- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 3 мин
Зимние огненные ловушки: 5 пожарных опасностей в доме, о которых мы забываем
Зима — это сезон уюта, пледов, пряничных ароматов и гирлянд, которые мерцают в каждом окне. Но вместе с атмосферностью приходит и невидимый риск, ведь именно в холодные месяцы дома появляется больше всего скрытых пожарных опасностей.
Издание Martha Stewart рассказало, что даже маленькая неосторожность может превратиться в чрезвычайную ситуацию. Чтобы сохранить дом теплым, красивым и, главное, безопасным, стоит знать о пяти самых распространенных зимних рисках и способах избежать их.
Обогреватели, оставленные без присмотра
Именно переносные обогреватели становятся причиной пожаров, связанных с отоплением, и смертельных случаев, связанных с ними. Важно:
оставляйте минимум 1 метр свободного пространства вокруг прибора;
ставьте его только на ровную, устойчивую, негорючую поверхность;
никогда не подключайте обогреватель через удлинитель — только в розетку;
перед сном или выходом из дома — обязательно выключите.
Это простые действия, но именно они ежегодно спасают тысячи домов.
Пересушенная рождественская елка
Настоящая елка пахнет праздником, имеет свой характер и невероятный вид. Но когда она пересыхает, превращается в одну из самых опасных вещей в доме, она может вспыхнуть за секунды, а комната выгорит менее чем за минуту. Чтобы избежать этого:
держите елку как можно дальше от камина, батарей, обогревателей;
ежедневно поливайте ее;
после праздников не оставляйте во дворе или на обочине — сдавайте в специальные пункты утилизации.
Так дерево будет приносить радость, а не риски.
Перегруженные удлинители и гирлянды
В зимние праздники мы все превращаемся в дизайнеров: гирлянды на окнах, елке, террасе — и вот уже длинные цепи проводов живут своей жизнью. Но перегруженные удлинители могут перегреваться и вызывать электропожар:
не соединять между собой более трех гирлянд;
использовать только LED-лампочки;
покупать сертифицированные удлинители и розетки;
выключать декор, когда выходите из дома или ложитесь спать.
Это не только безопаснее, но и экономит электроэнергию.
Игнорирование жира и брызг во время готовки
Зимние праздники — это пироги, индейка, жареное и тысячи рецептов, которые мы откладываем весь год. Но растет и риск жировых пожаров, которые невозможно потушить водой, потому что она только усилит пламя. Правила безопасности просты:
не оставляйте сковороду или кастрюлю без присмотра;
держите как можно дальше полотенца, салфетки и упаковки;
пусть у вас всегда будет крышка, чтобы накрыть огонь в случае возгорания;
не жарьте в состоянии алкогольного опьянения — это самая частая причина инцидентов в праздничные дни.
Накопление креозота в камине
Когда включаются камины, дома становится сказочно. Но вместе с тем внутри дымохода накапливается креозот — очень легковоспламеняющийся побочный продукт горения. Как избежать опасности:
делайте профессиональную очистку дымохода каждый год;
регулярно проверяйте камин на трещины и повреждения;
не оставляйте камин без присмотра, даже если он имеет «тихий» вид;
следите, чтобы угольки не вылетали на ковер или мебель.
Как сделать дом максимально безопасным
Используйте только качественную технику и сертифицированные гирлянды.
Не перегружайте розетки.
Не оставляйте электроприборы работать без присмотра.
Ежегодно проверяйте камин и электросистему.
Держите под рукой огнетушитель.
Зима — это не только об уюте, но и не о рисках. Поэтому пусть ваши праздники будут теплыми, красивыми и абсолютно безопасными.