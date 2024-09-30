Спагетти с мясным рагу: рецепт от Саввы Либкина

Известный повар поделился своим любимым рецептом спагетти, который для него ассоциируется с домом, праздниками и итальянским настроением.

Рецепт спагетти с мясным рагу от Саввы Либкина рассчитан на 4 порции.

Ингредиенты Спагетти 400 г Говяжий фарш 300 г Свиной фарш 150 г Томатное пюре 300 г Свежие помидоры 300 г Мясной бульон 250 мл Морковь 50 г Чеснок 100 г Лук 150 г Красное вино Молоко Оливковое масло Соль Перец

Приготовление:

Для рагу почистите и мелко нарежьте чеснок, морковь и лук;

Обжарьте фарш в кастрюле с небольшим количеством растительного масла, добавьте овощи и дайте им слегка протушиться;

Влейте 1/2 стакана вина и дайте ему испариться;

Добавьте томатное пюре и мелко нарезанные помидоры, помешивая блюдо пару минут;

Влейте 1/2 стакана молока и бульона;

Варите рагу 3 часа, иногда добавляя бульон, соль и перец;

Отварите спагетти в кипящей подсоленной воде в течение 6 минут, слейте воду и заправьте большим количеством рагу;

Все вместе перемешайте и подержите на огне около 3-4 минут.

Невероятный вкус спагетти с мясным рагу не оставит никого равнодушным. Это блюдо может создать уютную атмосферу и станет отличным дополнением к вашим кулинарным традициям.

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