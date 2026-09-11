Картофельные палюшки с грибным соусом: рецепт украинского блюда

Картофельные палюшки с грибным соусом tiktok.com/@cook_with_me_at_home

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Палюшки— это нечто среднее между домашними галушками, ленивыми варениками и картофельными ньоки. Они готовятся из охлажденного пюре, а главный секрет удачной текстуры — не переборщить с мукой. Подавать их лучше всего горячими и щедро полить сливочно-грибным соусом из шампиньонов, об этом рассказали на странице Рецепты от Виктории.

Картофельные палочки с грибным соусом tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Ингредиенты

Для палюшек

охлажденное картофельное пюре — 1 кг

соль — 1 ч. л.

крахмал — 1 ст. л

яйца — 2 шт.

мука — 400–500 г

Для грибного соуса

масло или растительное масло — 1 ст. л.

лук — 1 шт

шампиньоны — 300 г

сливочно-грибной соус

вода — 200 мл

Картофельные палочки с грибным соусом tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Приготовление

Отварите картофель до мягкости, тщательно слейте воду, разотрите в пюре и полностью остудите. Добавьте соль и крахмал, вбейте яйца и перемешайте. Затем постепенно всыпайте муку и замесите мягкое тесто. Его консистенция должна оставаться достаточно нежной, чтобы палюшки легко формировались. Сформируйте небольшие продолговатые палюшки или кусочки теста и опускайте их в подсоленную кипящую воду. Когда они всплывут на поверхность, доставайте шумовкой — это значит, что они готовы. Для соуса на разогретой сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте шампиньоны и готовьте вместе до появления румяной корочки. Влейте сливочно-грибной соус и воду, перемешайте и прогрейте ещё несколько минут. Готовые палюшки выложите на тарелку, щедро полейте горячим грибным соусом и можно подавать.

Советы

Муку лучше добавлять постепенно, ведь её количество зависит от влажности картофельного пюре. Если тесто остаётся липким, можно подсыпать ещё немного.

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А готовый грибной соус легко заменить домашним, например, приготовить сливочный или сметанный с грибами и луком.

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Это именно то домашнее блюдо, которое не требует сложных ингредиентов, но получается удивительно уютным и вкусным. Нежные палюшки, насыщенный грибной аромат и сливочная текстура соуса — идеальное сочетание для прохладной погоды.

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