- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 4 мин
Звезда садов — клематис: как ухаживать за растением, чтобы оно пышно цвело целое лето
Хороший уход за клематисом не сложный, но он зависит от времени года.
Клематис имеет репутацию капризного растения, но большинство трудностей сводится ко времени. Май — это время, когда эти лианы быстро растут и решения, принятые в течение этого периода, от подхода к обрезке до графика подкормки, предопределят результаты на месяцы вперед.
Май приносит определенный контрольный список — некоторые задачи являются профилактическими, некоторые — корректирующими, а некоторые просто касаются обращения внимания, прежде чем незначительные проблемы перерастут в более крупные.
Что делать с клематисом в мае, рассказывает GardeningKnowHow. Большинство этих задач занимают меньше часа, а некоторые можно выполнить за один проход по саду.
Отложите секаторы и проверьте свою группу для обрезки
Неправильная обрезка клематиса — один из самых быстрых способов потерять сезон цветения. Не все клематисы обрезаются одинаково, и разница имеет значение. Некоторые цветут на прошлогодней древесине и их вообще не следует обрезать весной. Другие же дают цветение на новых побегах и требуют немедленной обрезки. Третья группа выполняет немного и того, и другого и нуждается лишь в легкой уборке.
К маю лоза обычно дает это понять — стебли, уже наполненные почками, означают, что вам не нужно ничего делать, тогда как новые побеги, поднимающиеся от основания, указывают на более сложный срез. Неизвестна группа обрезки? Подождите и посмотрите, что сделает растение, прежде чем касаться его.
Подкормка сбалансированным удобрением
Майский рост — это голодный рост. Клематис, который выпускает новые лозы и готовится к цветению, сильно зависит от того, что есть в почве, и сад, который был посажен на одном месте в течение нескольких лет, может не иметь что предложить.
Гранулированное удобрение медленного высвобождения вокруг основания — подальше от самого стебля — дает растению что-то, из чего можно черпать в течение следующих недель.
Для садоводов, предпочитающих жидкую подкормку, сбалансированное жидкое удобрение, которое применяется каждые две-три недели в течение вегетационного периода, может восполнить пробел, не перегружая корневую зону одним махом.
Подвязывание новых побегов
В отличие от некоторых лиан, которые непосредственно цепляются за поверхности, клематис обматывает свои черешки листьев вокруг всего, что находится рядом, а это означает, что все, что слишком толстое, чтобы схватить, просто пропускается. Новые стебли, оставленные блуждать в мае, обычно сильно путаются к июню, и распутать их, не поломав ничего, — это настоящий проект.
Мягкий садовый шпагат или подобные стяжки хорошо подходят для раннего перенаправления стеблей; стяжки для растений бывают разной ширины и удерживают стебли, не зарезая их, когда они утолщаются. Подвязывание растения к опоре примерно раз в неделю в течение пикового периода роста обеспечивает намеренный, а не случайный вид конструкции.
Мульчирование корневой зоны
Есть старая пословица о том, что клематис хочет, чтобы его ноги были в тени, а голова — на солнце, и к части с ногами стоит относиться серьезно. Корни клематиса расположены близко к поверхности и не очень устойчивы к жаре или длительным засухам, а именно в мае температура почвы начинает повышаться.
Слой толщиной 5-8 см — мульча, оттянутая на несколько сантиметров от стебля — очень помогает: влага остается более равномерной, почва не перегревается, а крона все еще получает необходимый поток воздуха. Измельченная кора или древесная щепа прекрасно справляются с этой задачей.
Разведчик за увяданием клематиса
Увядание клематиса, которое часто вызывается Ascochyta clematidina, никак о себе не сообщает — стебель может быть полностью здоровым утром, а к полудню быть свернутым и черным. Это грибковое заболевание, и мягкие дни и прохладные майские ночи являются довольно хорошими условиями для него.
Что большинство садоводов не осознают, пока это не произойдет: увядание почти никогда не убивает растение. Оно сильно поражает надземные части, но корневая система обычно прорастает целой, и новые побеги вырастают, как только поврежденные стебли обрезаются до чистой ткани.
Вырежьте все пораженное, выбросьте это в мусор, а не в компостную кучу, и двигайтесь дальше. Фунгицид на основе меди может помочь как профилактическое средство, если увядание было повторяющейся проблемой в предыдущие годы.
Постоянный полив, пока растение приживается
Клематис в первый или второй год своей жизни не развил достаточно сильной корневой системы, чтобы самостоятельно вылавливать влагу. Сухие участки, которые привыкший лиан игнорирует, могут сильно напрягать молодое растение, а повторное увядание на ранних стадиях приводит к тому, что это не всегда проявляется до более позднего времени.
Шланг для полива или капельная линия, подает воду на уровень корней и поддерживает листья сухими, что важно, поскольку влажные листья на растении, которое уже подвержено грибковым заболеваниям, — это комбинация, которой стоит избегать.