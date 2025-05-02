Как помочь ребенку преодолеть регрессию сна / © www.credits

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Это явление знакомо многим родителям и, несмотря на фрустрацию, которую оно вызывает, не несет угрозы здоровью ребенка. Издание Kettering Health рассказало, почему это происходит, как пережить этот период и что сделать, чтобы сон малыша снова стал спокойным.

Что такое регрессия сна

Регрессия сна — это временное нарушение сна у ребенка, часто встречающееся во время интенсивного физического или когнитивного развития. Обычно оно проявляется в виде:

частых ночных пробуждений;

отказа засыпать;

уменьшения или пропуска дневного сна;

изменений в ритмах сна (например, более короткий ночной сон).

Частые возрастные периоды регрессии:

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4 месяца (формируется новый цикл сна);

6–8 месяцев (двигательная активность, прорезывание зубов);

12 месяцев (большие скачки развития);

18 и 24 месяца (начало независимости, тревожность разлуки);

3 года (большие эмоциональные изменения, активное воображение).

Почему это происходит

Регрессия сна — это не откат, а признак того, что мозг ребенка растет и развивается. В этот период ребенок:

учится новым навыкам (переворачиваться, сидеть, ползать, говорить);

становится более восприимчивой к внешним стимулам;

начинает ощущать тревогу разлуки;

меняет потребности во сне — и тело, и мозг перестраиваются.

Например, в 6 месяцев многие родители перестают пеленать ребенка, потому что он уже умеет переворачиваться. Это может повлиять на чувство безопасности, вызвать возбуждение и, как следствие, пробуждение ночью.

Как помочь ребенку (и себе) пройти этот этап

Хотя избежать регрессии сна невозможно, существуют стратегии, помогающие ребенку вернуться к стабильному сну.

Установите последовательный режим перед сном

Пусть вечер станет ритуалом. Например:

купание;

легкий массаж с лосьоном (можно с ароматом лаванды);

колыбельная песенка или тихая история;

объятия и поцелуй в ночное время.

Такой повторяющийся ритуал дает ребенку сигналы, что пришло время сна.

Создайте идеальную среду для сна

затемненное помещение;

белый шум или спокойная мелодия;

оптимальная температура (18–22 °C);

удобная, безопасная кровать — без подушек, одеял и мягких игрушек.

Совет: если ребенку прохладно — используйте спальный мешок, а не одеяло.

Кладите ребенка сонным, но не спящим.

Это поможет ему научиться засыпать самостоятельно, что очень важно при регрессии сна.

Не торопитесь за каждого плача

Дайте малышу несколько минут, прежде чем подходить. Может быть, он успокоится сам. Если нет, подойдите, но не включайте яркий свет, говорите тихо и спокойно. Ребёнок должен чувствовать, что это ночь, а не начало нового дня.

Заботьтесь об эмоциональном комфорте

В период развития тревожности разлуки ребенок нуждается в особой близости. Подарите ей достаточно объятий и внимания в течение дня. Это уменьшит ночные страхи.

Проверьте, здоров ли ребенок

Регрессия может быть вызвана дискомфортом:

прорезыванием зубов;

насморку, ушной болью;

лихорадкой или инфекцией.

Если вас что-то беспокоит — обратитесь к педиатру. Сигналы опасности: уменьшение количества мокрых подгузников, потеря аппетита, высокая температура.

Советы для родителей: сохраните свои силы

Не стесняйтесь просить помощи. Дайте себе отдохнуть, привлеките партнера, бабушку, подругу или няню.

Не вините себя. Вы лучшая мама или папа для своего ребенка. Регрессия сна — это норма, а не провал в воспитании.

Спите, когда спит ребенок. Иногда проще выспаться днем, чем ждать ночной тишины.

Не забывайте о себе. Горячая ванна, тишина на 15 мин или разговор с другом могут совершить чудеса для вашего настроения.

Регрессия сна — это временный этап, свидетельствующий о том, что ваш ребенок растет и развивается. Хоть это и непросто, помните, вы не сами. Большинство детей проходят через несколько таких фаз в первые годы жизни. Соблюдайте последовательность, обеспечьте комфорт и поддержку — и ваша семья обязательно вернется к спокойным ночам.