- Дата публикации
-
- Категория
- Красота
- Количество просмотров
- 55
- Время на прочтение
- 2 мин
eCard от BROCARD теперь можно вручить лично: появился новый формат популярного сертификата Новости компаний
Выбирать подарок – это всегда маленькая авантюра. Уже будто радуешься будущему сюрпризу, но в то же время закрадывается сомнение: действительно ли это будет именно то, что понравится? Особенно когда речь идет о бьюти. Аромат может оказаться слишком смелым, помада – не того оттенка, крем – не того бренда. В такие моменты кажется, что подобрать идеальный подарок – это почти как попытаться прочесть мысли другого человека. Знакомая ситуация?
Именно эту извечную дилемму помог решить BROCARD, который почти год назад запустил электронный подарочный сертификат eCard. Его идея проста: вместо сложного выбора для того, кто собирается что-то подарить, – свобода для того, кому предназначен подарок. Неудивительно, что этот продукт стал одним из самых популярных в сети BROCARD.
Теперь eCard получил новое дополнение: кроме электронного, появился новый формат – в виде пластиковой карты. То есть, сертификат можно не только прислать на смартфон, но и вручить лично – красиво, празднично и торжественно.
Два формата – еще больше возможностей
Электронный eCard – это идеальное решение, когда время ограничено, когда вспомнили о важной дате в последний момент или когда вы – в другом городе, а хотите сделать сюрприз здесь и сейчас.
Пластиковый eCard – для особых моментов. Для тех случаев, когда важно увидеть эмоцию вживую и ощутить радость человека, потому что иногда значение имеет не только то, что даришь, но и как.
«Мы постоянно получали отзывы от клиентов, которые хотели совместить удобство электронного сертификата с возможностью вручить его лично. Так что решили добавить пластиковую версию, сохранив все преимущества eCard», – отмечают в BROCARD.
В чем же преимущества eCard
Независимо от формата сертификата условия остаются максимально гибкими:
номинал – от 200 до 25 000 грн;
сертификат действует на весь ассортимент сети – парфюмерию, уход, декоративную косметику и т. д.;
распространяется даже на акционные товары;
комбинируется с промокодами и другими способами оплаты;
срок действия – 12 месяцев: получатель может не торопиться с выбором, протестировать новинки, получить консультацию и купить именно то, что действительно нужно.
Отдельное преимущество электронной версии – возможность персонализации: оформляя eCard на сайте или в приложении BROCARD, можно выбрать готовый дизайн или загрузить собственное фото, чтобы сделать подарок максимально личным.
Где купить
Электронный eCard быстро оформляется на сайте или в мобильном приложении BROCARD: нужно выбрать дизайн, номинал (от 200 до 25 000 грн), указать номер телефона получателя, оплатить – и сертификат почти мгновенно поступает в сообщении на телефон.
Пластиковый можно приобрести в магазинах сети BROCARD по всей Украине.
Подарок без риска «не угадать»
День рождения, День матери, годовщина, благодарность учителю, комплимент коллеге или просто знак внимания без повода – eCard будет красивым жестом в любой ситуации. Это подарок, с которым невозможно «не угадать», ведь человек сам выбирает свой идеальный аромат, средство ухода или бьюти-новинку. А с появлением пластиковой версии сертификата вы сами решаете, каким будет этот жест – удобным и мгновенным или личным и трогательным.