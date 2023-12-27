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Пряная ветчина в апельсиново-медовой глазури: очень простой рецепт для праздничного меню

Время готовки
4 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
245 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
534
Время на прочтение
1 мин
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Пряная ветчина в апельсиново-медовой глазури: очень простой рецепт для праздничного меню

Пряная ветчина в апельсиново-медовой глазури / Фото: Credits

После того, как вы попробуете эту нежную острую ветчину в апельсиново-медовой глазури, она станет вашим любимым блюдом на праздниках и вечеринках.

Ингредиенты

чеснок
4 зубчика
мед
0,5 ст.
коричневый сахар
0,25 ст.
горчица зернами
0,5 ст.
цедра апельсина
1 шт.
хлопья красного перца
1 ч. л.
черный перец
1 ч. л.
ветчина без костей
4 кг
гвоздика
  1. Разогрейте духовку до 190 градусов. 
  2. В средней миске смешайте чеснок с медом, коричневым сахаром, горчицей, апельсиновой цедрой, хлопьями красного перца и черным перцем.
  3. Ветчину сверху не глубоко надрежьте острым ножом ромбами. Воткните в нее гвоздику. 
  4. Выложите ветчину на подготовленный противень и полейте ее глазурью. Запекайте ветчину, поливая ее глазурью каждые 15 минут, первый час. Далее поливать можно по необходимости. Запекать ветчину нужно, пока она полностью не приготовится, примерно 1 час на каждый кг ветчины. 
  5. Подавайте нарезанным ломтиками теплой или холодной.

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Дата публикации
Просмотры
534
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