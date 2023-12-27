Пряная ветчина в апельсиново-медовой глазури: очень простой рецепт для праздничного меню

После того, как вы попробуете эту нежную острую ветчину в апельсиново-медовой глазури, она станет вашим любимым блюдом на праздниках и вечеринках.
Ингредиенты
- чеснок
- 4 зубчика
- мед
- 0,5 ст.
- коричневый сахар
- 0,25 ст.
- горчица зернами
- 0,5 ст.
- цедра апельсина
- 1 шт.
- хлопья красного перца
- 1 ч. л.
- черный перец
- 1 ч. л.
- ветчина без костей
- 4 кг
- гвоздика
- Разогрейте духовку до 190 градусов.
- В средней миске смешайте чеснок с медом, коричневым сахаром, горчицей, апельсиновой цедрой, хлопьями красного перца и черным перцем.
- Ветчину сверху не глубоко надрежьте острым ножом ромбами. Воткните в нее гвоздику.
- Выложите ветчину на подготовленный противень и полейте ее глазурью. Запекайте ветчину, поливая ее глазурью каждые 15 минут, первый час. Далее поливать можно по необходимости. Запекать ветчину нужно, пока она полностью не приготовится, примерно 1 час на каждый кг ветчины.
- Подавайте нарезанным ломтиками теплой или холодной.
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