Что делать с восьмимартовскими гиацинтами: пять советов по выращиванию луковичных растений

Чтобы весной и летом ваши клумбы превзошли все ожидания, мало просто бросить луковички тюльпанов и крокусов в землю и ждать результата.

Даже в выращивании самых распространенных, не экзотических видов луковичных есть ряд тонкостей, малоизвестных рядовому дачнику-любителю. Как добиться от луковичных "выставочного" цветения, рассказала Наталья Рудич, цветовод-коллекционер и основатель интернет-магазина "Цветочный рай Натальи Рудич".

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Куда девать эти гиацинты

Пусть подаренные вам крокусы или гиацинты постоят в горшке, пока не отцветут, а листья не начнут сохнуть и желтеть. Потом следует достать луковицы из земли и держать их еще два месяца в сухом хорошо проветриваемом месте, позволяющем "дышать" – например, картонном ящике, но ни в коем случае не в полиэтилене (и не на солнцепеке).

А высаживают в грунт этот вид растений ближе к концу августа с тем, чтобы они перезимовали и взошли ранней весной, уже в качестве обычных уличных цветов. Укрывать на зиму луковицы не нужно, они не боятся морозов, и место на грядке можно выбирать даже под деревьями – ранней весной они дадут не густую, а слегка рассеянную тень и цветению не помешают. Если планируете оставить гиацинты, крокусы в горшке, все равно после цветения отправляйте их на 2-3-месячный покой. Для этого обрезается пожелтевшая верхушка, грунт поливается до состояния средней сырости и вазон ставят в темное место, чтобы луковица отдохнула и подкопила силы. А после горшок достают на свет, подкармливают удобрением, начинают полив и к следующему празднику ваш подарок вновь зацветет.

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Посадка строго по графику

Этой весной еще не поздно и даже самое время разбить грядку под лилии, гладиолусы, крокосмию (японский гладиолус), фрезии, бегонии. Последние в марте высаживают на проращивание в комнатных горшках и выставляют на воздух в кашпо, ящиках или выселяют в открытый грунт, когда ночи станут теплыми и земля достаточно прогреется (конец апреля).

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Нарциссы, крокусы, гиацинты сажают в конце августа-сентябре, а декоративный лук, тюльпаны – в сентябре-ноябре (позже всех – тюльпаны, они приживаются в любой сырости). Весенние луковичные хорошо размещать среди раскидистых многолетников: ранней весной они получат достаточно солнца, а когда отцветут, их место займет зелень нарядных кустов. Осенним видам тоже отлично подойдут цветники, которые ко времени их посадки тоже уже имеют участки увядающих летних растений – в следующем году их цветение будет чередоваться.

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Контроль качества прежде всего

Каков будет посадочный материал, таков и урожай, поэтому тщательно выбирайте луковицы при покупке. Обращайте внимание, нет ли на них признаков загнивания, порезов, вмятин, иначе придется выбрасывать покупку или срезать загнившую часть и обрабатывать "инвалида" зеленкой. По бегонии бывает трудновато определить, жива ли она, единственный выход – выбирать плотненькие и тяжеленькие луковички (испорченные становятся мягкими и маловесными). А еще ранней весной у них, как правило, уже появляются маленькие почки, так что можно смотреть на макушку, из которой у здоровой хорошо сохранившейся луковицы уже должен появиться будущий росток.

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Соседи по клумбе

Планируя свой цветник, учитывайте, что гладиолусы очень капризны – их нельзя сажать рядом с астрами: на ней любят разводиться трипсы (мелкие насекомые-вредители, общий враг обоих растений), если они насядут на астры – пропадут и гладиолусы. По той же причине нежелательно располагать их и рядом с ирисами. Зато в междурядьях отлично приживутся бархатцы, специфический аромат которых отпугивает вредных мушек, хорошей защитой будет и рассеянная между гладиолусами календула (она еще и почву оздоровит). А между собой луковичные уживаются в основном без проблем.

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Секреты красоты

Без спецсредств в садоводстве не обойтись. Чтобы питомцы чувствовали себя прекрасно, еще до посадки нужно вымачивать луковицы тюльпанов, крокусов, гиацинтов в растворе марганцовки в целях профилактики болезней. Гладиолусам дополнительно следует сделать 20-минутную ванну из баковой смеси с фунгицидом и инсектицидом для защиты от болячек и насекомых-вредителей. Когда гладиолус выкинет уже четвертый листик, этой же смесью нужно снова спрыснуть растение и повторить эту процедуру минимум трижды через каждые 10 дней (согласно "графику" вылупливания новых поколений личинок трипсов). Также можно в эту баковую смесь добавлять удобрения. Перегноем подкармливать цветы категорически нельзя, органика богата всякими болячками. В крайнем случае можно сыпать в ямки золу при посадке, но лучше использовать специальные комплексные удобрения для цветов или хотя бы суперфосфат.

Татьяна Малиновская

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