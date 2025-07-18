Готовимся к школе красиво и с умом: выбираем рюкзак и канцелярию

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Спокойно. Начинаем с главного – рюкзак . И здесь у нас хорошие новости: Kite уже все придумал за вас.

Шаг 1: Рюкзак. Не просто красивый. А правильный

Почему ортопедия — это не просто слово из учебника биологии?

Потому что это про здоровую спину. Школьные рюкзаки Kite имеют:

Ортопедическую спинку , которая поддерживает правильную осанку.

Широкие и мягкие S-образные лямки , которые деликатно обнимают даже самые хрупкие плечики.

Нагрудний ремень , который равномерно распределяет нагрузку (и не дает рюкзаку “жить своей жизнью” на каждом повороте).

Усиленное стойкое дно, которое прекрасно держит форму.

Умная организация пространства

Внутри рюкзака — порядок: отделение для тетрадей, пенала, бутылочки с водой, перекус и даже секретный карманчик для записочки. Kite – это когда все на своих местах, а не "а где мой дневник?!" Каждое отделение промаркировано иконками, подсказывающими его назначение. Ребенку так гораздо проще складывать рюкзак и искать в нем нужные вещи. Все просто и понятно: сюда – телефон, сюда – бутылочку, сюда – планшет.

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А еще — стиль!

Потому что самовыражение начинается с рюкзака:

Трендовые дизайны для каждого характера.

Всемирно известные лицензии: от Harry Potter до Kuromi.

Съемные бейджи — ребенок может каждый день менять дизайн под настроение, не меняя рюкзак.

Шаг 2: Канцелярия Kite не только лишь рюкзак подберет, да и наполнит его.

Все мы знаем: новенькие тетради и пенал – это еще один способ поднять ребенку мотивацию (а маме – настроение).

Почему качество важно?

Потому что карандаш, царапающий бумагу или "не клеящий" клей — это рецепт для паники прямо на уроке. У Kite все проверено: прочно, удобно, безопасно. Пиши, клей, рисуй, режь – и наслаждайся процессом.

Дизайн = вдохновение

Канцелярия – это отличный способ поддержать и мягко мотивировать ребенка:

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• Выбирает любимый цвет – и уже хочется писать.

• Находит тетрадь с Гермионой или Северусом Снейпом — и хочется учить математику (ну почти).

Что стоит иметь в школьном арсенале: краткий список для мамы

Тетради (в клетку, в линейку, для контрольных). Для средней и старшей школы рекомендуем специальные предметные тетради Kite: они содержат полезные шпаргалки с ключевыми правилами и формулами.

Дневник (со 2 класса НУШ) и словари для изучения иностранных языков.

Карандаши и ручки (много, ведь они постоянно куда-то исчезают). Также не забудьте про фломастеры, акриловые маркеры и хайлайтеры для подсвечивания текста.

Линейка (+уголок и транспортир). Приблизительно с 3 класса + циркуль.

Ножницы с закругленными концами. То, что будем резать (цветная бумага и картон, белый картон).

Клей (ПВА и клей-карандаш).

Пенал (для начальной школы – с эластичными фиксаторами; для старшей школы – легкие, с карманами).

Альбом, краски (гуашь и акварель), палитра, стакан-непроливайка. Для водорастворимых красок рекомендуем брать бумагу для акварели – она плотная и не деформируется от влаги. Также не забудьте о подкладке на парту и фартук с нарукавниками.

Пластилин (восковой и воздушный), стеки и доска для лепки.

Обложки, стикеры, закладки, стикеры, резинки, точилки.

Сумка для обуви – не только для физкультуры, но и для хореографии, бассейна, спортзала и т.д.

Бананка и кошелек – для телефона, ученического, ключей и карманных денег.

Бутылочка для воды, термос, несколько ланчбоксов разного размера – для любимых бутербродов и какао.

Товары для организации рабочего места: настольная лампа, механический таймер, органайзер для мелочей, лоток для документов, подставка для учебников, настенный планер, папки для тетрадей.

Собираться в школу – это не только о списках. Это еще и о заботе, тепле, улыбках и выборе вещей, которые будут с ребенком каждый день. А еще — о мамах, которые даже в безумном ритме успевают все.

И помните: Kite – дети выбирают лучшее.

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