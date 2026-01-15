Зимнее проветривание - маленькая привычка с важным эффектом / © Credits

Всего 5 мин свежего воздуха ежедневно способны заметно улучшить микроклимат в квартире, снизить уровень углекислого газа и уменьшить риск плесени. Издание Martha Stewart рассказало, как зимнее проветривание может стать вашей новой полезной рутиной.

Многие считают, что холодные месяцы — это время герметично закрывать окна и экономить тепло. Но такая «стратегия» имеет неприятный побочный эффект, воздух в комнатах становится застойным, растет влажность, накапливаются аллергены и неприятные запахи. Необходимо делать короткие, но регулярные проветривания. Даже несколько минут свежего воздуха помогут восстановить баланс CO₂, очистить воздух от пыли и химических частиц, а также снизить влажность в помещении.

Зачем проветривать зимой

Уменьшение углекислого газа . Когда дом долго закрыт, концентрация CO₂ растет, это приводит к сонливости, головной боли и плохому сну.

Здоровый воздух в помещении. Закрытое помещение накапливает пыль, аллергены и летучие органические соединения (VOCs) от бытовых средств. Открытое окно помогает «вымыть» воздух, уменьшить симптомы аллергии, головную боль и неприятные запахи.

Контроль влажности. Во время зимних месяцев влажность в помещении повышается от приготовления пищи, душа и даже дыхания. Лишняя влага оседает на холодных поверхностях и способствует образованию плесени. Короткие проветривания быстро устраняют избыток водяного пара, а сухой воздух легче прогревается.

Как правильно проветривать

Время и продолжительность: 5-10 мин дважды в день (утро и вечер) достаточно для большинства квартир.

Метод : открыть окна на противоположных сторонах помещения для лучшей циркуляции воздуха.

Исключение: при сильном морозе или плохом качестве воздуха снаружи лучше ограничиться фильтрованной вентиляцией или вытяжными вентиляторами.

Другие способы улучшить качество воздуха

Используйте вытяжки во время готовки или после душа.

Регулярно меняйте фильтры в системе HVAC.

Используйте осушитель воздуха, если влажность превышает 50%.

Выбирайте средства с низким содержанием VOC для дома и уборки.

Зима не означает, что мы должны дышать застойным воздухом. Всего 5-10 мин свежего воздуха ежедневно способны улучшить самочувствие, нормализовать сон, снизить риск аллергий и образования плесени. Проветривание — это простая, но эффективная привычка, которая сделает ваш дом теплым. Даже в холодные месяцы стоит помнить, что немного свежего воздуха — большая польза для здоровья.