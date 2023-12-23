Главное блюдо Святвечера: три аутентичных рецепта кутьи

Само слово "кутья" переводится как "вареное зерно", а происходит из Древней Греции. Второй вариант трактовки — от слова "покут". Угол – это уголок с иконами в доме, где, собственно, и ставили кутью. Среди других известных названий рождественского блюда: колебано, канун, варенье, сит.

Совместно с фольклористкой Яриной Сизик киевская художественная галерея Avangarden проводит цикл лекций-исследований культурного наследия и зимней обрядности "Инструкция к Рождеству". В одной из серий поговорили и о традиционном блюде Святвечера – кутье – с Еленой Брайченко, исследовательницей гастрономической культуры, основательницей проекта о гастрономической культуре Украины їzhakultura и главным редактором издательства "Еж". Делимся важными фактами о кутье и тремя старинным и современными рецептами праздничного блюда.

Для приготовления кутьи использовали специально обработанное в ступе пшеничное или ячменное зерно. Блюдо согласно традиции должно быть постным. К зерну добавляли толченый в ступе мак, грецкие орехи, иногда распаренные изюм.

В некоторых регионах, например, в Полтавской и Сумской областях, сохранился сдержанный рецепт, когда ничего не добавляется — в составе только пшеница и компот.

Есть и разные названия, на Гуцульщине вареную пшеницу с медом называют "клювка", а на Косовщине – "пшеница". Традиция готовить кутью из риса в дореволюционное время была распространена преимущественно среди зажиточных семей. Со временем практика варить именно рисовую кутью, а не пшеничную распространилась в городах в советское время.

Во время приготовления кутьи хозяйка квоктала, чтобы куры неслись. По обыкновению горшок с кутей в угол относил самый молодой в семье мальчик. В этот момент вся семья должна была быть дома — "ибо кто в Святвечер отобьется от дома, может отойти из семьи".

Дождавшись первой вечерней звезды, все садились за стол, на котором вместе с кутьей должно было быть двенадцать постных блюд. Тогда глава семьи зачерпывал углу и шел обращаться к морозу, приговаривая: "Мороз-мороз, иди к нам кутью есть" (на Сумщине), чтобы зима не была суровой. Если кутья осталась после ужина, ее отдавали домашнем скоту, чтобы был здоровым.

По правилу, кутью хозяйка готовит трижды: на Святой Вечер — Богатая кутья, на Щедрый вечер — Щедрая кутья и в Крещенский вечер — Голодная кутья.

Поскольку рецепты кутьи отличаются всеми возможными добавками из того, что в доме было, существуют и определенные особенности приготовления, присущие отдельным регионам Украины.

Кутья с маком и медом

Кутя

Ингредиенты:

• пшеница цельнозерновая (крупа пшеничная оврага) — 500 г

• мак – 100 г

• мед – 2 ст. л

• компот (из сушеных груш) — 5 ст. л

Приготовление:

Пшеничную крупу хорошо промыть, залить холодной водой так, чтобы вода полностью накрыла крупу. Затем довести до кипения, снять пену и готовить на медленном огне около 30-50 мин. Но время зависит от сорта пшеницы. Мак запарить кипятком на 10 мин. Слить лишнюю воду и растереть макогоном в макитре до появления белого молочка. Мед развести компотом и добавить в макитру к маку. Добавить отварную пшеницу, смешать и подавать к Святому Ужину.

Кутья с рисом

Кутя

Время приготовления: 30 мин.

Рецепт рассчитан на 4 человека.

Ингредиенты :

• рис сухой длиннозернистый – 100 г

• мак – 30 г

• лесной орех – 30 г

• грецкий орех – 50 г

• мед цветочный – 60 г

• вишня сушеная (или изюм) – 30 г

Приготовление :

В первую очередь, залейте мак кипятком и оставьте на 10-15 мин. Тем временем рис промойте в холодной чистой воде и варите без крышки около 7-8 минут. Важно его не переварить. Готовый рис откинуть на сито. С мака слить воду и растереть в ступке. Можно использовать блендер, но советуем таки в ступке – так семена открываются и дают больше юшки. Орехи, даже если вы купили уже обжаренные, стоит несколько минут подержать на раскаленной сковороде. После чего охладить и измельчить ножом. Цветочный мед разведите тремя столовыми ложками теплой воды. Отцеженный рис заправляем всеми ингредиентами, перемешиваем и подаем на стол.

Кутья с маком, орехами и вяленой вишней

Кутя

(рецепт от Вячеслава Попкова, шефа ресторана River Side (Чернигов), почетного члена "Ассоциации шеф-поваров Украины")

Время приготовления: 24–30 мин.

Рецепт рассчитан на 10 человек.

Ингредиенты:

• пшеница цельнозерновая (крупа пшеничная) — 500 г

• мак – 100 г

• мед – 2–3 ст. л

• орехи грецкие — 75 г

• изюм — 30 г

• вишня вяленая — 50 г

Приготовление:

Пшеничную крупу хорошо промыть, залить холодной водой так, чтобы вода полностью накрыла крупу. Затем довести до кипения, снять пенку и готовить на медленном огне около 1 часа. Изюм перебрать и залить кипятком. Мак перебить блендером или растереть макогоном в макитре. Орехи просушите, полущите и измельчите; также мелко нарезать вяленую вишню. Мед слегка разбавить водой. Готовую кутью заправить медом с водой, добавить все остальные ингредиенты и перемешать.

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