Как понять, что у ребенка тревожность или ОКР: рассказывает врач

Как понять, что у ребенка тревожность или ОКР / © Credits

Реклама

Детский невролог Ольга Топоркова предостерегает: многие симптомы родители могут воспринимать как «капризы» или «особенности характера», однако за этим могут скрываться реальные проблемы, требующие внимания.

Детская тревожность и ОКР

Тревожное расстройство — это хроническое чувство страха, беспокойства или ожидания опасности, которое мешает ребенку нормально функционировать.

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — это психологическое состояние, при котором ребенок страдает от навязчивых мыслей (обсессий) и вынужден выполнять ритуальные действия (компульсии), чтобы успокоить себя.

Реклама

«Многие родители обращаются с жалобами на то, что ребенок постоянно что-то считает, проверяет двери или свет, не может выйти из дома без определенной последовательности действий. Это может быть сигналом о ОКР», — объясняет врач.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Постоянное волнение и страх сделать ошибку. Ребенок слишком переживает из-за оценок, слов учителя или собственного поведения.

Навязчивые мысли или действия. Повторное мытье рук, проверка замков или выключателей, подсчет предметов, обязательные «ритуалы» перед сном или выходом из дома.

Нарушение сна. Ребенок трудно засыпает, часто просыпается ночью, жалуется на «переутомление», жалуется на тревожные мысли перед сном.

Сенсорная чувствительность Непереносимость яркого света, громких звуков, определенных тканей или запахов.

Повышенная утомляемость, раздражительность, замкнутость. Ребенок быстро устает, реагирует эмоционально на мелочи, избегает общения со сверстниками.

Причины возникновения

Тревожные расстройства и ОКР могут иметь биологическую, психологическую и социальную природу:

Нарушение химических процессов в мозге — в частности дисбаланс серотонина и дофамина.

Генетическая предрасположенность — дети, у которых в семье были случаи тревожных или обсессивных расстройств, более уязвимы.

Особенности нервной системы — гипервозбудимость, пониженная стрессоустойчивость.

Стрессовая или нестабильная среда — развод родителей, буллинг, война, переезды, хроническая тревога в семье.

Высокие требования к ребенку — гиперперфекционизм, завышенные ожидания со стороны родителей или школы.

«Эти состояния не возникают „на ровном месте“, они всегда связаны с комплексом факторов и важно не искать виновного, а искать поддержку для ребенка», — подчеркивает врач.

Когда обратиться к врачу

Обратитесь за консультацией к неврологу или детскому психотерапевту, если:

Реклама

Симптомы длятся дольше 2-4 недель;

Они влияют на ежедневную жизнь ребенка — мешают учиться, играть, общаться;

Ребенок испытывает эмоциональный дискомфорт или говорит о страхах, чувстве вины или нежелании жить (даже в шутку).

Помощь

Поговорите без давления — дайте ребенку понять, что вы рядом и готовы выслушать.

Не обесценивайте переживания — избегайте фраз вроде «не выдумывай» или «перестань».

Помогите справиться с эмоциями — научите дыхательным техникам, медитациям или ведению дневника чувств.

Ограничьте чрезмерное информационное воздействие — меньше новостей, социальных сетей и «взрослых» тем.

Обратитесь к специалисту — во многих случаях ребенку нужна помощь психолога, а иногда и медикаментозная поддержка.

Тревожность и обсессивно-компульсивное расстройство — это не каприз и не «вина» ребенка, а реальное состояние, которое можно и нужно корректировать.

Благодаря поддержке родителей, чувствительному отношению и своевременному вмешательству специалистов, дети могут вернуться к спокойному, радостному детству. Помните, что внимательность — лучшая защита здоровья вашего ребенка. Если что-то вас настораживает — не ждите. Лучше лишний раз обратиться за советом, чем закрыть глаза на проблему.