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Картофельные палюшки с грибным соусом: рецепт украинского блюда
Нежные картофельные палюшки, ароматные шампиньоны и сливочный соус — простое блюдо, которое легко собирает всех за одним столом.
Палюшки— это нечто среднее между домашними галушками, ленивыми варениками и картофельными ньоки. Они готовятся из охлажденного пюре, а главный секрет удачной текстуры — не переборщить с мукой. Подавать их лучше всего горячими и щедро полить сливочно-грибным соусом из шампиньонов, об этом рассказали на странице Рецепты от Виктории.
Ингредиенты
Для палюшек
охлажденное картофельное пюре — 1 кг
соль — 1 ч. л.
крахмал — 1 ст. л
яйца — 2 шт.
мука — 400–500 г
Для грибного соуса
масло или растительное масло — 1 ст. л.
лук — 1 шт
шампиньоны — 300 г
сливочно-грибной соус
вода — 200 мл
Приготовление
Отварите картофель до мягкости, тщательно слейте воду, разотрите в пюре и полностью остудите.
Добавьте соль и крахмал, вбейте яйца и перемешайте.
Затем постепенно всыпайте муку и замесите мягкое тесто. Его консистенция должна оставаться достаточно нежной, чтобы палюшки легко формировались.
Сформируйте небольшие продолговатые палюшки или кусочки теста и опускайте их в подсоленную кипящую воду.
Когда они всплывут на поверхность, доставайте шумовкой — это значит, что они готовы.
Для соуса на разогретой сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности.
Добавьте шампиньоны и готовьте вместе до появления румяной корочки.
Влейте сливочно-грибной соус и воду, перемешайте и прогрейте ещё несколько минут.
Готовые палюшки выложите на тарелку, щедро полейте горячим грибным соусом и можно подавать.
Советы
Муку лучше добавлять постепенно, ведь её количество зависит от влажности картофельного пюре. Если тесто остаётся липким, можно подсыпать ещё немного.
А готовый грибной соус легко заменить домашним, например, приготовить сливочный или сметанный с грибами и луком.
Это именно то домашнее блюдо, которое не требует сложных ингредиентов, но получается удивительно уютным и вкусным. Нежные палюшки, насыщенный грибной аромат и сливочная текстура соуса — идеальное сочетание для прохладной погоды.