Зимние огненные ловушки: 5 пожарных опасностей в доме, о которых мы забываем

Зима — это сезон уюта, пледов, пряничных ароматов и гирлянд, которые мерцают в каждом окне. Но вместе с атмосферностью приходит и невидимый риск, ведь именно в холодные месяцы дома появляется больше всего скрытых пожарных опасностей.

Зимние огненные ловушки: 5 пожарных опасностей в доме, о которых мы забываем

Издание Martha Stewart рассказало, что даже маленькая неосторожность может превратиться в чрезвычайную ситуацию. Чтобы сохранить дом теплым, красивым и, главное, безопасным, стоит знать о пяти самых распространенных зимних рисках и способах избежать их.

Обогреватели, оставленные без присмотра

Именно переносные обогреватели становятся причиной пожаров, связанных с отоплением, и смертельных случаев, связанных с ними. Важно:

  • оставляйте минимум 1 метр свободного пространства вокруг прибора;

  • ставьте его только на ровную, устойчивую, негорючую поверхность;

  • никогда не подключайте обогреватель через удлинитель — только в розетку;

  • перед сном или выходом из дома — обязательно выключите.

Это простые действия, но именно они ежегодно спасают тысячи домов.

Пересушенная рождественская елка

Настоящая елка пахнет праздником, имеет свой характер и невероятный вид. Но когда она пересыхает, превращается в одну из самых опасных вещей в доме, она может вспыхнуть за секунды, а комната выгорит менее чем за минуту. Чтобы избежать этого:

  • держите елку как можно дальше от камина, батарей, обогревателей;

  • ежедневно поливайте ее;

  • после праздников не оставляйте во дворе или на обочине — сдавайте в специальные пункты утилизации.

Так дерево будет приносить радость, а не риски.

Перегруженные удлинители и гирлянды

В зимние праздники мы все превращаемся в дизайнеров: гирлянды на окнах, елке, террасе — и вот уже длинные цепи проводов живут своей жизнью. Но перегруженные удлинители могут перегреваться и вызывать электропожар:

  • не соединять между собой более трех гирлянд;

  • использовать только LED-лампочки;

  • покупать сертифицированные удлинители и розетки;

  • выключать декор, когда выходите из дома или ложитесь спать.

Это не только безопаснее, но и экономит электроэнергию.

Игнорирование жира и брызг во время готовки

Зимние праздники — это пироги, индейка, жареное и тысячи рецептов, которые мы откладываем весь год. Но растет и риск жировых пожаров, которые невозможно потушить водой, потому что она только усилит пламя. Правила безопасности просты:

  • не оставляйте сковороду или кастрюлю без присмотра;

  • держите как можно дальше полотенца, салфетки и упаковки;

  • пусть у вас всегда будет крышка, чтобы накрыть огонь в случае возгорания;

  • не жарьте в состоянии алкогольного опьянения — это самая частая причина инцидентов в праздничные дни.

Накопление креозота в камине

Когда включаются камины, дома становится сказочно. Но вместе с тем внутри дымохода накапливается креозот — очень легковоспламеняющийся побочный продукт горения. Как избежать опасности:

  • делайте профессиональную очистку дымохода каждый год;

  • регулярно проверяйте камин на трещины и повреждения;

  • не оставляйте камин без присмотра, даже если он имеет «тихий» вид;

  • следите, чтобы угольки не вылетали на ковер или мебель.

Как сделать дом максимально безопасным

  • Используйте только качественную технику и сертифицированные гирлянды.

  • Не перегружайте розетки.

  • Не оставляйте электроприборы работать без присмотра.

  • Ежегодно проверяйте камин и электросистему.

  • Держите под рукой огнетушитель.

Зима — это не только об уюте, но и не о рисках. Поэтому пусть ваши праздники будут теплыми, красивыми и абсолютно безопасными.

