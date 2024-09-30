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Спагетти с мясным рагу: рецепт от Саввы Либкина

Спагетти с мясным рагу: рецепт от Саввы Либкина

Спагетти с мясным рагу / Фото: Credits

Известный повар поделился своим любимым рецептом спагетти, который для него ассоциируется с домом, праздниками и итальянским настроением.

Рецепт спагетти с мясным рагу от Саввы Либкина рассчитан на 4 порции.

Ингредиенты

Спагетти
400 г
Говяжий фарш
300 г
Свиной фарш
150 г
Томатное пюре
300 г
Свежие помидоры
300 г
Мясной бульон
250 мл
Морковь
50 г
Чеснок
100 г
Лук
150 г
Красное вино
Молоко
Оливковое масло
Соль
Перец

Приготовление:

  • Для рагу почистите и мелко нарежьте чеснок, морковь и лук;
  • Обжарьте фарш в кастрюле с небольшим количеством растительного масла, добавьте овощи и дайте им слегка протушиться;
  • Влейте 1/2 стакана вина и дайте ему испариться;
  • Добавьте томатное пюре и мелко нарезанные помидоры, помешивая блюдо пару минут;
  • Влейте 1/2 стакана молока и бульона;
  • Варите рагу 3 часа, иногда добавляя бульон, соль и перец;
  • Отварите спагетти в кипящей подсоленной воде в течение 6 минут, слейте воду и заправьте большим количеством рагу;
  • Все вместе перемешайте и подержите на огне около 3-4 минут.
@libkinsavva спагетти с мясным рагу #спагетти #паста #рагу ♬ оригинальный звук — libkinsavva

Невероятный вкус спагетти с мясным рагу не оставит никого равнодушным. Это блюдо может создать уютную атмосферу и станет отличным дополнением к вашим кулинарным традициям.

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