Об этом нужно позаботиться: 8 распространенных ошибок выращивания помидоров, которые портят урожай и вкус

Вы, наверное, слышали, что помидоры легко выращивать. Но на самом деле существует удивительное количество ошибок, которые люди часто совершают, выращивая эти растения.

Если вы хотите вырастить лучшие помидоры, воспользуйтесь советами Good Housekeeping и избегайте этих распространенных ошибок.

Такие вещи, как посадка рассады в неподходящее время, пренебрежение правильным режимом ухода за вашим растением или выбор неправильного сорта растения, могут привести к тому, что помидоры будут не совсем правильными. Некоторые из них могут погибнуть рано, некоторые могут никогда не вырасти до нужного размера, а некоторые могут быть немного пресными на вкус.

Слишком ранняя посадка

Лучшее время года для посадки помидоров будет зависеть от вашей погоды и климата. Прежде чем выращивать помидоры на улице, ночная температура должна постоянно быть выше 10 градусов Цельсия, а дневная — 18 градусов Цельсия или выше. Рассада очень чувствительна к заморозкам и низким температурам, поэтому посадка слишком рано в сезон может привести к ее гибели или задержке роста.

Недостаточное обеспечение питательными веществами

Не забывайте подпитывать свои помидоры. Особенно после того, как они начнут плодоносить, вашим помидорам нужно постоянное снабжение питательными веществами, чтобы они продолжали плодоносить и были счастливы.

Забывание об обрезке

Обрезка имеет важное значение для общего здоровья растений помидоров. Недостаточное обрезание побегов (побегов, появляющихся у основания главного стебля и боковых ветвей) и нижних листьев может привести к чрезмерному росту листьев и ограничению образования плодов. Если оставить боковые побеги, у вас будет слишком много воздушных заторов, а вместе с ними — потенциальные вредители и болезни.

Помидоры — выносливые растения; они могут выдержать хорошую обрезку. Также рекомендуют обрезать любые листья, которые непосредственно контактируют с почвой, поскольку они могут вызвать болезни, передающиеся через почву. Не бойтесь обрезать любые лишние ветви, которые производят ваши растения помидоров. Каждая вырастающая ветвь забирает энергию от растения, поэтому, если вы хотите перенаправить энергию на большее плодоношение на ветвях, которые уже плодоносят, обрежьте любые новые ветви.

Нерегулярный полив

Помидоры хорошо растут во влажной (не мокрой) почве. Не можете постоянно поливать свой сад? Установите систему орошения с таймером, чтобы поливать одинаково в течение месяца, не задумываясь об этом. Помните о количестве осадков и корректируйте свой график, если выпадает много дождя, поскольку чрезмерный полив может привести к гниению корней.

Посадка рассады слишком близко друг к другу

Рассаду помидоров следует сажать на расстоянии от 45 до 60 см друг от друга. Без надлежащего расстояния рассада помидоров не будет иметь достаточной циркуляции, что может увеличить риск появления вредителей, а также они будут конкурировать за солнечный свет, воду и питательные вещества, если их посадить слишком близко друг к другу.

Непредоставление должной опоры

Независимо от того, у вас детерминантный или индетерминантный сорт, вашему растению помидоров нужна опора — террариумные сетки, колья для растения или более постоянная конструкция, такая как шпалера, подойдет.

Помидоры имеют привычку выпускать множество веток, которые будут удерживать плоды, которые они приносят. Без надлежащей опоры вес ветви может стать слишком большим, что приведет к провисанию ветвей или даже их отламыванию. Растение будет продолжать выпускать ветви в течение всего сезона, поэтому вам понадобится высокая, прочная система опоры.

Сбор урожая в неподходящее время

Если помидоры не собирать вовремя, они могут растрескаться или испортиться, что привлекает нежелательных насекомых и вредителей в ваш сад. Вы можете собирать помидоры, когда они полностью созреют, или за несколько дней до этого, чтобы дать им созреть в помещении.

Выбор неправильного сорта

От старинных помидоров до крошечных черри, помидоры бывают разных форм и размеров. Учитывайте размер вашего участка и то, нужен ли вам детерминантный или индетерминантный сорт. Детерминантные помидоры занимают меньше места и растут как куст, что делает их идеальными для контейнерного выращивания, но обычно они плодоносят только в течение двух недель. Индетерминантные помидоры вырастают длиннее лозы до 2,5-3 метров высотой и, как правило, дают вкусные плоды в течение всего сезона.

