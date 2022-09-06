Зимний огород: какие овощи можно выращивать в холодное время года

Даже если вы живете в климате с сильными морозами и обильными снегопадами, садоводство в прохладное время года возможно.

Иметь урожай круглый год - мечта любого садовода. И в современных реалиях это вполне достижимо. Специалисты Gardening Know How рассказывают, что можно выращивать круглый год и как это нужно делать.

Какие овощи можно выращивать зимой

К холодостойким культурам относятся, как правило, листовая зелень и корнеплоды. Овощи, дающие плоды, такие как помидоры и кабачки, нуждаются в большом количестве тепла и солнечного света и не подходят для выращивания в прохладное время года.

Листья, такие как шпинат, руккола, мангольд, петрушка и азиатская зелень, хорошо себя чувствуют при более низких температурах и часто выдерживают, по крайней мере, легкий мороз. Салат немного менее морозостоек, но вкуснее всего, когда выращивается в прохладную погоду.

Фото: Credits

Капуста кале очень хорошо переносит холод и может выдерживать температуры намного ниже нуля. Брюссельская капуста, белокочанная капуста и брокколи также хороши для прохладной погоды. Корнеплоды, такие как морковь, репа, пастернак и свекла, могут выдерживать низкие температуры и на самом деле значительно улучшают вкус, когда растение концентрирует больше энергии на росте корней и накапливает сахар для защиты от мороза.

Как выращивать овощи и зелень в холодное время года

Хотя многие овощи зимнего сезона могут пережить низкие температуры, садоводство в прохладный сезон будет более эффективным, если вы сделаете все, чтобы сохранить растения в тепле.

Простое укладывание мульчи или съемное покрытие земли между рядами могут поднять температуру почвы на несколько градусов. Создание временной теплицы над вашими грядками будет еще более эффективным. Вы можете натянуть прозрачный пластик на конструкцию из труб или, что проще, уложить тюки сена по периметру ваших зимних овощей, а сверху положить старое окно.

Такая конструкция может быть даже слишком теплой для грядок, поэтому вам нужно будет открывать ваше окно в солнечные дни, чтобы обеспечить более прохладный поток воздуха.

Фото: Credits

Более дорогой, но часто оправданный вариант – покупка теплицы. Даже в холодном климате у вас может быть возможность выращивать урожай для холодного сезона всю зиму.

Если ни один из них вам не подходит, рассмотрите возможность выращивания овощей в помещении. Травы всегда под рукой на кухне, а такие мелочи, как салатная зелень и редис, можно выращивать в оконных ящиках.

Читайте также: