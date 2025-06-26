ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Как понять, что у ребенка тревожность или ОКР: рассказывает врач

В современном мире дети все чаще сталкиваются с психологической перегрузкой: бешеный ритм жизни, информационное давление, ожидания со стороны взрослых — все это может вызвать тревожные состояния или даже обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР).

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Как понять, что у ребенка тревожность или ОКР

Как понять, что у ребенка тревожность или ОКР / © Credits

Детский невролог Ольга Топоркова предостерегает: многие симптомы родители могут воспринимать как «капризы» или «особенности характера», однако за этим могут скрываться реальные проблемы, требующие внимания.

Детская тревожность и ОКР

Тревожное расстройство — это хроническое чувство страха, беспокойства или ожидания опасности, которое мешает ребенку нормально функционировать.

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — это психологическое состояние, при котором ребенок страдает от навязчивых мыслей (обсессий) и вынужден выполнять ритуальные действия (компульсии), чтобы успокоить себя.

«Многие родители обращаются с жалобами на то, что ребенок постоянно что-то считает, проверяет двери или свет, не может выйти из дома без определенной последовательности действий. Это может быть сигналом о ОКР», — объясняет врач.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

  • Постоянное волнение и страх сделать ошибку. Ребенок слишком переживает из-за оценок, слов учителя или собственного поведения.

  • Навязчивые мысли или действия. Повторное мытье рук, проверка замков или выключателей, подсчет предметов, обязательные «ритуалы» перед сном или выходом из дома.

  • Нарушение сна. Ребенок трудно засыпает, часто просыпается ночью, жалуется на «переутомление», жалуется на тревожные мысли перед сном.

  • Сенсорная чувствительность Непереносимость яркого света, громких звуков, определенных тканей или запахов.

  • Повышенная утомляемость, раздражительность, замкнутость. Ребенок быстро устает, реагирует эмоционально на мелочи, избегает общения со сверстниками.

Причины возникновения

Тревожные расстройства и ОКР могут иметь биологическую, психологическую и социальную природу:

  • Нарушение химических процессов в мозге — в частности дисбаланс серотонина и дофамина.

  • Генетическая предрасположенность — дети, у которых в семье были случаи тревожных или обсессивных расстройств, более уязвимы.

  • Особенности нервной системы — гипервозбудимость, пониженная стрессоустойчивость.

  • Стрессовая или нестабильная среда — развод родителей, буллинг, война, переезды, хроническая тревога в семье.

  • Высокие требования к ребенку — гиперперфекционизм, завышенные ожидания со стороны родителей или школы.

«Эти состояния не возникают „на ровном месте“, они всегда связаны с комплексом факторов и важно не искать виновного, а искать поддержку для ребенка», — подчеркивает врач.

Когда обратиться к врачу

Обратитесь за консультацией к неврологу или детскому психотерапевту, если:

  • Симптомы длятся дольше 2-4 недель;

  • Они влияют на ежедневную жизнь ребенка — мешают учиться, играть, общаться;

  • Ребенок испытывает эмоциональный дискомфорт или говорит о страхах, чувстве вины или нежелании жить (даже в шутку).

Помощь

  • Поговорите без давления — дайте ребенку понять, что вы рядом и готовы выслушать.

  • Не обесценивайте переживания — избегайте фраз вроде «не выдумывай» или «перестань».

  • Помогите справиться с эмоциями — научите дыхательным техникам, медитациям или ведению дневника чувств.

  • Ограничьте чрезмерное информационное воздействие — меньше новостей, социальных сетей и «взрослых» тем.

  • Обратитесь к специалисту — во многих случаях ребенку нужна помощь психолога, а иногда и медикаментозная поддержка.

Тревожность и обсессивно-компульсивное расстройство — это не каприз и не «вина» ребенка, а реальное состояние, которое можно и нужно корректировать.

Благодаря поддержке родителей, чувствительному отношению и своевременному вмешательству специалистов, дети могут вернуться к спокойному, радостному детству. Помните, что внимательность — лучшая защита здоровья вашего ребенка. Если что-то вас настораживает — не ждите. Лучше лишний раз обратиться за советом, чем закрыть глаза на проблему.

