Смелость быть собой: как звездная мама Николь Кидман воспитывает уверенных подростков

Николь Кидман с дочерьми / © Associated Press

Во время, когда расти под прицелом камер непросто даже обычным подросткам, Николь Кидман демонстрирует удивительное спокойствие. Более того — восхищение. Актриса, обладательница «Оскара» и икона Голливуда, призналась, что ее дочери, которых она воспитывает вместе с бывшим мужем Китом Урбаном, справляются с давлением соцсетей увереннее, чем она сама во взрослом возрасте, об этом рассказало издание SheKnows.

«У них есть броня, которой у нас не было»

В интервью для Interview Magazine Николь Кидман откровенно поговорила с Арианой Гранде о публичности, критике и жизни в «большом аквариуме».

Гранде призналась, что слава иногда превращается в ловушку: «Ты думаешь, что привыкла. А потом понимаешь, что каждое твое движение анализируют. И тебе становится трудно даже выходить из дома».

Кидман ответила с пониманием, ведь слишком хорошо она знает, что такое жизнь под микроскопом. Но дальше актриса сказала фразу, которая стала главным тезисом разговора: «У моих подростков будто есть броня, которой у меня никогда не было. Они просто уже знают, как с этим жить».

По словам актрисы, поколение Z и альфа растет в мире, где онлайн-критика — вещь обыденная. И вместо того, чтобы драматизировать, многие подростки научились фильтровать ее. Именно не драматизировать или страдать, а фильтровать. Не углубляться, а отпускать. Они просто шутят и двигаются дальше.

Не придавайте критике силы

Это не просто способность поколения — это результат домашнего воспитания. В интервью для издания Vogue Николь рассказывала, что учит своих девочек не держать чужие слова в сердце. Особенно сейчас, когда они делают первые шаги в модельном мире — месте, где мнение незнакомцев раздают, как мелкую монету. Ее совет дочерям простой и очень мягкий, но в то же время железный: «Просто отойди от этого. Не позволяй чужим словам сломать тебя». Легко ли так жить? Нет. Помогает ли это? Безусловно. Актриса честно признается, что ей страшно, что они входят в публичное пространство.

Подростки прекрасны

В разговоре с изданием Elle актриса сказала фразу, которая отлично описывает ее подход к материнству: «Я обожаю подростков. Я нахожу их просто невероятными». Такое видение — будто свежий глоток воздуха. Ведь общество часто рисует этот период как «сложный», «взрывной», «неуправляемый», а Кидман видит в подростках — силу, гибкость и жизнестойкость. И еще, способность не принимать жизнь слишком близко к сердцу.

Возможно, именно это и является суперсилой поколения, выросшего на мемах, хейтерах и быстрых реакциях. Поколение, которое не боится быть смешным, громким и странным. Поколение, которое умеет жить здесь и сейчас.

Подростковый возраст сегодня — это эра непрерывной видимости, поэтому способность «отпустить» интернет-хаос — это не просто навык. Это эмоциональное выживание. Так что когда Николь Кидман говорит о своих дочерях с уважением, без обесценивания их опыта, она показывает новую модель родительства, в которой есть поддержка, а не осуждение, уважение, а не контроль и вера в то, что новое поколение действительно знает, что делает.

Сандей Роуз, Николь Кидман и Фейт Маргарет / © Associated Press

«Я удивляюсь тому, как много они выдерживают и как легко справляются с тем, что нас бы сломало». И есть в этом что-то очень утешительное, возможно, наши дети действительно устояли там, где мы упали. И теперь они могут научить нас — взрослых, большей легкости жизни.