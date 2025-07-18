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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом и дети
Количество просмотров
39
Время на прочтение
3 мин

Готовимся к школе красиво и с умом: выбираем рюкзак и канцелярию Новости компаний

Лето еще не закончилось, а мама уже паникует? Сезон собрания в школу — тот еще марафон, — списки в блокноте, ребенок на шее и суровый взгляд папы, не понимающий, почему каждый год нужно новый рюкзак.

Готовимся к школе красиво и с умом: выбираем рюкзак и канцелярию

Спокойно. Начинаем с главного – рюкзак. И здесь у нас хорошие новости: Kite уже все придумал за вас.

Шаг 1: Рюкзак. Не просто красивый. А правильный

Почему ортопедия — это не просто слово из учебника биологии?

Потому что это про здоровую спину. Школьные рюкзаки Kite имеют:

  • Ортопедическую спинку, которая поддерживает правильную осанку.

  • Широкие и мягкие S-образные лямки, которые деликатно обнимают даже самые хрупкие плечики.

  • Нагрудний ремень, который равномерно распределяет нагрузку (и не дает рюкзаку “жить своей жизнью” на каждом повороте).

  • Усиленное стойкое дно, которое прекрасно держит форму.

Умная организация пространства

Внутри рюкзака — порядок: отделение для тетрадей, пенала, бутылочки с водой, перекус и даже секретный карманчик для записочки. Kite – это когда все на своих местах, а не "а где мой дневник?!" Каждое отделение промаркировано иконками, подсказывающими его назначение. Ребенку так гораздо проще складывать рюкзак и искать в нем нужные вещи. Все просто и понятно: сюда – телефон, сюда – бутылочку, сюда – планшет.

А еще — стиль!

Потому что самовыражение начинается с рюкзака:

  • Трендовые дизайны для каждого характера.

  • Всемирно известные лицензии: от Harry Potter до Kuromi.

  • Съемные бейджи — ребенок может каждый день менять дизайн под настроение, не меняя рюкзак.

Шаг 2: Канцелярия Kite не только лишь рюкзак подберет, да и наполнит его.

Все мы знаем: новенькие тетради и пенал – это еще один способ поднять ребенку мотивацию (а маме – настроение).

Почему качество важно?

Потому что карандаш, царапающий бумагу или "не клеящий" клей — это рецепт для паники прямо на уроке. У Kite все проверено: прочно, удобно, безопасно. Пиши, клей, рисуй, режь – и наслаждайся процессом.

Дизайн = вдохновение

Канцелярия – это отличный способ поддержать и мягко мотивировать ребенка:

• Выбирает любимый цвет – и уже хочется писать.

• Находит тетрадь с Гермионой или Северусом Снейпом — и хочется учить математику (ну почти).

Что стоит иметь в школьном арсенале: краткий список для мамы

  • Тетради (в клетку, в линейку, для контрольных). Для средней и старшей школы рекомендуем специальные предметные тетради Kite: они содержат полезные шпаргалки с ключевыми правилами и формулами.

  • Дневник (со 2 класса НУШ) и словари для изучения иностранных языков.

  • Карандаши и ручки (много, ведь они постоянно куда-то исчезают). Также не забудьте про фломастеры, акриловые маркеры и хайлайтеры для подсвечивания текста.

  • Линейка (+уголок и транспортир). Приблизительно с 3 класса + циркуль.

  • Ножницы с закругленными концами. То, что будем резать (цветная бумага и картон, белый картон).

  • Клей (ПВА и клей-карандаш).

  • Пенал (для начальной школы – с эластичными фиксаторами; для старшей школы – легкие, с карманами).

  • Альбом, краски (гуашь и акварель), палитра, стакан-непроливайка. Для водорастворимых красок рекомендуем брать бумагу для акварели – она плотная и не деформируется от влаги. Также не забудьте о подкладке на парту и фартук с нарукавниками.

  • Пластилин (восковой и воздушный), стеки и доска для лепки.

  • Обложки, стикеры, закладки, стикеры, резинки, точилки.

  • Сумка для обуви – не только для физкультуры, но и для хореографии, бассейна, спортзала и т.д.

  • Бананка и кошелек – для телефона, ученического, ключей и карманных денег.

  • Бутылочка для воды, термос, несколько ланчбоксов разного размера – для любимых бутербродов и какао.

  • Товары для организации рабочего места: настольная лампа, механический таймер, органайзер для мелочей, лоток для документов, подставка для учебников, настенный планер, папки для тетрадей.

Собираться в школу – это не только о списках. Это еще и о заботе, тепле, улыбках и выборе вещей, которые будут с ребенком каждый день. А еще — о мамах, которые даже в безумном ритме успевают все.

И помните: Kite – дети выбирают лучшее.

Дата публикации
Количество просмотров
39
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