Спагетти с мясным рагу: рецепт от Саввы Либкина

Известный повар поделился своим любимым рецептом спагетти, который для него ассоциируется с домом, праздниками и итальянским настроением.
Рецепт спагетти с мясным рагу от Саввы Либкина рассчитан на 4 порции.
Ингредиенты
- Спагетти
- 400 г
- Говяжий фарш
- 300 г
- Свиной фарш
- 150 г
- Томатное пюре
- 300 г
- Свежие помидоры
- 300 г
- Мясной бульон
- 250 мл
- Морковь
- 50 г
- Чеснок
- 100 г
- Лук
- 150 г
- Красное вино
- Молоко
- Оливковое масло
- Соль
- Перец
Приготовление:
- Для рагу почистите и мелко нарежьте чеснок, морковь и лук;
- Обжарьте фарш в кастрюле с небольшим количеством растительного масла, добавьте овощи и дайте им слегка протушиться;
- Влейте 1/2 стакана вина и дайте ему испариться;
- Добавьте томатное пюре и мелко нарезанные помидоры, помешивая блюдо пару минут;
- Влейте 1/2 стакана молока и бульона;
- Варите рагу 3 часа, иногда добавляя бульон, соль и перец;
- Отварите спагетти в кипящей подсоленной воде в течение 6 минут, слейте воду и заправьте большим количеством рагу;
- Все вместе перемешайте и подержите на огне около 3-4 минут.
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Невероятный вкус спагетти с мясным рагу не оставит никого равнодушным. Это блюдо может создать уютную атмосферу и станет отличным дополнением к вашим кулинарным традициям.
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