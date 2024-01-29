Владельцы комнатных растений очень беспокоятся о правильном поливе, и не зря, потому что они часто ошибаются в этом вопросе.

Чрезмерный полив является основной причиной гибели комнатных растений, поскольку многие поливают комнатные растения слишком много. Поэтому Gardens Illustrated решили с помощью экспертов сформулировать главные правила полива комнатных растений, которые позволят любителям цветов избежать ошибок.

Определенно, лучше недолить растение водой, чем перелить — растение может восстановиться после недостаточного полива, но не после чрезмерного, поскольку его корни могут задохнуться и сгнить. Сырой грунт также может способствовать возникновению грибковых заболеваний.

Как часто следует поливать комнатные растения

Как часто поливать комнатные растения — сложный вопрос, поскольку он зависит от многих факторов: типа растения, количества света, времени года, размера и типа горшка для растений и так далее.

Чтобы определить оптимальную частоту полива, вам стоит понаблюдать за своим растением, изучить его происхождение, рекомендации по уходу и регулярно проверять сухость земли в горшке.

Золотые правила полива комнатных растений / Фото: www.credits

Как поливать комнатные растения

Обильный полив сверху подходит большинству растений.

Используйте лейку, поставив растение в раковину или ванну, и поливайте до тех пор, пока вода не потечет из дренажного отверстия — это значит, что вам удалось пропитать весь грунт. Если растение очень хочет пить и грунт полностью высох, замочите его в миске с водой. Погружайте корневой ком до тех пор, пока не появятся пузырьки, или оставьте его в миске с водой, ведре или ванне примерно на полчаса.

Растения, образующие розетки или имеющие листья, которые покрывают верхнюю часть горшка, трудно поливать из лейки. Лучше поставить его в тарелку с водой и дать ей впитаться снизу. Это касается некоторых суккулентов, африканских фиалок, бегоний, цикламена и стрептокарпуса.

Не поливайте по расписанию

Соблазнительно поливать растения, скажем, в один и тот же день каждую неделю, но у каждого домашнего растения разные требования — некоторые могут требовать гораздо меньшее количеством воды, чем другие. Количество света, которое получает растение, может иметь значение: чем ярче свет, тем больше воды потребуется растению. Сколько воды нужно растению, также зависит от времени года. Растению в прохладной комнате зимой понадобится намного меньше, чем растению на подоконнике, выходящем на юг, летом. Большинству растений зимой требуется гораздо меньше воды, если только они не находятся в помещении с центральным отоплением или не цветут зимой.

Золотые правила полива комнатных растений / Фото: Credits

Назначьте одного человека ответственным за полив

Чтобы избежать путаницы, гораздо лучше поручить полив растений в доме одному человеку. Тогда у вас не будут возникать ситуации, когда растения полили дважды в течение одного дня, а затем члены семьи, понадеявшись друг на друга, забыли про полив на несколько недель.

Изучите свое растение и его потребности в воде

Узнайте, откуда появилось ваше комнатное растение в дикой природе – из жаркой, сухой и засушливой местности с редкими, но сильными ливнями или из влажной, но не насквозь мокрой почвы тропического леса. Если у вашего растения мясистые листья или колючки, это означает, что оно хорошо адаптировано к периодам засухи и не нуждается в слишком обильном поливе. Познакомьтесь с каждым растением в отдельности — вскоре вы сможете сказать, сколько воды ему нужно.

Следите за признаками того, что растение нуждается в поливе

К ним относятся увядшие, морщинистые или сморщенные листья, а также листья тусклые, бледные и не блестящие. Если верхние несколько сантиметров грунта очень сухие, ваше растение, вероятно, нуждается в поливе. Воткните туда палец или, если вам не хочется, палочку для коктейля или палочку для еды. Если она выходит чистой, значит, грунт сухой и его необходимо полить. Или просто поднимите горшок с растением. Если горшок очень легкий, растение нуждается в поливе.

Золотые правила полива комнатных растений / Фото: Credits

Увядание не всегда означает, что растение нуждается в поливе

Как ни странно, увядание может быть признаком не недостаточного, а чрезмерного полива, и люди часто поливают увядшее растение, в котором уже слишком много воды. Такое растение, как мирная лилия, может увядать, когда оно нуждается в поливе, но оживляется примерно через час после того, как вы его польете. Если же этого не происходит, то увядание может также означать, что растение слишком полили и оно задыхается у корней. Вспомните, что вы делали в последнее время: обильно поливали или нет, затем проверьте грунт, если горшок кажется легким и сухим, вам нужно полить его, но если грунт влажный и сырой, а горшок тяжелый, значит, вы перелили воду.

Не поливайте растение в декоративный горшок или блюдце

Полив растения в декоративный горшок или блюдце горшка почти никогда не помогает, особенно если компост сухой. Вода выливается через край блюдца горшка, по всей мебели или собирается на дне декоративного горшка, что означает, что растение окажется в сыром компосте, что может его убить. Всегда вынимайте растение из декоративного горшка или из блюдца, и, чтобы полить его, ставьте в раковину или ванну.

Дайте лишней воде стечь

Никогда не оставляйте свое растение в горшке или блюдце с водой после того, как вы его полили. Растения ненавидят находиться в сыром, влажном грунте, и это может их убить. Всегда следите за тем, чтобы в горшке вашего растения было отверстие у основания, и поливайте его до тех пор, пока не увидите, что вода выходит из его дна. Затем оставьте его, чтобы дать стечь излишкам. Только после этого поставьте его обратно в декоративный горшок или на блюдце.

Водопроводная вода подходит для большинства растений, но дождевая вода лучше

Некоторые растения чувствительны к химическим веществам, содержащимся в водопроводной воде. Все комнатные растения любят дождевую воду – к ней они привыкли в дикой природе. Вы можете поставить на улице ведро или миску для сбора дождевой воды.

Золотые правила полива комнатных растений / Фото: Credits

Поливайте землю, а не листья

Всегда старайтесь поливать грунт домашнего растения, а не его листья. Это особенно важно, если у вас очень жесткая вода, так как она может оставлять белые пятна на листьях. Это также важно для растений с пушистыми листьями, таких как африканская фиалка, — это может привести к грибковым заболеваниям.

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