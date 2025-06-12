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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом и дети
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Время на прочтение
3 мин

Топ-5 уличных растений, которые удивительно легко вырастить из черенков

Если вы мечтаете о роскошном саду, но не хотите тратить большие средства на рассаду, у нас есть хорошая новость: многие растения можно легко размножить с черенков — это бесплатно, просто и довольно увлекательно.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Топ-5 уличных растений, которые удивительно легко вырастить из черенков

Топ-5 уличных растений, которые удивительно легко вырастить из черенков / © Associated Press

Все, что вам нужно — это несколько здоровых веточек, правильная почва и немного внимания. В результате вы получите новых зеленых любимцев, которые будут радовать вас много лет. Издание Real Simple подготовило подборку из 5 лучших уличных растений, которые очень легко выращивать из черенков, а также поделилось полезными советами для каждого из них.

Герань

Герань — настоящая звезда садов и балконов. Она радует разнообразием цветов: розовые, красные, пурпурные, белые и даже двухцветные цветы создают уютную атмосферу.

Почему ее следует выращивать из черенков: герань очень легко укореняется со свежих, мягких побегов, которые лучше срезать весной или летом. Лучше всего выбирать здоровые побеги длиной около 10 см.

Уход:

  • Освещение: солнце или легкая полутень.

  • Почва: хорошо дренированная, богатая органикой.

  • Полив: регулярный, но умеренный — герань не любит застоя воды.

Совет: после укоренения черенков можно подрезать верхушки для формирования густого куста.

Лаванда

Лаванда — символ Прованса, аромат которого сразу создает атмосферу релакса. Ее серебристо-зеленые листья и фиолетовые колоски цветут с весны до лета.

Почему ее следует выращивать из черенков: лаванду легко размножать как из мягких весенних побегов, так и из полуодревесневших веточек в конце лета.

Уход:

  • Освещение: солнце.

  • Почва: песчаная, хорошо дренированная, сухая.

  • Полив: редкий — лучше засуха, чем переувлажнение.

Совет: обрезать после цветения для стимулирования новых побегов.

Мята

Мята — незаменимое растение для летних напитков, салатов, десертов и даже косметических процедур.

Почему ее следует выращивать из черенков: это одно из самых простых растений для размножения. Достаточно отломить здоровый побег и поставить его в воду. Уже через 7–10 дней появятся корешки.

Уход:

  • Освещение: солнце или полутень.

  • Почва: пышная, плодородная, влажная.

  • Полив: частый, но без застоя воды.

Совет: высаживайте мяту в отдельную емкость, ведь она очень агрессивно распространяется.

Камелия

Камелия — настоящая королева весеннего сада с изысканными цветами в розовых, красных, белых или желтых тонах.

Почему ее следует выращивать из черенков: камелия лучше размножается из полуодревесневших черенков в августе-сентябре. Используйте стимулятор роста корней для лучшего укоренения.

Уход:

  • Освещение: полутень.

  • Почва: кислая, рыхлая, хорошо дренированная.

  • Полив: равномерный, не допускайте пересыхания.

Совет: обеспечьте камелии защиту от зимних ветров и резких перепадов температур.

Циния

Циния — яркий акцент любой клумбы с разноцветными цветами: розовыми, красными, оранжевыми, желтыми, белыми и многоцветными.

Почему ее следует выращивать из черенков: даже из черенков цинии прекрасно укореняются — выберите 15-сантиметровую веточку без бутонов и окуните в воду или легкий песок для укоренения.

Уход:

  • Освещение: полное солнце.

  • Почва: легкая, рыхлая, хорошо дренированная.

  • Полив: умеренный.

Совет: следите за появлением мучнистой росы во влажную погоду — обрабатывайте профилактически.

Универсальные советы

  • Используйте чистый острый секатор.

  • Снимите нижние листья, чтобы предотвратить гниение.

  • Используйте стимулятор корнеобразования (гормональный порошок или медовую воду).

  • Создайте минипарничек: накройте горшок прозрачным пакетом до появления корней.

  • Обеспечьте теплое место с рассеянным светом.

Размножение растений черенками — это не только экономно, но и увлекательно. Вы создаете новые растения собственноручно, доставляете себе удовольствие от ухода за зелеными любимцами, наполняете сад или балкон жизнью и красотой. А главное — все это доступно даже новичкам.

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