Акне и сладости: дерматолог объяснила, действительно ли существует прямая связь

Акне и сладости - действительно ли существует прямая связь

Действительно ли связано развитие акне со злоупотреблением сладкого, подробно рассказала дерматолог, дерматокосметолог, трихолог Клиники МЕДИКОМ Виктория Ефимова.

Продукты с высоким содержанием сахара — сладости, хлопья, сахаросодержащие напитки, крекеры — вызывают резкий «скачок» уровня глюкозы в крови. В ответ организм повышает уровень инсулина. Инсулин «активирует» андрогенные гормоны, в частности тестостерон, и увеличивает уровень инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-1). Поэтому клетки кожи быстрее обновляются, а сальные железы вырабатывают больше себума, то есть кожного сала. Вместе с ороговевшими клетками себум закупоривает поры. В «забитых» порах накапливаются бактерии и появляются высыпания.

Основная и лучше всего исследованная — Cutibacterium acnes (Propionibacterium acnes) — постоянно живет на коже. Когда в порах накапливается избыток кожного жира, она активно размножается, провоцируя воспалительный процесс.

Если человек ест много сладкого, логично предположить, что именно оно вызывает акне. Однако все значительно сложнее. Каждый организм уникален, поэтому важно учитывать генетические факторы, состояние микробиома и тип кожи, качество домашнего ухода, работу кишечника, гормональный фон, уровень стресса, качество сна.

Cutibacterium acnes может активизироваться при нарушении микробиома, вызванного неправильно подобранной косметикой, агрессивными пилингами или скрабами, длительным приемом антибиотиков, чрезмерным ультрафиолетовым облучением или хроническим стрессом.

Некоторые исследования подтверждают опосредованную связь акне с бактерией Helicobacter pylori, провоцирующей гастрит. Она способна нарушать баланс желудочно-кишечного микробиома, что, в свою очередь, влияет на общий иммунитет и микробиом кожи.

Высокий гликемический индекс и повышенная гликемическая нагрузка не являются главной причиной возникновения акне, но имеют статистически значимое и заметное влияние. То есть высыпания появляются не у всех, кто ест сладкое, но у многих они есть.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует съедать за день не более 25 граммов добавленного сахара — примерно 6 чайных ложек. Для понимания: в куске торта в среднем содержится 30-50 граммов сахара, в шоколадном батончике — 25-30 граммов.

Добавленный сахар есть не только в десертах, но и в снеках, выпечке, йогуртах, сырках, сухих завтраках, консервированных овощах, готовых мясных и замороженных блюдах.

При лечении акне изменение рациона — лишь один из важных пунктов. Необходимо минимизировать стресс, наладить сон, сформировать правильный уход за кожей, который включает очищение, тонизирование, увлажнение и защиту от ультрафиолета. Врач может подобрать ретиноиды для наружного применения, кислоты, антибиотики, системные ретиноиды, порекомендовать аппаратные методики: фототерапию или IPL (технология интенсивного импульсного света).

Итак, влияет ли сахар на возникновение акне? Косвенно — через гормональный баланс, IGF-1 и метаболические процессы. Любовь к сладкому заложена в нас эволюционно, ведь сладкое — это калории, а калории — энергия. Мы, современные люди, двигаемся мало, а простых углеводов потребляем много, что способствует возникновению не только акне, но и сахарного диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Вы можете отказаться от сладкого, есть полезные сладости, но иметь акне, если причина его возникновения — гиперактивность сальных желез, болезни яичников (синдром поликистозных яичников, гиперандрогения), наследственная предрасположенность, которая проявилась при «благоприятных» условиях.

Универсального крема, сыворотки или перечня полезных продуктов, которые помогут быстро улучшить состояние кожи, не существует. Лечение всегда индивидуальное и комплексное, и что не менее важно — надо менять не рацион или крем, а образ жизни.