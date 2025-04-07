Растения, которые быстро заплетут беседку, арку или забор: 5 самых эффектных вариантов

Глициния / © ТСН

Реклама

Вьющиеся растения могут прикрыть не очень эстетичную стену или забор , создать уют в беседке, также они незаменимы там, где пространство сада ограничено, поскольку им нужно очень мало земли для роста.

Какие лианы быстрее заплетут ваши поверхности и создадут яркий акцент в саду, рассказывает GardeningKnowHow .

Есть вьющиеся лианы и есть лианы, которые прикрепляются с помощью усиков и воздушных корешков. Большинству этих лоз понадобится опора, стена или конструкция, чтобы вырасти вертикально.

Реклама

Глициния

Глициния / © ТСН

При выращивании этих быстрорастущих цветущих лиан необходим правильный уход. Глицинии могут вырасти до 12 м в длину. Древесные стебли извиваются и вращаются друг вокруг друга, чтобы выдержать вес растения. Им лучше всего подойдет крепкая беседка или подобная опора. Весной на стеблях появляются соцветия от фиолетовых до белых цветов, некоторые сорта создают еще одно зрелище цветения позже в период вегетации. Цветение большинства видов душистое и привлекает разнообразных опылителей.

Лозам глицинии требуется солнечное место с хорошо дренированной почвой. Растения нуждаются в большом количестве воды, особенно в первый год после приживления. Они также хорошо реагируют на обрезку, которую следует производить в конце зимы или ранней весной. Одним из лучших сортов является Blue Moon, который дает лавандово-голубые цветы на очень управляемой лиане длиной 3,1 м.

Кампсис

Кампсис

Кампсис является агрессивным растением и может выйти из-под контроля без тщательного ухода. Но это растение великолепно, когда цветет, а нежные листочки, украшающие растение, придают ему кружевной вид. Трубчатые цветы от красновато-оранжевого до розового цвета цветут долго и эффектно.

В зрелом возрасте эта лоза может достигать 12 м. Это одна из лучших быстрорастущих лиан для заборов и других вертикальных конструкций. Кампсис вынослив и практически переносит любой тип почвы. Посадите его там, где он будет освещен солнцем, и через пару лет весной у вас будут прекрасные цветы по всему растению.

Клематис

Клематис / © ТСН

Существует более 2500 видов этого растения. Выращивание лоз клематисов простое и может давать несравненные прекрасные цветы. Большинство этих растений достаточно устойчивы. Доступны сорта как с одним, так и с двойным цветением. Одним из самых красивых является «Жозефина», сорт с двойным сиренево-розовым цветением.

Эти растения нуждаются в опоре, когда поднимаются, и их, возможно, придется подвязывать, когда растение созреет. Клематисам нужна хорошо дренированная почва на солнечном месте. Почву следует поддерживать влажной, но не мокрой. Может понадобиться несколько лет, прежде чем новые лозы зацветут, но когда они зацветут, оно того стоит.

Фиолетовая пассифлора

Фиолетовая пассифлора / © Credits

Пассифлора также известна как Maypop, под названием съедобных плодов, которые она производит. Выращивать пассифлору – дело благодарное. Они могут вырастать до 3-12 м в год и иметь невероятное цветение. Большинство сортов выносливы. В холодном климате лоза опадает, а зимой отмирает. В теплых регионах стебли деревенеют и сохраняются. Большинство сортов имеют фиолетовые цветки, но некоторые сочетают розового и белого.

Хорошо растет на дренированных почвах со средним плодородием, на солнечных местах. Лозы пассифлоры прикрепляются к вертикальным конструкциям с помощью усиков, и им может понадобиться помощь с растительными связями, когда они поднимаются к солнцу.

Девичий виноград

Девичий виноград / © Credits

Эта лиана может вырасти до 6,1 м всего за один год. Когда он зрел, он может достигать высоты 15 м. Эти очень быстро растущие растения известны своими темно-зелеными пальчатыми листьями. Цветы незаметны и не заслуживают внимания, за исключением того, что они дают темные, фиолетово-черные ягоды, которые являются отличным источником пищи для птиц. Именно эти птицы привели к мысли, что виноградная лоза инвазивна. Ягоды легко укореняются, чтобы пустить новые растения. Уход за лианой легок, просто обрежьте ягоды, если вы не хотите, чтобы лиана распространилась на другие участки.

Растение приспосабливается к любому типу почвы и освещению. Осенью она демонстрирует великолепные листья от алого до бордового. Это очень выносливые растения, произрастающие на любых почвах.

Читайте также: