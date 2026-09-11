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Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Картофельные палюшки с грибным соусом: рецепт украинского блюда

Нежные картофельные палюшки, ароматные шампиньоны и сливочный соус — простое блюдо, которое легко собирает всех за одним столом.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Картофельные палюшки с грибным соусом tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Картофельные палюшки с грибным соусом tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Палюшки— это нечто среднее между домашними галушками, ленивыми варениками и картофельными ньоки. Они готовятся из охлажденного пюре, а главный секрет удачной текстуры — не переборщить с мукой. Подавать их лучше всего горячими и щедро полить сливочно-грибным соусом из шампиньонов, об этом рассказали на странице Рецепты от Виктории.

Картофельные палочки с грибным соусом tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Картофельные палочки с грибным соусом tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Ингредиенты

Для палюшек

  • охлажденное картофельное пюре — 1 кг

  • соль — 1 ч. л.

  • крахмал — 1 ст. л

  • яйца — 2 шт.

  • мука — 400–500 г

Для грибного соуса

  • масло или растительное масло — 1 ст. л.

  • лук — 1 шт

  • шампиньоны — 300 г

  • сливочно-грибной соус

  • вода — 200 мл

Картофельные палочки с грибным соусом tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Картофельные палочки с грибным соусом tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Приготовление

  1. Отварите картофель до мягкости, тщательно слейте воду, разотрите в пюре и полностью остудите.

  2. Добавьте соль и крахмал, вбейте яйца и перемешайте.

  3. Затем постепенно всыпайте муку и замесите мягкое тесто. Его консистенция должна оставаться достаточно нежной, чтобы палюшки легко формировались.

  4. Сформируйте небольшие продолговатые палюшки или кусочки теста и опускайте их в подсоленную кипящую воду.

  5. Когда они всплывут на поверхность, доставайте шумовкой — это значит, что они готовы.

  6. Для соуса на разогретой сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности.

  7. Добавьте шампиньоны и готовьте вместе до появления румяной корочки.

  8. Влейте сливочно-грибной соус и воду, перемешайте и прогрейте ещё несколько минут.

  9. Готовые палюшки выложите на тарелку, щедро полейте горячим грибным соусом и можно подавать.

Советы

Муку лучше добавлять постепенно, ведь её количество зависит от влажности картофельного пюре. Если тесто остаётся липким, можно подсыпать ещё немного.

А готовый грибной соус легко заменить домашним, например, приготовить сливочный или сметанный с грибами и луком.

Это именно то домашнее блюдо, которое не требует сложных ингредиентов, но получается удивительно уютным и вкусным. Нежные палюшки, насыщенный грибной аромат и сливочная текстура соуса — идеальное сочетание для прохладной погоды.

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