Клематис имеет репутацию капризного растения, но большинство трудностей сводится ко времени. Май — это время, когда эти лианы быстро растут и решения, принятые в течение этого периода, от подхода к обрезке до графика подкормки, предопределят результаты на месяцы вперед.

Май приносит определенный контрольный список — некоторые задачи являются профилактическими, некоторые — корректирующими, а некоторые просто касаются обращения внимания, прежде чем незначительные проблемы перерастут в более крупные.

Что делать с клематисом в мае, рассказывает GardeningKnowHow. Большинство этих задач занимают меньше часа, а некоторые можно выполнить за один проход по саду.

Отложите секаторы и проверьте свою группу для обрезки

Неправильная обрезка клематиса — один из самых быстрых способов потерять сезон цветения. Не все клематисы обрезаются одинаково, и разница имеет значение. Некоторые цветут на прошлогодней древесине и их вообще не следует обрезать весной. Другие же дают цветение на новых побегах и требуют немедленной обрезки. Третья группа выполняет немного и того, и другого и нуждается лишь в легкой уборке.

К маю лоза обычно дает это понять — стебли, уже наполненные почками, означают, что вам не нужно ничего делать, тогда как новые побеги, поднимающиеся от основания, указывают на более сложный срез. Неизвестна группа обрезки? Подождите и посмотрите, что сделает растение, прежде чем касаться его.

Подкормка сбалансированным удобрением

Майский рост — это голодный рост. Клематис, который выпускает новые лозы и готовится к цветению, сильно зависит от того, что есть в почве, и сад, который был посажен на одном месте в течение нескольких лет, может не иметь что предложить.

Гранулированное удобрение медленного высвобождения вокруг основания — подальше от самого стебля — дает растению что-то, из чего можно черпать в течение следующих недель.

Для садоводов, предпочитающих жидкую подкормку, сбалансированное жидкое удобрение, которое применяется каждые две-три недели в течение вегетационного периода, может восполнить пробел, не перегружая корневую зону одним махом.

Подвязывание новых побегов

В отличие от некоторых лиан, которые непосредственно цепляются за поверхности, клематис обматывает свои черешки листьев вокруг всего, что находится рядом, а это означает, что все, что слишком толстое, чтобы схватить, просто пропускается. Новые стебли, оставленные блуждать в мае, обычно сильно путаются к июню, и распутать их, не поломав ничего, — это настоящий проект.

Мягкий садовый шпагат или подобные стяжки хорошо подходят для раннего перенаправления стеблей; стяжки для растений бывают разной ширины и удерживают стебли, не зарезая их, когда они утолщаются. Подвязывание растения к опоре примерно раз в неделю в течение пикового периода роста обеспечивает намеренный, а не случайный вид конструкции.

Мульчирование корневой зоны

Есть старая пословица о том, что клематис хочет, чтобы его ноги были в тени, а голова — на солнце, и к части с ногами стоит относиться серьезно. Корни клематиса расположены близко к поверхности и не очень устойчивы к жаре или длительным засухам, а именно в мае температура почвы начинает повышаться.

Слой толщиной 5-8 см — мульча, оттянутая на несколько сантиметров от стебля — очень помогает: влага остается более равномерной, почва не перегревается, а крона все еще получает необходимый поток воздуха. Измельченная кора или древесная щепа прекрасно справляются с этой задачей.

Разведчик за увяданием клематиса

Увядание клематиса, которое часто вызывается Ascochyta clematidina, никак о себе не сообщает — стебель может быть полностью здоровым утром, а к полудню быть свернутым и черным. Это грибковое заболевание, и мягкие дни и прохладные майские ночи являются довольно хорошими условиями для него.

Что большинство садоводов не осознают, пока это не произойдет: увядание почти никогда не убивает растение. Оно сильно поражает надземные части, но корневая система обычно прорастает целой, и новые побеги вырастают, как только поврежденные стебли обрезаются до чистой ткани.

Вырежьте все пораженное, выбросьте это в мусор, а не в компостную кучу, и двигайтесь дальше. Фунгицид на основе меди может помочь как профилактическое средство, если увядание было повторяющейся проблемой в предыдущие годы.

Постоянный полив, пока растение приживается

Клематис в первый или второй год своей жизни не развил достаточно сильной корневой системы, чтобы самостоятельно вылавливать влагу. Сухие участки, которые привыкший лиан игнорирует, могут сильно напрягать молодое растение, а повторное увядание на ранних стадиях приводит к тому, что это не всегда проявляется до более позднего времени.

Шланг для полива или капельная линия, подает воду на уровень корней и поддерживает листья сухими, что важно, поскольку влажные листья на растении, которое уже подвержено грибковым заболеваниям, — это комбинация, которой стоит избегать.

