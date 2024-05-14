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Как приготовить быстрый пирог с курицей: рецептом делятся фуд-блогер

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
122 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
624
Время на прочтение
2 мин
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Как приготовить быстрый пирог с курицей: рецептом делятся фуд-блогер

Пирог с курицей / Фото: Credits

Такой пирог будет идеально смаковать как на завтрак, так и на ужин. Он легок и быстр в приготовлении, поэтому вы потратите минимум своих усилий и времени.

Пирог с курицей – это всегда вкусно и сытно. Фуд-блогер Olenka_Bilous в своем видео поделились интересным рецептом "ленивого" пирога, который придётся по вкусу вам и вашей семье.

Ингредиенты

сыр твердый
150 г
перец сладкий
150 г
лук красный
1 шт
зелень
куриная грудка
3 шт
лаваш
150 г
яйца
4 шт
молоко
150 мл
соль
перец

Приготовление:

  1. Разбить 4 яйца и добавить к ним молоко
  2. Посолить и поперчить
  3. Взбить все венчиком
  4. Добавить мелко порезанный лаваш и перемешать
  5. Натереть твердый сыр на крупной терке
  6. Нарезать сладкий перец, лук и мелко измельчить зелень.
  7. Порезать куриную грудинку
  8. Добавить все в яйца и тщательно перемешать
  9. Желаемую форму покрыть пергаментом и высыпать туда смесь.
  10. Запекать в духовке при 180 градусах 30-40 мин.
@elenka_belous Вариант белкового блюда на завтрак ИНГРЕДИЕНТЫ: — сыр твердый — перец сладкий — лук красный — зелень (у меня укроп, петрушка) — куриная грудка (у меня была уже готова) — лаваш — яйца 4шт — молоко — соль, перец за вкус. Запекать в духовке при 180 градусах 30-40 мин. Вкусный #пирог с курицей #завтраканокрецепт #ппрецепты #белковый завтрак #омлетный завтрак #омлетрецепт #рекомендации #выпечкадомашняя #ппзавтрак ♬ оригинальный звук — Olenka_Bilous

По вашему желанию вместо лаваша можно использовать тесто Фило. В видео автор использует укроп и петрушку, вы можете добавить свою любимую зелень. Приятного аппетита!

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