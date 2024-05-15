Как приготовить маринованные шампиньоны за 5 минут: блогер проверяет популярный рецепт

Шампиньоны – это всегда вкусно, а домашние маринованные шампиньоны могут стать отличным дополнением к салату или отдельным блюдом на столе.
Магазинные маринованные грибы стоят не дешево, блогер Аня Скиба решила проверить рецепт домашних маринованных грибов в микроволновке, за 5 минут.
Ингредиенты
- Шампиньоны
- 1кг
- Соль
- 2 ст. л
- Сахар
- 1 ст. л
- Уксус
- 2 ст. л
- Масло
- 150 г
- Лавровый лист
Рецепт на 1 кг грибов. В видео, у автора меньше грибов, поэтому пропорции несколько отличаются.
Приготовление:
- Шампиньоны залить водой и добавить 1 ст л муки. Все хорошо перемешать, это секрет хорошей промывки шампиньонов.
- Большие грибы лучше порезать на половинки или четвертинки, чтобы они были все примерно одинакового размера.
- К грибам добавляем сахар, соль и уксус.
- Залить все кипятком и добавить лавровый лист
- Накрыть тарелку пакетом и отправить в микроволновку на 5 минут
Советы:
- Спустя 5 минут проверить грибы и можно добавить еще пару минут. Это будет зависеть от их размера
@skibaanya
Маринованные шампиньоны за 5 минут)♬ оригинальный звук — Аня Скиба
Такие грибы хранятся около трех, четырех дней в холодильнике. Можно их законсервировать, но тоже лучше хранить в холодильнике. На ваш вкус можно добавить чеснок, гвоздику и ароматный перец.
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