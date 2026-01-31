Зимний сад / © Associated Press

Реклама

Эксперты из издания Martha Stewart убеждают, что правильный уход зимой не только возможен, но и необходим. Короткие дни, морозная почва и холодный воздух могут казаться не лучшими условиями для работы в саду. Но на самом деле зимнее садоводство имеет особую магию. Это время замедления, наблюдения и мягкой заботы, как о растениях, так и о себе.

Регулярный контакт с природой зимой помогает сохранять эмоциональный баланс, получать дозу витамина D и одновременно дает огромное преимущество весной, ведь растения входят в новый сезон более сильными и адаптированными.

Одежда

Большинство садовой одежды создана для теплого времени года, поэтому зимой стоит мыслить нестандартно. Стоит обратить внимание на термоперчатки с флисовой подкладкой, водонепроницаемые штаны и принцип многослойности.

Реклама

Базовый слой должен отводить влагу, средний — сохранять тепло, а верхний — защищать от ветра и сырости. Идеально, если зимний огород или клумбы расположены ближе к дому и имеют южное солнечное освещение.

Зимой — никаких удобрений

В холодный сезон большинство растений находится в состоянии покоя. Внесение удобрений в этот период может повредить корневую систему, а не помочь.

Оптимальная стратегия — последняя подкормка осенью, желательно с высоким содержанием калия. Это укрепляет корни и помогает растениям безопасно перезимовать. Возобновлять подкормку стоит только с появлением первых признаков роста весной.

Черенкование

Зима — отличное время для тех, кто любит размножать растения. После опадения листьев, но до первых сильных морозов можно брать черенки с лиственных кустарников, роз или плодовых культур. Это экономный способ расширить сад и сохранить любимые сорта.

Реклама

Не спешите с обрезкой

Полная зимняя обрезка — распространенная ошибка. Свежие срезы не могут зажить до весны, что делает растения уязвимыми к морозам и болезням.

Впрочем, есть исключения: вьющиеся и плетистые розы, а также некоторые лиственные деревья и кусты можно формировать именно зимой. Главное правило — растения, которые цветут на «старой древесине», обрезают только после цветения.

Мульча

Мульчирование помогает удерживать тепло в почве и защищает корни. В регионах с сильными морозами слой мульчи должен быть плотным. Подойдут солома, сухие листья, компост или темная органическая мульча, которая лучше поглощает тепло.

Осторожно с поливом

Зимой почва дольше удерживает влагу, поэтому чрезмерный полив может привести к гниению корней. Если растение не показывает явных признаков обезвоживания, лучше воздержаться от дополнительной влаги.

Реклама

Зимние вредители не спят

Кроты, полевки, кролики и даже олени зимой становятся особенно активными. Защитить сад помогут мелкие ограждения, специальные сетки, натуральные спреи с чесноком или световые датчики движения.

Снег — не всегда друг

Тяжелый мокрый снег может ломать ветви, поэтому его следует осторожно сметать щеткой, не тянуть и не отрывать куски льда. Лед у основания растений лучше оставить таять естественно.

Также следует избегать соли для размораживания вблизи сада, ведь она вредит почве и корням.

Планируйте весну уже сейчас

Зима — идеальное время для стратегических решений. Контейнерные деревья и кусты можно высаживать уже в начале зимы, чтобы они успели укорениться.

Реклама

Многие многолетние растения и травы нуждаются в холодной стратификации, поэтому семена можно высевать сейчас и оставлять под снегом, весной они прорастут естественным путем.

Зимнее садоводство — не об активных действиях, а об осторожном присутствии, наблюдении и заботе. Именно в эти месяцы закладывается фундамент здорового, гармоничного сада, который весной отблагодарит буйным ростом и красотой.