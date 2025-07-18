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- Дом и дети
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Готовимся к школе красиво и с умом: выбираем рюкзак и канцелярию Новости компаний
Лето еще не закончилось, а мама уже паникует? Сезон собрания в школу — тот еще марафон, — списки в блокноте, ребенок на шее и суровый взгляд папы, не понимающий, почему каждый год нужно новый рюкзак.
Спокойно. Начинаем с главного – рюкзак. И здесь у нас хорошие новости: Kite уже все придумал за вас.
Шаг 1: Рюкзак. Не просто красивый. А правильный
Почему ортопедия — это не просто слово из учебника биологии?
Потому что это про здоровую спину. Школьные рюкзаки Kite имеют:
Ортопедическую спинку, которая поддерживает правильную осанку.
Широкие и мягкие S-образные лямки, которые деликатно обнимают даже самые хрупкие плечики.
Нагрудний ремень, который равномерно распределяет нагрузку (и не дает рюкзаку “жить своей жизнью” на каждом повороте).
Усиленное стойкое дно, которое прекрасно держит форму.
Умная организация пространства
Внутри рюкзака — порядок: отделение для тетрадей, пенала, бутылочки с водой, перекус и даже секретный карманчик для записочки. Kite – это когда все на своих местах, а не "а где мой дневник?!" Каждое отделение промаркировано иконками, подсказывающими его назначение. Ребенку так гораздо проще складывать рюкзак и искать в нем нужные вещи. Все просто и понятно: сюда – телефон, сюда – бутылочку, сюда – планшет.
А еще — стиль!
Потому что самовыражение начинается с рюкзака:
Трендовые дизайны для каждого характера.
Всемирно известные лицензии: от Harry Potter до Kuromi.
Съемные бейджи — ребенок может каждый день менять дизайн под настроение, не меняя рюкзак.
Шаг 2: Канцелярия Kite не только лишь рюкзак подберет, да и наполнит его.
Все мы знаем: новенькие тетради и пенал – это еще один способ поднять ребенку мотивацию (а маме – настроение).
Почему качество важно?
Потому что карандаш, царапающий бумагу или "не клеящий" клей — это рецепт для паники прямо на уроке. У Kite все проверено: прочно, удобно, безопасно. Пиши, клей, рисуй, режь – и наслаждайся процессом.
Дизайн = вдохновение
Канцелярия – это отличный способ поддержать и мягко мотивировать ребенка:
• Выбирает любимый цвет – и уже хочется писать.
• Находит тетрадь с Гермионой или Северусом Снейпом — и хочется учить математику (ну почти).
Что стоит иметь в школьном арсенале: краткий список для мамы
Тетради (в клетку, в линейку, для контрольных). Для средней и старшей школы рекомендуем специальные предметные тетради Kite: они содержат полезные шпаргалки с ключевыми правилами и формулами.
Дневник (со 2 класса НУШ) и словари для изучения иностранных языков.
Карандаши и ручки (много, ведь они постоянно куда-то исчезают). Также не забудьте про фломастеры, акриловые маркеры и хайлайтеры для подсвечивания текста.
Линейка (+уголок и транспортир). Приблизительно с 3 класса + циркуль.
Ножницы с закругленными концами. То, что будем резать (цветная бумага и картон, белый картон).
Клей (ПВА и клей-карандаш).
Пенал (для начальной школы – с эластичными фиксаторами; для старшей школы – легкие, с карманами).
Альбом, краски (гуашь и акварель), палитра, стакан-непроливайка. Для водорастворимых красок рекомендуем брать бумагу для акварели – она плотная и не деформируется от влаги. Также не забудьте о подкладке на парту и фартук с нарукавниками.
Пластилин (восковой и воздушный), стеки и доска для лепки.
Обложки, стикеры, закладки, стикеры, резинки, точилки.
Сумка для обуви – не только для физкультуры, но и для хореографии, бассейна, спортзала и т.д.
Бананка и кошелек – для телефона, ученического, ключей и карманных денег.
Бутылочка для воды, термос, несколько ланчбоксов разного размера – для любимых бутербродов и какао.
Товары для организации рабочего места: настольная лампа, механический таймер, органайзер для мелочей, лоток для документов, подставка для учебников, настенный планер, папки для тетрадей.
Собираться в школу – это не только о списках. Это еще и о заботе, тепле, улыбках и выборе вещей, которые будут с ребенком каждый день. А еще — о мамах, которые даже в безумном ритме успевают все.
И помните: Kite – дети выбирают лучшее.