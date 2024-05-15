Как приготовить маринованные шампиньоны за 5 минут: блогер проверяет популярный рецепт

Шампиньоны – это всегда вкусно, а домашние маринованные шампиньоны могут стать отличным дополнением к салату или отдельным блюдом на столе.

Магазинные маринованные грибы стоят не дешево, блогер Аня Скиба решила проверить рецепт домашних маринованных грибов в микроволновке, за 5 минут.

Ингредиенты Шампиньоны 1кг Соль 2 ст. л Сахар 1 ст. л Уксус 2 ст. л Масло 150 г Лавровый лист

Рецепт на 1 кг грибов. В видео, у автора меньше грибов, поэтому пропорции несколько отличаются.

Приготовление:

Шампиньоны залить водой и добавить 1 ст л муки. Все хорошо перемешать, это секрет хорошей промывки шампиньонов.

Большие грибы лучше порезать на половинки или четвертинки, чтобы они были все примерно одинакового размера.

К грибам добавляем сахар, соль и уксус.

Залить все кипятком и добавить лавровый лист

Накрыть тарелку пакетом и отправить в микроволновку на 5 минут

Советы:

Спустя 5 минут проверить грибы и можно добавить еще пару минут. Это будет зависеть от их размера

Такие грибы хранятся около трех, четырех дней в холодильнике. Можно их законсервировать, но тоже лучше хранить в холодильнике. На ваш вкус можно добавить чеснок, гвоздику и ароматный перец.

Читайте также: