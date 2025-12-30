Топ-5 цветов для ванной комнаты: главные тренды 2026 года

Ванная комната / © Credits

Эпоха стерильно-белых ванных уходит в прошлое, ей на смену приходят теплые, естественные, успокаивающие оттенки, которые помогают почувствовать связь с собой и природой.

Издание Real Simple отметило, что новые цвета тесно связаны с актуальными материалами: органической плиткой, винтажными формами, натуральным камнем и металлами теплых оттенков.

Терракота

Теплые глиняные оттенки уверенно сменяют классические нейтральные цвета. Терракота ассоциируется с мексиканскими мотивами, тосканскими виллами и солнцем, которое будто остается на стенах в течение всего дня. Теплые нейтральные тона создают эффект кокона — защищенного и уютного пространства.

Терракотовые стены прекрасно балансируют холодные поверхности ванной комнаты — керамику, стекло и камень. Сочетайте их с матовой черной фурнитурой или латунью для современного звучания. А при дневном свете этот цвет буквально светится и создает эффект «солнечной ванны».

Зеленые оттенки травы и мха

Природные зеленые оттенки, такие как шалфей, олива или мягкий мох, остаются среди фаворитов дизайнеров и в 2026 году. Эти цвета успокаивают и создают органическую атмосферу, особенно в сочетании с дубом, мрамором и теплыми металлами.

Зеленый в ванной мгновенно создает ощущение спа-пространства. Он идеально подходит как для утреннего настроя на день, так и для вечернего расслабления. Натуральные текстуры, например, ротанг, льняные шторы и деревянные шкафчики, только усиливают этот эффект.

Молочно-белый

Кажется, что нового может быть в белом цвете, однако именно мягкий, кремовый белый становится альтернативой холодному стерильному белому. Такой оттенок выглядит теплее и деликатнее, создает уютную атмосферу. Он идеален для тех, кто не хочет рисковать, но стремится к обновлению.

Еще одно преимущество — молочно-белый позволяет «играть» с деталями. Вы можете легко менять полотенца, шторы или аксессуары, но не перекрашивать стены и каждый раз получать новое настроение.

Каменные оттенки

Темные, каменные цвета — еще один яркий тренд 2026 года. Оттенки сланца, угля и графита добавляют ванной комнате характера и современной строгости. Чтобы пространство не казалось слишком холодным, стоит сочетать такие цвета с:

теплым деревом

керамическими текстурами

живыми растениями

Эти оттенки хорошо работают при разном освещении, а также помогают структурировать пространство, делают даже мелкие детали визуально продуманными, а не случайными.

Морской голубой

Ванная комната — это наш личный «курорт», поэтому морские оттенки снова в моде. В 2026 году это не яркие бирюзовые цвета, а приглушенные, винтажные голубые, которые напоминают старые бассейны и спортивные клубы середины XX века.

У таких цветов свежий, легкий и одновременно благородный вид. Светло-голубые стены в сочетании с глянцевой плиткой или мозаикой создают ощущение простора и чистоты. Даже насыщенные синие оттенки могут работать как акцент, особенно в гостевых санузлах.

Тренды 2026 года в дизайне ванных комнат — это про эмоции, естественность и комфорт. Вместо безликих решений — индивидуальность, теплые оттенки и пространство, в котором хочется задержаться немного дольше. Цвет больше не просто фон. Он становится настроением.