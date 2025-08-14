Как поддержать иммунитет ребенка во время адаптации в саду: советы врача

Как поддержать иммунитет ребенка во время адаптации в саду / © Credits

Реклама

Детский невролог Ольга Топоркова отмечает, что изменение привычной среды, новый режим и контакт с большим количеством детей могут снизить защитные силы организма, но этого можно избежать, если правильно поддержать иммунитет.

Позаботьтесь о достаточном потреблении воды

Общий объем воды для ребенка — примерно 30 мл на 1 кг веса в сутки. Это должна быть негазированная вода, по желанию можно добавить несколько капель лимонного сока или приготовить несладкий узвар.

Вода:

Реклама

поддерживает работу лимфатической системы,

помогает быстрее восстанавливать слизистые оболочки (профилактика хронических тонзиллитов и ринитов),

улучшает пищеварение и работу ферментов.

Лайфхак: дайте ребенку собственную бутылочку с веселым дизайном, чтобы пить воду было интереснее.

Ограничьте избыток простых углеводов

Сладости, булочки и сладкие напитки могут перегружать иммунную систему, снижать ее способность быстро реагировать на вирусы и бактерии. Лучше заменять их:

фруктами,

ягодами,

орехами,

йогуртом без сахара.

Придерживайтесь режима сна

Недосыпание — прямой враг детского иммунитета. Малышам дошкольного возраста нужно 10-12 часов сна в сутки, причем важно засыпать и просыпаться в одно и то же время.

Ежедневные прогулки на свежем воздухе

Врач советует 1,5-2 часа активного пребывания на улице ежедневно. Даже в прохладную погоду выходите гулять — это закаляет организм. Не переодевайте ребенка, ведь перегрев так же вреден, как и переохлаждение.

Реклама

Витаминная поддержка

Витамин С — 250 мг в сутки для детей в профилактических целях, лучше с биофлавоноидами, которые усиливают его действие. В зимнее время получить достаточно витамина С с пищей трудно, поэтому стоит дополнительно принимать добавки.

Витамин D — профилактическая доза для детей до 6 лет составляет 1000 МЕ в сутки. Но перед приемом полезно сдать анализ, ведь при дефиците может понадобиться другая доза.

Уменьшайте стресс

Адаптация в саду — не только физическое, но и эмоциональное испытание. Читайте вместе книги о садике, обсуждайте день, хвалите ребенка за маленькие успехи. Спокойствие и поддержка со стороны родителей — лучшее антистрессовое средство.

Правильное питание, питьевой режим, полноценный сон, ежедневная активность и витаминная поддержка — это простые, но действенные способы помочь ребенку быстрее адаптироваться к новой среде и оставаться здоровым.