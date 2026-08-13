Шулики с маком: как приготовить старинное украинское лакомство

Шулики tiktok.com/@_lilya.m.a_cook_

Реклама

Есть рецепты, которым не нужны модные названия, сложные приемы приготовления или десятки ингредиентов. Они просто передаются от бабушки к маме, от мамы к дочери, а вместе с ними сохраняется маленькая частичка семейной истории. Именно о таком рецепте рассказали на странице Lily_Cook.

Шулики — традиционный украинский десерт на основе выпеченного коржа и мака. Они особенно хорошо вписываются в украинскую кулинарную традицию, где мак, мед и домашняя выпечка занимают особое место. Приготовить их несложно, главный секрет — хорошо перетереть мак. Именно тогда из него выделяется характерное белое маковое «молочко», которое и делает десерт ароматным и по-настоящему маковым.

Реклама

Ингредиенты

Для теста

мука — 300 г

сливочное масло — 100 г

сахар — 1 ст. л.

яйца — 2 шт.

сметана — ⅓ стакана

Для полива мака

мак — 200 г

вода — 200 мл

сахар (по желанию) — 100 г

мед — 1–2 ст. л.

изюм (по желанию)

Приготовление

Мак промойте, залейте водой и варите примерно 20 мин. После этого хорошо процедите. Теперь мак нужно тщательно перетереть, традиционно это делают в ступке. Перетирайте до тех пор, пока зернышки не начнут выделять беловатое маковое «молочко» — именно оно придаст поливке насыщенный вкус и аромат. Муку перетрите с холодным сливочным маслом до состояния мелкой крошки. Отдельно смешайте яйца с сахаром, добавьте сметану и перемешайте. Соедините сухую и жидкую смеси и замесите мягкое тесто. Раскатайте тесто в тонкий пласт, толщиной примерно 0,5 см. Переложите на противень и выпекайте при температуре 200–220 °C около 20–30 минут. Корж должен хорошо пропечься и приобрести легкий золотистый оттенок. К перетертому маку добавьте воду, мед и сахар, если хотите более сладкий десерт. По желанию можно добавить изюм, он прекрасно сочетается с медом и маком. Перемешайте все до однородности. Готовый корж нарежьте или разломайте на небольшие кусочки. Обильно полейте их маковой смесью и оставьте буквально на несколько минут, чтобы коржи успели пропитаться.

Не спешите подавать десерт сразу после того, как полили корж маковой смесью. Несколько минут ожидания действительно имеют значение, ведь корж впитывает часть глазури, становится мягче, но при этом сохраняет приятную текстуру.

Реклама

Количество сахара можно смело регулировать по своему вкусу. Если мед сладкий и ароматный, дополнительного сахара может понадобиться совсем немного.

Шулики — это не десерт из разряда «нужно купить двадцать ингредиентов и провести полдня на кухне», напротив, это очень домашнее блюдо. Однако именно в этой простоте и заключается их очарование.

Новости партнеров