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Как приготовить маринованные шампиньоны за 5 минут: блогер проверяет популярный рецепт

Время готовки
8 минут
Пищевая ценность на 100 г
26 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
116
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить маринованные шампиньоны за 5 минут: блогер проверяет популярный рецепт

Маринованные шампиньоны / Фото: Credits

Шампиньоны – это всегда вкусно, а домашние маринованные шампиньоны могут стать отличным дополнением к салату или отдельным блюдом на столе.

Магазинные маринованные грибы стоят не дешево, блогер Аня Скиба решила проверить рецепт домашних маринованных грибов в микроволновке, за 5 минут.

Ингредиенты

Шампиньоны
1кг
Соль
2 ст. л
Сахар
1 ст. л
Уксус
2 ст. л
Масло
150 г
Лавровый лист

Рецепт на 1 кг грибов. В видео, у автора меньше грибов, поэтому пропорции несколько отличаются.

Приготовление:

  • Шампиньоны залить водой и добавить 1 ст л муки. Все хорошо перемешать, это секрет хорошей промывки шампиньонов.
  • Большие грибы лучше порезать на половинки или четвертинки, чтобы они были все примерно одинакового размера.
  • К грибам добавляем сахар, соль и уксус.
  • Залить все кипятком и добавить лавровый лист
  • Накрыть тарелку пакетом и отправить в микроволновку на 5 минут

Советы:

  • Спустя 5 минут проверить грибы и можно добавить еще пару минут. Это будет зависеть от их размера
@skibaanya

Маринованные шампиньоны за 5 минут)

♬ оригинальный звук — Аня Скиба

Такие грибы хранятся около трех, четырех дней в холодильнике. Можно их законсервировать, но тоже лучше хранить в холодильнике. На ваш вкус можно добавить чеснок, гвоздику и ароматный перец.

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