Зимнее проветривание — маленькая привычка с важным эффектом

Холодное время года заставляет нас плотно закрывать окна, чтобы сохранить тепло, но эта простая привычка может нанести вред вашему здоровью и комфорту.

Всего 5 мин свежего воздуха ежедневно способны заметно улучшить микроклимат в квартире, снизить уровень углекислого газа и уменьшить риск плесени. Издание Martha Stewart рассказало, как зимнее проветривание может стать вашей новой полезной рутиной.

Многие считают, что холодные месяцы — это время герметично закрывать окна и экономить тепло. Но такая «стратегия» имеет неприятный побочный эффект, воздух в комнатах становится застойным, растет влажность, накапливаются аллергены и неприятные запахи. Необходимо делать короткие, но регулярные проветривания. Даже несколько минут свежего воздуха помогут восстановить баланс CO₂, очистить воздух от пыли и химических частиц, а также снизить влажность в помещении.

Зачем проветривать зимой

  • Уменьшение углекислого газа. Когда дом долго закрыт, концентрация CO₂ растет, это приводит к сонливости, головной боли и плохому сну.

  • Здоровый воздух в помещении. Закрытое помещение накапливает пыль, аллергены и летучие органические соединения (VOCs) от бытовых средств. Открытое окно помогает «вымыть» воздух, уменьшить симптомы аллергии, головную боль и неприятные запахи.

  • Контроль влажности. Во время зимних месяцев влажность в помещении повышается от приготовления пищи, душа и даже дыхания. Лишняя влага оседает на холодных поверхностях и способствует образованию плесени. Короткие проветривания быстро устраняют избыток водяного пара, а сухой воздух легче прогревается.

Как правильно проветривать

  • Время и продолжительность: 5-10 мин дважды в день (утро и вечер) достаточно для большинства квартир.

  • Метод: открыть окна на противоположных сторонах помещения для лучшей циркуляции воздуха.

  • Исключение: при сильном морозе или плохом качестве воздуха снаружи лучше ограничиться фильтрованной вентиляцией или вытяжными вентиляторами.

Другие способы улучшить качество воздуха

  • Используйте вытяжки во время готовки или после душа.

  • Регулярно меняйте фильтры в системе HVAC.

  • Используйте осушитель воздуха, если влажность превышает 50%.

  • Выбирайте средства с низким содержанием VOC для дома и уборки.

Зима не означает, что мы должны дышать застойным воздухом. Всего 5-10 мин свежего воздуха ежедневно способны улучшить самочувствие, нормализовать сон, снизить риск аллергий и образования плесени. Проветривание — это простая, но эффективная привычка, которая сделает ваш дом теплым. Даже в холодные месяцы стоит помнить, что немного свежего воздуха — большая польза для здоровья.

