Зимние огненные ловушки: 5 пожарных опасностей в доме, о которых мы забываем / © Associated Press

Издание Martha Stewart рассказало, что даже маленькая неосторожность может превратиться в чрезвычайную ситуацию. Чтобы сохранить дом теплым, красивым и, главное, безопасным, стоит знать о пяти самых распространенных зимних рисках и способах избежать их.

Обогреватели, оставленные без присмотра

Именно переносные обогреватели становятся причиной пожаров, связанных с отоплением, и смертельных случаев, связанных с ними. Важно:

оставляйте минимум 1 метр свободного пространства вокруг прибора;

ставьте его только на ровную, устойчивую, негорючую поверхность;

никогда не подключайте обогреватель через удлинитель — только в розетку;

перед сном или выходом из дома — обязательно выключите.

Это простые действия, но именно они ежегодно спасают тысячи домов.

Пересушенная рождественская елка

Настоящая елка пахнет праздником, имеет свой характер и невероятный вид. Но когда она пересыхает, превращается в одну из самых опасных вещей в доме, она может вспыхнуть за секунды, а комната выгорит менее чем за минуту. Чтобы избежать этого:

держите елку как можно дальше от камина, батарей, обогревателей;

ежедневно поливайте ее;

после праздников не оставляйте во дворе или на обочине — сдавайте в специальные пункты утилизации.

Так дерево будет приносить радость, а не риски.

Перегруженные удлинители и гирлянды

В зимние праздники мы все превращаемся в дизайнеров: гирлянды на окнах, елке, террасе — и вот уже длинные цепи проводов живут своей жизнью. Но перегруженные удлинители могут перегреваться и вызывать электропожар:

не соединять между собой более трех гирлянд;

использовать только LED-лампочки;

покупать сертифицированные удлинители и розетки;

выключать декор, когда выходите из дома или ложитесь спать.

Это не только безопаснее, но и экономит электроэнергию.

Игнорирование жира и брызг во время готовки

Зимние праздники — это пироги, индейка, жареное и тысячи рецептов, которые мы откладываем весь год. Но растет и риск жировых пожаров, которые невозможно потушить водой, потому что она только усилит пламя. Правила безопасности просты:

не оставляйте сковороду или кастрюлю без присмотра;

держите как можно дальше полотенца, салфетки и упаковки;

пусть у вас всегда будет крышка, чтобы накрыть огонь в случае возгорания;

не жарьте в состоянии алкогольного опьянения — это самая частая причина инцидентов в праздничные дни.

Накопление креозота в камине

Когда включаются камины, дома становится сказочно. Но вместе с тем внутри дымохода накапливается креозот — очень легковоспламеняющийся побочный продукт горения. Как избежать опасности:

делайте профессиональную очистку дымохода каждый год;

регулярно проверяйте камин на трещины и повреждения;

не оставляйте камин без присмотра, даже если он имеет «тихий» вид;

следите, чтобы угольки не вылетали на ковер или мебель.

Как сделать дом максимально безопасным

Используйте только качественную технику и сертифицированные гирлянды.

Не перегружайте розетки.

Не оставляйте электроприборы работать без присмотра.

Ежегодно проверяйте камин и электросистему.

Держите под рукой огнетушитель.

Зима — это не только об уюте, но и не о рисках. Поэтому пусть ваши праздники будут теплыми, красивыми и абсолютно безопасными.