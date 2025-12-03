Обрезка деревьев / © Credits

Легкая обрезка роз в декабре — это замечательно. Обрезка деревьев в декабре полезна для одних деревьев, но вредна для других.

GardeningkKnowHow облегчит нам задачу, назвав лучшие и худшие растения для зимней обрезки, поскольку календарный год подходит к концу.

Растения для обрезки в декабре

Декабрь может показаться тихим месяцем в саду, но некоторым растениям на самом деле полезна зимняя обрезка. Обрезка этих растений сейчас готовит их к здоровому росту в следующем году и помогает поддерживать ваш сад опрятным в холодные месяцы.

Лиственные деревья

В то время как вечнозеленые деревья, такие как сосна или падуб, сохраняют свои листья круглый год, лиственные деревья этого не делают. Они теряют листья осенью, иногда после огненного осеннего зрелища. Затем они вступают в период покоя, когда рост вверх приостанавливается, и растение по сути дремлет из-за холодного сезона. Весной появляются почки, и в конце концов листья заполняют крону.

Лучшее время для обрезки лиственных деревьев и кустарников — это время, когда они находятся в состоянии покоя. Поскольку они не растут активно, обрезка в состоянии покоя не замедляет дерево и не вредит его здоровью. Поздняя зима и ранняя весна считаются лучшим временем для серьезной обрезки. Но если лиственное дерево полностью находится в состоянии покоя в декабре, вы можете рассмотреть обрезку таких видов, как дуб, бук и боярышник.

Обратите внимание, что есть несколько исключений, в частности лиственные деревья, которые цветут весной, и сорта, которые пускают сок во время обрезки, такие как клены и березы.

Листовые кустарники

Граница между деревьями и кустарниками размыта — это зависит от человека, который оценивает проблему. Вы часто видите растение высотой 3-4 м, которое описывают как «высокий кустарник или небольшое дерево». Но когда дело доходит до обрезки в декабре, название не имеет большого значения. Кустарники, которые теряют листья зимой, можно обрезать в декабре, если они полностью находятся в состоянии покоя — и кустарники чаще, чем деревья, находятся в состоянии полного покоя в конце календарного года.

Исключение относительно весеннего цветения, упомянутое в разделе о лиственных деревьях, также касается кустарников. Если кустарник цветет весной, не обрезайте его в декабре, иначе вы лишите себя этих цветов. Берите секатор для них, когда цветы отцветут.

Большинство плодовых деревьев

К лиственным деревьям относятся многие фруктовые деревья, такие как яблоня, персик, груша, слива, хурма и вишня. Это фруктовые деревья, которые осенью теряют листья и переходят в состояние покоя на зиму. Я выделил им отдельный раздел, поскольку все мы знаем, что обрезка фруктовых деревьев считается искусством, а не задачей.

Несмотря на это различие, время обрезки лиственных фруктовых деревьев такое же, как и для обрезки других лиственных деревьев. Обрезайте, пока дерево полностью находится в состоянии покоя, о чем сигнализирует опадение листьев. Если есть сомнения относительно того, находится лиственное фруктовое дерево в состоянии покоя в декабре, отложите обрезку до поздней зимы.

Розы

Когда дело доходит до обрезки роз в декабре, ответ — да… но. Розы обычно находятся в состоянии покоя до декабря, поэтому это хороший момент для их обрезки. Но не переусердствуйте. Обрежьте отсталые, больные или сломанные побеги, чтобы ограничить зимние повреждения от холодных ветров. Любую значительную структурную обрезку следует проводить позже.

Растения, которые следует оставить до весны

Не каждое растение ценит зимнюю стрижку. Некоторые сорта могут быть повреждены или высохли, если вы обрежете их слишком рано. Это растения, которые следует оставить нетронутыми до весны, чтобы они оставались здоровыми, энергичными и готовыми к новому росту.

Весеннецветущие кустарники

Азалии, рододендроны, сирень и магнолии — любимцы сада, которые расцветают весной. Эти весеннецветущие кустарники завязывают свои цветы осенью, поэтому декабрьская обрезка уменьшит или полностью уничтожит ваши цветы. Все эти кустарники следует обрезать через несколько недель после цветения.

Растения, которые совместно опыляются

Такие растения, как черноглазая Сьюзен, ваточник и эхинацея, помогают опылителям даже зимой. Даже после того, как листья отмирают, эти семена растений обеспечивают диких животных пищей, а также средой обитания опылителей.

Кровоточащие деревья

Некоторые чрезмерно кровоточащие деревья, если их обрезать в неподходящее время, могут привлечь вредителей. Это включает такие деревья, как ива, береза и клен. Хотя обрезка в декабре не убьет эти лиственные деревья, лучшее время для обрезки кровоточащих деревьев — начало лета. В этот момент листья затвердели, и сок не такой жидкий. Он все еще может течь, но не до такой степени, чтобы нанести вред дереву.

Некоторые виды гортензий

Виды гортензий родственные, но не все они имеют одинаковый характер цветения. Некоторые гортензии завязывают цветы на молодой древесине, то есть они цветут на древесине, которая появляется во время весеннего периода роста. Эти гортензии можно обрезать зимой, поскольку это не повлияет на весеннее и летнее цветение.

Другие гортензии, включая некоторые из самых популярных сортов, такие как крупнолистная (гортензия крупнолистная), кружевнолистная (гортензия пильчатая) и дуболистная (гортензия дуболистная) — завязывают бутоны на старой древесине. Это означает, что цветы, которые вы видите этим летом, были завязаны на древесине, выросшей предыдущим летом. Декабрьская обрезка удалит цветочные почки, поэтому вам следует избегать зимней обрезки, а вместо этого обрезать через несколько недель после того, как цветы завянут.