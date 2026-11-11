5 лучших поз йоги для укрепления мышц туловища

Женщина занимается йогой / © Credits

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Йога обладает множеством преимуществ. Она помогает сосредоточиться на собственном дыхании, снять стресс, а также улучшить равновесие и гибкость. Кроме того, она способствует укреплению мышечного тонуса — в частности, мышц туловища (стабилизирующих мышц).

Cleveland Clinic пообщался с инструктором по йоге Валери Уильямс, которая назвала пять поз, направленных на проработку этой части тела.

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Йога-позы для укрепления мышц туловища

Практически любая поза в йоге, требующая от вас усилий, способствует укреплению мышц туловища. Однако некоторые из них особенно эффективны для целенаправленной проработки этих мышц.

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Для начала попробуйте удерживать каждую из приведенных ниже поз в течение двух-трех циклов дыхания. Когда выполнять их станет легче, усложните задачу, увеличив время удержания позы.

Баланс в положении «стол»

Эта поза помогает укрепить мышцы туловища и вытянуть позвоночник. Однако она может не подойти вам, если у вас есть хронические проблемы с коленями или ограниченная подвижность рук или плеч.

Встаньте на четвереньки (опуститесь на ладони и колени). Напрягите мышцы туловища: втяните живот внутрь, сохраняя поясницу ровной. Вытяните правую руку вперед. Подбородок держите слегка прижатым к шее. Поднимите левое колено и выпрямите ногу назад. Бедра держите на одном уровне, а пальцы ноги направьте вниз. Опустите руку и колено на пол. Повторите то же самое на другую сторону.

Планка

Эта простая поза помогает развить силу верхней части тела, предплечий, запястий и мышц живота.

Встаньте на четвереньки (опуститесь на ладони и колени). Поднимите бедра и выпрямите ноги назад — так, как будто собираетесь отжиматься от пола. Напрягите мышцы туловища, подтягивая пупок вверх. Сведите лопатки вместе и напрягите мышцы передней поверхности бедер. Держите тело на одной прямой линии — от макушки головы до пяток. Вариант выполнения: опуститесь на колени, чтобы уменьшить нагрузку.

Боковая планка

Боковые планки помогают улучшить равновесие и проработать мышцы туловища, не создавая чрезмерной нагрузки на спину.

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Начните с положения «планки». Опустите левую ладонь на пол, поворачивая туловище и поднимая правую руку вверх. Сохраняйте равновесие, опираясь на внешний край левой стопы; правая стопа должна лежать поверх левой. Сформируйте прямую линию от левой ладони, через плечи и до кончиков пальцев правой руки. Бедра должны располагаться одно над другим, причем нижнее бедро должно быть приподнято над ковриком. Повторите на другой стороне. Вариант: чтобы облегчить выполнение, опустите нижнее колено на пол.

Поза лодки

Сначала эта поза может показаться сложной, но она отлично прорабатывает мышцы туловища.

Сядьте на пол, согнув колени. Наклонитесь назад примерно на 45 градусов и положите руки на коврик позади себя (ладонями вниз), слегка согнув их в локтях. Оторвите стопы от пола так, чтобы голени были параллельны коврику. Сохраняйте равновесие, опираясь на седалищные кости. Подтяните мышцы живота внутрь. Держите грудную клетку приподнятой, а спину — ровной. Вытяните пальцы ног вверх.

Вариант: чтобы усложнить упражнение, вытяните руки перед собой (параллельно коврику) или выпрямите ноги в коленях. В самом сложном варианте ваше тело примет форму буквы «V».

Поза стула

Эта поза выполняется стоя; она создает значительную нагрузку на бедра и голеностопные суставы, а также требует активной работы мышц туловища.

Встаньте ровно, соединив стопы. Слегка согните колени, прижмите внутренние поверхности бедер друг к другу и перенесите вес тела на пятки. Опустите копчик вниз, как будто садитесь на невидимый стул. Соедините ладони и поднимите руки над головой.

Вариант: чтобы облегчить выполнение, держите сложенные ладони перед грудью. Чтобы усложнить упражнение, опустите таз ниже, как будто сидя на «стуле» поглубже. Советы по безопасности

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Прежде чем приступить к занятиям, ознакомьтесь с этими рекомендациями, чтобы безопасно укрепить мышцы туловища с помощью йоги:

Сосредоточьтесь на дыхании. На протяжении всего занятия дышите медленно и осознанно. Вдыхайте через нос, а выдыхайте — через рот.

Двигайтесь осторожно. Входите в позы и выходите из них медленно, чтобы уберечь мышцы и суставы от травм.

Будьте бережны к себе. Не пытайтесь силой выполнять позы, которые не подходят вашему телу. Вы должны чувствовать растяжение, но ни в коем случае не боль.

Обратитесь за советом. Если вы чувствуете боль, восстанавливаетесь после травмы или сомневаетесь, безопасна ли для вас йога, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом (например, физиотерапевтом), прежде чем приступать к любой программе тренировок.

И, самое главное, наслаждайтесь многочисленными преимуществами, которые она дарит. Йогу можно легко адаптировать к вашему уровню подготовки и целям. Она не только помогает укрепить мышцы туловища и сделать тело сильнее, но и способствует более осознанному образу жизни и лучшему пониманию собственного тела».

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