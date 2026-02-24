eCard от BROCARD теперь можно вручить лично: появился новый формат популярного сертификата

Реклама

Именно эту извечную дилемму помог решить BROCARD, который почти год назад запустил электронный подарочный сертификат eCard. Его идея проста: вместо сложного выбора для того, кто собирается что-то подарить, – свобода для того, кому предназначен подарок. Неудивительно, что этот продукт стал одним из самых популярных в сети BROCARD.

Теперь eCard получил новое дополнение: кроме электронного, появился новый формат – в виде пластиковой карты. То есть, сертификат можно не только прислать на смартфон, но и вручить лично – красиво, празднично и торжественно.

Два формата – еще больше возможностей

Электронный eCard – это идеальное решение, когда время ограничено, когда вспомнили о важной дате в последний момент или когда вы – в другом городе, а хотите сделать сюрприз здесь и сейчас.

Пластиковый eCard – для особых моментов. Для тех случаев, когда важно увидеть эмоцию вживую и ощутить радость человека, потому что иногда значение имеет не только то, что даришь, но и как.

«Мы постоянно получали отзывы от клиентов, которые хотели совместить удобство электронного сертификата с возможностью вручить его лично. Так что решили добавить пластиковую версию, сохранив все преимущества eCard», – отмечают в BROCARD.

В чем же преимущества eCard

Независимо от формата сертификата условия остаются максимально гибкими:

номинал – от 200 до 25 000 грн;

сертификат действует на весь ассортимент сети – парфюмерию, уход, декоративную косметику и т. д.;

распространяется даже на акционные товары;

комбинируется с промокодами и другими способами оплаты;

срок действия – 12 месяцев: получатель может не торопиться с выбором, протестировать новинки, получить консультацию и купить именно то, что действительно нужно.

Отдельное преимущество электронной версии – возможность персонализации: оформляя eCard на сайте или в приложении BROCARD, можно выбрать готовый дизайн или загрузить собственное фото, чтобы сделать подарок максимально личным.

Где купить

Электронный eCard быстро оформляется на сайте или в мобильном приложении BROCARD: нужно выбрать дизайн, номинал (от 200 до 25 000 грн), указать номер телефона получателя, оплатить – и сертификат почти мгновенно поступает в сообщении на телефон.

Пластиковый можно приобрести в магазинах сети BROCARD по всей Украине.

Подарок без риска «не угадать»

День рождения, День матери, годовщина, благодарность учителю, комплимент коллеге или просто знак внимания без повода – eCard будет красивым жестом в любой ситуации. Это подарок, с которым невозможно «не угадать», ведь человек сам выбирает свой идеальный аромат, средство ухода или бьюти-новинку. А с появлением пластиковой версии сертификата вы сами решаете, каким будет этот жест – удобным и мгновенным или личным и трогательным.