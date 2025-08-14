ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом и дети
Количество просмотров
62
Время на прочтение
2 мин

Как поддержать иммунитет ребенка во время адаптации в саду: советы врача

Первые недели в детском саду — это не только новые впечатления и знакомства, но и серьезное испытание для детского иммунитета. Частые простуды, насморк или кашель в этот период — привычная история для многих родителей.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как поддержать иммунитет ребенка во время адаптации в саду

Как поддержать иммунитет ребенка во время адаптации в саду / © Credits

Детский невролог Ольга Топоркова отмечает, что изменение привычной среды, новый режим и контакт с большим количеством детей могут снизить защитные силы организма, но этого можно избежать, если правильно поддержать иммунитет.

Позаботьтесь о достаточном потреблении воды

Общий объем воды для ребенка — примерно 30 мл на 1 кг веса в сутки. Это должна быть негазированная вода, по желанию можно добавить несколько капель лимонного сока или приготовить несладкий узвар.

Вода:

  • поддерживает работу лимфатической системы,

  • помогает быстрее восстанавливать слизистые оболочки (профилактика хронических тонзиллитов и ринитов),

  • улучшает пищеварение и работу ферментов.

Лайфхак: дайте ребенку собственную бутылочку с веселым дизайном, чтобы пить воду было интереснее.

Ограничьте избыток простых углеводов

Сладости, булочки и сладкие напитки могут перегружать иммунную систему, снижать ее способность быстро реагировать на вирусы и бактерии. Лучше заменять их:

  • фруктами,

  • ягодами,

  • орехами,

  • йогуртом без сахара.

Придерживайтесь режима сна

Недосыпание — прямой враг детского иммунитета. Малышам дошкольного возраста нужно 10-12 часов сна в сутки, причем важно засыпать и просыпаться в одно и то же время.

Ежедневные прогулки на свежем воздухе

Врач советует 1,5-2 часа активного пребывания на улице ежедневно. Даже в прохладную погоду выходите гулять — это закаляет организм. Не переодевайте ребенка, ведь перегрев так же вреден, как и переохлаждение.

Витаминная поддержка

  • Витамин С — 250 мг в сутки для детей в профилактических целях, лучше с биофлавоноидами, которые усиливают его действие. В зимнее время получить достаточно витамина С с пищей трудно, поэтому стоит дополнительно принимать добавки.

  • Витамин D — профилактическая доза для детей до 6 лет составляет 1000 МЕ в сутки. Но перед приемом полезно сдать анализ, ведь при дефиците может понадобиться другая доза.

Уменьшайте стресс

Адаптация в саду — не только физическое, но и эмоциональное испытание. Читайте вместе книги о садике, обсуждайте день, хвалите ребенка за маленькие успехи. Спокойствие и поддержка со стороны родителей — лучшее антистрессовое средство.

Правильное питание, питьевой режим, полноценный сон, ежедневная активность и витаминная поддержка — это простые, но действенные способы помочь ребенку быстрее адаптироваться к новой среде и оставаться здоровым.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie