетку в отсек — и готово.

Преимущества:

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Удобно дозировать

Эффективно очищают даже сильные загрязнения

Часто содержат дополнительные функции: ополаскиватель, соль, ферменты

Недостатки:

Более высокая цена по сравнению с порошком или жидкостью

Упаковка может быть неэкологичной (индивидуальные обертки).

Обратите внимание: некоторые капсулы содержат как жидкое, так и порошковое моющее средство — такой гибрид подходит к разным типам воды, но важно протестовать на собственной посудомойке.

Порошок

Порошковые средства часто считаются более экологичными благодаря минимальной упаковке (обычно легко перерабатываемый картон). Их легко дозировать вручную, что позволяет экономить. Однако именно здесь скрывается подвох — из-за перерасхода можно снизить качество мойки или навредить технике.

Преимущества:

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Доступная цена

Экологическая упаковка

Долгий срок хранения

Недостатки:

Легко насыпать многовато

Может плохо растворяться в холодной воде

Менее удобен в использовании

Идеально для жесткой воды и высокой температуры мойки.

Жидкое средство

Жидкость — это самый доступный по цене вариант, но и наименее экологичный. Упаковка — пластиковые бутылки, часто большие и громоздкие. К тому же редкие средства обычно не содержат отбеливателя, поэтому с серьезными загрязнениями могут справляться хуже.

Преимущества:

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Дешево

Легко дозируется

Работает с любой температурой воды

Недостатки:

Большой вес (высокие выбросы при транспортировке)

Пластиковая упаковка, которая часто не перерабатывается

Менее эффективны против пятен

Подойдет для: мягкой воды, ежедневной легкой мойки.

Что выбрать в зависимости от типа воды

Тип воды в вашем доме имеет решающее значение для выбора моющего средства:

Жесткая вода — порошок или таблетки. Они лучше растворяют осадки, содержащие ферменты и отбеливатели.

Мягкая вода или гибридные капсулы. Легко смывается, не оставляет осадка.

Низкая температура воды — жидкость. Порошки могут не растворяться полностью

Чтобы узнать тип воды, попросите анализировать в водоканале или воспользуйтесь домашним тестом жесткости (доступны в магазинах бытовой техники).

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Экологичность

Сегодня все больше потребителей обращают внимание на экологичность бытовой химии. Вот краткое сравнение:

Таблетки имеют много упаковки, но меньше транспортировки.

Порошок — лучший вариант при условии картонной тары.

Жидкость — больше всего пластика, тяжелая для транспортировки.

Чтобы сделать осознанный выбор, выбирайте бренды, которые:

Производят средства без фосфатов

Имеют биоразлагаемые формулы

Предлагают перерабатываемую или многоразовую упаковку

И главное: всегда читайте этикетку и соблюдайте рекомендации производителя посудомоечной машины. Это продлит срок ее службы и улучшит результат мойки.

Посудомоечная машина — это не роскошь, а ваш партнер по кухне. А правильное моющее средство — это его надежный союзник.

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