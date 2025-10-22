Георгины: выкапывать или нет, чтобы иметь цветы в следующем году

Георгины / © Associated Press

Георгины - это красивые цветы позднего сезона, которые вознаграждают терпеливого садовода очаровательным цветением. Многие энтузиасты большую часть лета находятся в состоянии ожидания, ожидая, чтобы насладиться этими замечательными георгинами.

Но как только это зрелище закончится, мы задаемся вопросом, что делать с нашими георгинами осенью. На этом этапе уход за георгинами неизбежно сводится к одному вопросу относительно клубней цветов, которыми мы восхищались и горячо желаем сохранить — выкапывать или нет?

Ответ на этот вопрос дает GardeningKnowHow.

В теплом климате георгины являются многолетниками, а в других странах — однолетниками. Если вы живете там, где георгины не являются морозостойкими, но хотите наслаждаться ими снова в следующем году, вам нужно будет выкопать и хранить клубни. Решение выкапывать или нет важно для поддержания здоровых, цветущих георгин. Если вы новичок в их выращивании, это решение может быть трудным. Поэтому вот как принять это одно важное решение, которое может гарантировать вашим георгинам цветение в следующем году.

Что нужно георгинам осенью

Георгины / © Associated Press

Благодаря наилучшему уходу за георгинами ваши растения способны цвести до осени. Точное время начала и прекращения цветения будет зависеть от сорта, зоны выращивания и местной погоды. Пока они цветут, есть несколько вещей, которые следует проверить, прежде чем беспокоиться о вопросе выкапывания клубней. Не следует выкапывать клубни, пока ваши георгины еще цветут, но есть несколько вещей, которые следует проверить сначала. Независимо от того, будете ли вы выкапывать клубни или нет, им может потребоваться определенный осенний уход, пока они еще цветут.

Пока растения цветут, поддерживайте их здоровье, удаляя нижние листья на стеблях, чтобы улучшить поток воздуха и защититься от плесени, особенно если у вас влажная осень. Вам также может понадобиться использовать фунгицид на листьях, которые имеют любые признаки плесени. Также важно держать отцветшие цветы георгин как можно дольше, чтобы получить как можно больше цветов с каждого растения. Срежьте цветы чуть выше листового узла, используя часть ножниц или секатор.

Однако после первых заморозков вы можете срезать стебли и подумать о следующих шагах для лучшего ухода за георгинами осенью. Решение о том, что делать с георгинами после цветения, будет зависеть от того, хотите ли вы увидеть больше от этих конкретных сортов. Если вы хотите относиться к георгинам только как к однолетним растениям, вам не нужно ничего делать, кроме как обрезать листья осенью. Но если вы снова хотите наслаждаться своими георгинами, именно на этом этапе вам придется задуматься о необходимости выкапывания клубней для зимнего хранения.

Чтобы лучше ответить на этот вопрос, это зависит, прежде всего, от того, где вы живете. В прохладном климате, где георгины не являются морозостойкими, выкапывание является популярным вариантом, если вы хотите сохранить свои любимые на следующий год. Идея заключается в том, чтобы выкопать и удалить клубни, безопасно хранить их на зиму и пересаживать весной.

Почему бы не оставлять клубни в земле

Георгины / © Associated Press

Клубни — это мясистые структуры, которые растут под землей с целью хранения питательных веществ и энергии. Важно оставлять листья на георгинах до первых заморозков или пока они не отомрут. Это потому, что листья активно поглощают энергию солнца и сохраняют ее в клубнях. Хотя это не совсем то же самое, клубни также иногда называют луковицами.

Георгинам нужны здоровые клубни, чтобы расти со следующей весны. В это время года вы, возможно, уже думаете о защите растений от осенних заморозков.

Если вы оставите клубни в земле, вы рискуете потерять их из-за экстремальных холодов в вашем регионе, влажности почвы и любой потенциальной гнили клубней, которая может возникнуть. Слишком сильное повреждение клубней разрушит любые шансы на новый рост в следующем году.

Знание того, что делать с луковицами георгин осенью, зависит в основном от вашего климата и зоны выращивания. Для некоторых садоводов это различие не является абсолютно четким, и могут быть другие факторы, которые следует учитывать, такие как тип почвы.

Когда безопасно оставлять клубни

Учитывая вариации в зависимости от конкретных сортов, георгины обычно нормально зимуют в теплом климате, поэтому, если вы находитесь в этих районах, вы можете оставлять свои клубни в земле. В этих зонах клубни должны иметь возможность пережить зиму и снова вырасти весной. Другими словами, в этих зонах они являются многолетними цветущими растениями.

Однако даже в более теплых зонах существуют определенные риски. Вам нужно убедиться, что ваша почва хорошо дренируется, поскольку избыток влаги в земле может привести к гниению клубней. Также хорошей идеей будет замульчировать землю над вашими георгинами для дополнительной защиты.

Также важно помнить, что почва будет холоднее зимой в контейнерах или на поднятых грядках. Если вы выращиваете свои георгины таким образом, вам обязательно следует подумать о том, чтобы вытащить и хранить клубни — или по крайней мере добавить дополнительную защиту зимой.

Когда лучше выкапывать

Чтобы наслаждаться цветами из тех же растений в следующем году, вы должны выкапывать и хранить клубни георгин, если вы живете в холодных условиях. Если вы оставите их в земле, очень вероятно, что они будут повреждены холодом и не переживут зиму. Беспокоиться о том, как хранить георгины на зиму, лучше, чем оставлять их вне вашего контроля и уязвимыми к суровым климатическим условиям.

Вы также можете рассмотреть возможность выкапывания георгин для зимнего хранения, если вы находитесь на границе необходимых зон морозостойкости или если вы живете в более теплой зоне, но ваша почва тяжелая или имеет тенденцию к переувлажнению зимой. В этих случаях, если вы попытаетесь оставить клубни в земле, вы рискуете получить повреждения от холода или влаги.

Даже в достаточно теплых зонах стоит выкапывать клубни георгин, если у вас есть хорошие возможности для хранения. Скажем так — клубни, оставленные в земле, независимо от того, где они находятся, зависят от погоды, почвы и любых патогенов. Правильное хранение позволяет вам лучше контролировать здоровье ваших георгин и их способность снова цвести.

Что следует помнить, если вы выкапываете

Георгины / © Associated Press

Выкапывание и хранение георгин — отличный способ сохранить растения на следующий год, но это нужно делать правильно. Глупые ошибки могут испортить ваши клубни и свести на нет ваши усилия. Вот мои советы экспертов по успешному удалению и зимнего хранения клубней георгин:

Лучшее время для выкопки георгин — после первых сильных заморозков, когда листья отмерли или почернели. Не ждите, пока земля замерзнет.

Срежьте листья и стебли, подождите неделю или две, чтобы выкопать клубни. Это дает им возможность развить глазки, которые жизненно важны для нового роста позже. Однако важно вытащить их из земли до заморозков, поэтому пристально следите за погодой.

Используйте садовые вилы и лопату, чтобы осторожно перекопать и поднять клубни. Будьте осторожны, чтобы не проколоть их, а затем оставьте их сушиться на солнце.

Осторожно смахните грязь, разделите комки клубней и избавьтесь от любых клубней, на которых есть следы гнили. Поместите их в защищенное, сухое место для просушки на несколько дней.

Храните клубни георгин при температуре 4-10°C.

Хранение клубней георгин в бумажных пакетах — один из вариантов. Вы также можете завернуть их в газету или хранить в опилках или вермикулите.

Проверяйте состояние клубней в течение зимы. Они не должны быть слишком сухими, но и не должны быть достаточно влажными, чтобы начать гнить.

Ваши хранящиеся клубни георгин будут готовы к возвращению в землю весной следующего года после последних заморозков и когда почва прогреется. Или же вы можете посадить георгины в горшки весной. При должном уходе вы сможете наслаждаться своими георгинами.