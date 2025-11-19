Зимовка гортензий: что делать, чтобы растения пережили холода и пышно цвели в следующем году

Зимовка гортензий: что делать, чтобы растения пережили зиму и пышно цвели в следующем году / © Associated Press

Издание Real Simple рассказало, что первые заморозки уже на пороге, поэтому самое время спасать гортензии, а также предоставило советы, как их правильно уберечь до следующего года, чтобы они радовали вас своей красотой.

Главное правило — мульча

Если вы сделаете только одну вещь — пусть это будет мульчирование. Именно мульча сохраняет тепло почвы, стабилизирует температуру и защищает корни от резких ночных перепадов. Нужно 2-4 см слоя. В холодных регионах — ближе к 4 см, но не более.

Что подойдет:

измельченные листья

сосновая хвоя

компостированная кора

Главное — органическая мульча, она удерживает тепло и постепенно обогащает почву. Не прижимайте мульчу плотно к основанию растения, оставляйте несколько сантиметров свободными, чтобы не вызвать гниль.

Что можно сделать

Создать защитный барьер от ветра. Зимние ветры иногда вредят гортензиям даже больше, чем мороз. Соорудите простую ветрозащиту, например, натяните мешковину на колья, сделайте легкую «клетку» из металлической сетки и наполните ее листьями для дополнительного утепления. Такой кокон работает как пуховик для вашего растения. Пересадите гортензию в более уютное место. Если каждый год после зимы у вашего куста истощенный вид, проблема может быть не в температуре, а в расположении. Гортензии легче переживают холод, если рядом есть хвойные деревья, рододендроны и забор или стена. Эти элементы естественно блокируют ветер и удерживают тепло. Лучшее время для пересадки — ранняя осень. Если вы опоздали, воспользуйтесь другими методами защиты. Выбрать морозостойкие сорта. Некоторые виды гортензий выдерживают холод почти без укрытия. Самыми устойчивыми являются гортензия дуболистная, гортензия вьющаяся и гортензия крупнолистная. Но даже они требуют слоя мульчи, это их минимум зимнего ухода.

Как распознать морозное повреждение

Мороз «бьет» по гортензии сразу:

листья теряют тургор

темнеют

скручиваются и высыхают

Это означает, что внутри растения замерзла вода и повредила ткани. Но паниковать не стоит.

Ничего делать не надо, никакой обрезки, делайте что-то с растением только весной, когда оно начнет формировать новые почки, станет понятно, какие части пережили зиму.

Весной проведите «тест на жизнь», например, легонько поцарапайте кору ногтем:

зеленый цвет — ветка живая

коричневый — отмершая

Хорошие новости, заключаются в том, что даже после серьезного мороза гортензии часто восстанавливаются, а цветение может вернуться в следующем сезоне.

Чтобы гортензии пережили зиму и весной подарили вам каскад цветов, достаточно нескольких простых действий, а именно, тщательно замульчируйте, защитите от ветра, при необходимости пересадите, выбирайте морозостойкие сорта и не спешите с обрезкой после мороза. Гортензии — нежные, но удивительно выносливые. Немного внимания осенью и следующим летом ваш сад снова расцветет сказочными карнизами.