10 лет бренда SISTERS: от блога до всеукраинской бьюти-платформы

Реклама

Так появилась и компания SISTERS , чья история начиналась с Instagram-блога двух сестер.

Сначала Илона Сыч и Оксана Бишко делились отзывами на протестированные бьюти-средства и устраивали распил профессиональной косметики. Впоследствии появился небольшой магазин в Ровенском торговом центре: без идей масштабирования, стратегии или внешних инвестиций просто для души. Однако спрос рос настолько быстро, что сейчас девушки готовятся к открытию третьего магазина только во Львове. В общем, бренд SISTERS теперь объединяет ритейл, клинику эстетической медицины, дистрибуцию и мобильное приложение.

«Мы начинали не потому, что хотели заработать. Нам это просто нравилось. А дальше все пошло по своему пути», — говорит Илона Сыч.

Реклама

Философия SISTERS: забота важнее продаж

Многие косметические компании ориентируются на быстрые тренды и агрессивный маркетинг, однако SISTERS сделали ставку на доверие. Бренд развивает подход, в котором главное – помочь человеку найти действительно нужное решение, а не просто продать популярный продукт.

Илона Сыч объясняет это так: «Мы транслируем сестринские отношения на нашу аудиторию и помогаем сознательно выбирать действительно работающие средства». Основательницы отмечают, что, возможно, из-за такого подхода они и теряют прибыль, но не теряют себя.

В 2026 году SISTERS – это не просто магазин косметики. Это многоуровневая платформа, объединяющая:

сеть из 5 магазинов во Львове, Ровно и Луцке;

собственную клинику эстетической медицины во Львове;

отдельное бизнес-направление дистрибуции, насчитывающее 370 партнеров и 15 брендов по уходу;

онлайн-магазин средств по уходу за волосами, лицом и телом;

мобильное приложение;

сервис с личным подходом к клиенту.

Клиника тоже появилась благодаря клиентам. Они спрашивали рекомендации по процедурам, которые можно сделать для улучшения кожи. Сестры поняли, что от них ожидают экспертности, поэтому решились на следующий шаг. Было тяжело, ведь это новая ниша, получение лицензии Минздрава. Однако девушки это сделали, потому что хотели, чтобы клиент получал качественные услуги с полным сопровождением.

Реклама

Сегодня компания работает с 370 партнерами, в том числе международными. Главное требование – не иметь связей с рынком РФ.

Масштабирование и новые планы во время войны

Несмотря на вызовы полномасштабного вторжения, компания не только сохранила темп развития, но продолжает инвестировать в будущее. Для украинского рынка это показательный пример устойчивости бизнеса, способный расти даже в кризисные времена. Это было отмечено включением SISTERS в Forbes Next 250 — рейтинг компаний с наибольшим потенциалом роста в стране.

Основательницы подчеркивают свое намерение и дальше развивать SISTERS как представителя прозрачного национального бизнеса, работающего на развитие страны. Пройдя трансформацию из блога к влиятельному игроку украинского бизнеса, компания не потеряла своей главной ценности — искренней заботы о людях.

Новости партнеров