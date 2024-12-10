Зимний компост: как продолжить переработку отходов на удобрение в холодное время года

Органический домашний компост — бесценное дополнение к садовой почве, создающее богатую, хорошо текстурированную среду для выращивания, изобилующую питательными веществами и полезными бактериями. И, если взять на вооружение несколько несложных трюков, зима не станет поводом перестать компостировать. Вы можете продолжать это делать, чтобы подготовить богатую почву для своих грядок и горшков.

К сожалению, зима может стать проблемой для садоводов, которые хотят подготовить грядки и горшки к предстоящему вегетационному сезону, используя традиционные методы. Классическое компостирование не подходит для зимы, потому что в холодные месяцы активность микроорганизмов в уличных контейнерах и кучах значительно замедляется.

Многие садоводы просто оставляют свой компост в состоянии покоя в это время года, но это не эффективная стратегия. Советы по зимнему компостированию обычно сосредоточены на защите кучи и сохранении некоторого тепла, чтобы она могла снова активироваться весной.

Однако GardeningKnowHow знает некоторые умные приемы компостирования позволяют вам продолжать эффективно перерабатывать пищевые и органические отходы даже в разгар зимы.

От вариантов компостирования в помещении с экономией пространства до добавок, которые ускорят компостирование в саду - существует множество способов создать лучшую почву, не дожидаясь весенней оттепели. Эти приемы помогут вам заполнить грядки и контейнеры высококачественным компостом, чтобы вы могли заняться посадкой, как только наступит теплая погода.

Разлагайте отходы с помощью электрического компостера

Электрические компостеры — это настольные приборы, которые используют сочетание тепла, измельчения и перемешивания для разложения пищевых отходов в сухой, похожий на почву материал всего за несколько часов.

Этот продукт, часто называемый "предварительным компостом", еще не готов к использованию и требует дальнейшего смешивания с почвой, либо добавления в компостную кучу, чтобы завершить разложение. Однако это значительно сокращает время ожидания.

Еще одним преимуществом электрических компостеров является то, что машины могут обрабатывать некоторые продукты, не подходящие для традиционных компостных контейнеров, такие как мясо, молочные продукты и мелкие кости.

Ведутся многочисленные споры о ценности электрических компостеров и о том, можно ли их вообще так называть: поэтому некоторые модели были переименованы в переработчики пищевых отходов. Причина в том, что большинство машин имеют неприятный побочный эффект уничтожения бактерий компоста в процессе нагрева. Без "микробной магии" предварительный компост мало полезен для растений и также может иметь несбалансированный профиль питательных веществ. Требуется время, чтобы материал восстановил бактерии и разложился в земле.

Однако некоторые более новые модели ввели в процесс микроорганизмы, создав почти готовый компостный продукт, богатый питательными веществами. Они также использует более низкие температуры в течение более длительного периода (обычно в течение 24 часов).

Освойте искусство бокаши

Если стоимость электрического компостера вас отпугивает, то рассмотрите компостирование бокаши — доступный, несложный метод, подходящий для помещений, который позволяет садоводам разлагать кухонные отходы в ведрах всего за несколько недель даже зимой.

Бокаши использует специальные отруби, содержащие микроорганизмы, для запуска процесса анаэробной ферментации. Пищевые отходы запечатываются в ведре с отрубями и маринуются, а не гниют, в результате чего получается конечный продукт, который быстро разлагается при добавлении в почву или компостную кучу.

Для начала вам понадобится ведро с плотной крышкой — в идеале в нем должен быть кран, поэтому вы можете подумать о покупке ведра, предназначенного для бокаши. Пищевые отходы, включая мясо, молочные продукты и кости, укладываются в ведро слоями, сверху посыпаются отрубями. Каждый раз, когда добавляется слой пищевых отходов, сверху посыпается еще одна ложка отрубей, пока ведро не заполнится. Затем отходы прессуются для удаления воздуха, а крышка плотно закрывается.

В течение двух недель — возможно, трех в разгар зимы — содержимое ферментируется. За это время из крана ведра следует слить всю жидкость, и ее можно использовать в качестве "бокаши-чая", который является мощным удобрением. Маринованный материал следует закопать в незасаженную садовую землю или добавить в компостный ящик для завершения разложения, что обычно занимает от двух до четырех недель.

В целом, для создания готового компоста с использованием метода бокаши требуется всего один или два месяца.

Добавьте немного червей

Вермикомпостирование использует червей для расщепления пищевых отходов и производства червеобразных отложений, богатых питательными веществами. Это быстрее, чем классические методы компостирования, и его можно использовать даже в помещении, что делает его жизнеспособным решением для зимнего компостирования. Компостирование червями в помещении возможно, компостер можно хранить на кухне или в подвале, этот процесс практически не имеет запаха.

Вы можете купить или сделать контейнер для вермикомпоста, используя большой пластиковый контейнер. В него вам нужно добавить влажную подстилку, такую ​​как измельченные газеты, червей — красных вигглеров (Eisenia fetida), которые являются предпочтительными компостными червями — а затем ежедневно добавлять пищевые отходы в небольших количествах. Можно добавлять такие отходы, как фрукты, овощи, хлеб, чайные пакетики и кофейную гущу, но вам следует избегать жирной пищи, мяса, костей или молочных продуктов. Черви могут быстрее расщеплять пищу, если она мягкая или измельчена на более мелкие кусочки.

Требуется несколько месяцев, чтобы создать контейнер для вермикомпоста, это время позволяет популяции червей вырасти до сотен. На этом этапе процесс идет быстро, и компост готов через два-три месяца.

Закопайте отходы в траншее

Траншейное компостирование, возможно, является самым простым методом компостирования и хорошо работает зимой, так как земля изолирует кучу, сохраняя тепло. Этот метод включает в себя рытье траншеи, заполнение ее кухонными отходами и другими органическими отходами и засыпание ее землей.

Если вы сделаете траншею зимой, до того, как земля замерзнет, ​​то за несколько коротких месяцев микробы в почве разложат отходы, обогатив их питательными веществами как раз к весеннему сезону посадки.

Для начала выберите место в вашем саду, где вы не будете сразу сажать растения, и выкопайте траншею или яму. Глубина должна быть примерно 30-50 см, чтобы отпугивать вредителей и обеспечивать правильное разложение отходов. Добавьте отходы, такие как кожура овощей, кофейная гуща, яичная скорлупа, а также садовые обрезки. Избегайте добавления мяса, молочных продуктов или жирных продуктов, так как они могут привлечь вредителей. После того, как траншея заполнена, засыпьте ее землей.

Траншейное компостирование не требует особого ухода, не требует переворачивания или контроля и идеально подходит как для огородов, так и для цветников.

Используйте биоактиватор компоста

"Пьяное компостирование" использует добавление спирта, а также сахара и аммиака, чтобы ускорить процесс разложения. Это не просто способ компостирования, это добавка, которая добавляется в традиционную компостную кучу, чтобы помочь процессу и повысить температуру компоста.

В ведре смешайте одну банку пива с 250 мл аммиака и 355 мл недиетической газировки. Вместо газировки можно использовать 3 столовые ложки сахара, растворенные в 355 мл воды.

Разбавьте смесь 8 литрами теплой воды и вылейте все это в компостную кучу, перемешивая ее садовыми вилами или лопатой.

Хотя самодельный ускоритель компостирования менее эффективен зимой, чем в теплые месяцы, он все равно сократит сроки и подготовит компост к посадке весной.

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