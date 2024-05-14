Как приготовить быстрый пирог с курицей: рецептом делятся фуд-блогер

Такой пирог будет идеально смаковать как на завтрак, так и на ужин. Он легок и быстр в приготовлении, поэтому вы потратите минимум своих усилий и времени.
Пирог с курицей – это всегда вкусно и сытно. Фуд-блогер Olenka_Bilous в своем видео поделились интересным рецептом "ленивого" пирога, который придётся по вкусу вам и вашей семье.
Ингредиенты
- сыр твердый
- 150 г
- перец сладкий
- 150 г
- лук красный
- 1 шт
- зелень
- куриная грудка
- 3 шт
- лаваш
- 150 г
- яйца
- 4 шт
- молоко
- 150 мл
- соль
- перец
Приготовление:
- Разбить 4 яйца и добавить к ним молоко
- Посолить и поперчить
- Взбить все венчиком
- Добавить мелко порезанный лаваш и перемешать
- Натереть твердый сыр на крупной терке
- Нарезать сладкий перец, лук и мелко измельчить зелень.
- Порезать куриную грудинку
- Добавить все в яйца и тщательно перемешать
- Желаемую форму покрыть пергаментом и высыпать туда смесь.
- Запекать в духовке при 180 градусах 30-40 мин.
@elenka_belous Вариант белкового блюда на завтрак ИНГРЕДИЕНТЫ: — сыр твердый — перец сладкий — лук красный — зелень (у меня укроп, петрушка) — куриная грудка (у меня была уже готова) — лаваш — яйца 4шт — молоко — соль, перец за вкус. Запекать в духовке при 180 градусах 30-40 мин. Вкусный #пирог с курицей #завтраканокрецепт #ппрецепты #белковый завтрак #омлетный завтрак #омлетрецепт #рекомендации #выпечкадомашняя #ппзавтрак ♬ оригинальный звук — Olenka_Bilous
По вашему желанию вместо лаваша можно использовать тесто Фило. В видео автор использует укроп и петрушку, вы можете добавить свою любимую зелень. Приятного аппетита!
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