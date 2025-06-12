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Топ-5 уличных растений, которые удивительно легко вырастить из черенков
Если вы мечтаете о роскошном саду, но не хотите тратить большие средства на рассаду, у нас есть хорошая новость: многие растения можно легко размножить с черенков — это бесплатно, просто и довольно увлекательно.
Все, что вам нужно — это несколько здоровых веточек, правильная почва и немного внимания. В результате вы получите новых зеленых любимцев, которые будут радовать вас много лет. Издание Real Simple подготовило подборку из 5 лучших уличных растений, которые очень легко выращивать из черенков, а также поделилось полезными советами для каждого из них.
Герань
Герань — настоящая звезда садов и балконов. Она радует разнообразием цветов: розовые, красные, пурпурные, белые и даже двухцветные цветы создают уютную атмосферу.
Почему ее следует выращивать из черенков: герань очень легко укореняется со свежих, мягких побегов, которые лучше срезать весной или летом. Лучше всего выбирать здоровые побеги длиной около 10 см.
Уход:
Освещение: солнце или легкая полутень.
Почва: хорошо дренированная, богатая органикой.
Полив: регулярный, но умеренный — герань не любит застоя воды.
Совет: после укоренения черенков можно подрезать верхушки для формирования густого куста.
Лаванда
Лаванда — символ Прованса, аромат которого сразу создает атмосферу релакса. Ее серебристо-зеленые листья и фиолетовые колоски цветут с весны до лета.
Почему ее следует выращивать из черенков: лаванду легко размножать как из мягких весенних побегов, так и из полуодревесневших веточек в конце лета.
Уход:
Освещение: солнце.
Почва: песчаная, хорошо дренированная, сухая.
Полив: редкий — лучше засуха, чем переувлажнение.
Совет: обрезать после цветения для стимулирования новых побегов.
Мята
Мята — незаменимое растение для летних напитков, салатов, десертов и даже косметических процедур.
Почему ее следует выращивать из черенков: это одно из самых простых растений для размножения. Достаточно отломить здоровый побег и поставить его в воду. Уже через 7–10 дней появятся корешки.
Уход:
Освещение: солнце или полутень.
Почва: пышная, плодородная, влажная.
Полив: частый, но без застоя воды.
Совет: высаживайте мяту в отдельную емкость, ведь она очень агрессивно распространяется.
Камелия
Камелия — настоящая королева весеннего сада с изысканными цветами в розовых, красных, белых или желтых тонах.
Почему ее следует выращивать из черенков: камелия лучше размножается из полуодревесневших черенков в августе-сентябре. Используйте стимулятор роста корней для лучшего укоренения.
Уход:
Освещение: полутень.
Почва: кислая, рыхлая, хорошо дренированная.
Полив: равномерный, не допускайте пересыхания.
Совет: обеспечьте камелии защиту от зимних ветров и резких перепадов температур.
Циния
Циния — яркий акцент любой клумбы с разноцветными цветами: розовыми, красными, оранжевыми, желтыми, белыми и многоцветными.
Почему ее следует выращивать из черенков: даже из черенков цинии прекрасно укореняются — выберите 15-сантиметровую веточку без бутонов и окуните в воду или легкий песок для укоренения.
Уход:
Освещение: полное солнце.
Почва: легкая, рыхлая, хорошо дренированная.
Полив: умеренный.
Совет: следите за появлением мучнистой росы во влажную погоду — обрабатывайте профилактически.
Универсальные советы
Используйте чистый острый секатор.
Снимите нижние листья, чтобы предотвратить гниение.
Используйте стимулятор корнеобразования (гормональный порошок или медовую воду).
Создайте минипарничек: накройте горшок прозрачным пакетом до появления корней.
Обеспечьте теплое место с рассеянным светом.
Размножение растений черенками — это не только экономно, но и увлекательно. Вы создаете новые растения собственноручно, доставляете себе удовольствие от ухода за зелеными любимцами, наполняете сад или балкон жизнью и красотой. А главное — все это доступно даже новичкам.