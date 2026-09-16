5 упражнений, которые, по мнению физиотерапевтов, следует ежедневно выполнять людям старше 50 лет

Женские ноги на носочках / © Credits

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Это извечная проблема занятых людей: вы знаете, что стоит уделять время регулярным физическим упражнениям, но плотный график этому мешает. А когда вам исполняется 50 и более лет, организм может начать ощущать последствия такого недостатка движения.

Как сообщает Washington Post, это происходит потому, что с возрастом в системах организма, обеспечивающих подвижность, происходят незаметные изменения: в частности, теряются мышечная сила и масса, ухудшаются равновесие и проприоцепция (способность тела ощущать своё положение в пространстве), — объясняет физиотерапевт Тереза Лю-Амброуз, директор Лаборатории старения, подвижности и когнитивного здоровья Университета Британской Колумбии.

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Движения, которые раньше казались привычными и легкими, со временем могут стать сложными. А недостаток подвижности — то есть способности выполнять движения в суставах в комфортном диапазоне — может затруднить сохранение самостоятельности в быту.

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Однако ухудшение подвижности с возрастом не является неизбежным, утверждает Аннализа На, директор Исследовательской лаборатории функционального старения и подвижности Университета Дрекселя. Лучший способ поддерживать подвижность — это тренироваться, выполняя упражнения, имитирующие движения из повседневной жизни.

Ниже приведены пять упражнений, которые Лю-Амброуз и На рекомендуют включить в свой ежедневный распорядок для улучшения подвижности, а также для поддержания равновесия и проприоцепции.

Прежде чем начать, попросите кого-нибудь из близких или друзей побыть рядом (особенно если у вас уже есть проблемы с равновесием), чтобы убедиться, что вы выполняете упражнения безопасно. Если вы не уверены, сможете ли выполнять их правильно, но хотите работать над подвижностью, попросите врача направить вас к физиотерапевту. Специалист поможет подобрать двигательную активность, соответствующую вашему текущему физическому состоянию.

Упражнение «Вставание со стула»

Упражнение «Вставание со стула» укрепляет четырехглавую мышцу бедра, заднюю группу мышц бедра и ягодичные мышцы.

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Даже если сейчас вам легко вставать со стула, многие пожилые люди испытывают трудности с этим движением и вынуждены опираться на подлокотники, отмечает Лю-Амброуз. Включение в распорядок дня упражнения «вставание со стула» (sit-to-stand) — одного из лучших движений, которые Лю-Амброуз и На рекомендуют пожилым людям и которое служит хорошим показателем общей физической формы, — поможет сохранить этот важный функциональный навык.

Это упражнение укрепляет четырехглавую мышцу бедра, заднюю группу мышц бедра и ягодичные мышцы, а также развивает подвижность нескольких суставов, в частности тазобедренных, коленных и голеностопных, отмечает Лю-Амброуз.

Как выполнять: Встаньте спиной к прочному стулу, плотно поставив стопы на пол. Наклонитесь вперёд в тазобедренных суставах, начиная движение, похожее на приседание. Опускайтесь, пока ягодицы не коснутся сиденья. Затем равномерно оттолкнитесь пятками от пола и выпрямитесь. Это одно повторение; постарайтесь выполнить десять.

Главное — двигаться медленно и контролировать процесс опускания: «Представьте, что на стуле лежит яйцо, — говорит Лю-Амброуз. — Вам нужно сесть, но вы не хотите его раздавить».

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По словам На, упражнение можно упростить, выбрав стул с более высоким сиденьем, или усложнить, выбрав стул с более низким сиденьем.

Динамическая растяжка грудных мышц у стены

Это упражнение помогает расслабить грудные мышцы, что способствует улучшению осанки.

Грудные мышцы помогают нам толкать предметы (например, тяжелые двери или мебель) и перемещать руки поперек тела (например, когда вы моете противоположную руку в душе). Длительное пребывание в согнутой позе во время просмотра экрана телефона, ноутбука или планшета может привести к тому, что грудные мышцы станут достаточно напряжёнными, отмечает Лю-Амброуз.

Это динамическое растяжение помогает расслабить напряженные мышцы груди. Оно также способствует формированию правильной осанки, что особенно важно с возрастом, поскольку сутулость может ухудшить устойчивость тела, говорит Лю-Амброуз, потенциально повышая риск падений.

Как выполнять: Встаньте спиной к стене, прижавшись к ней ягодицами, спиной и плечами. Сделайте несколько шагов вперед и слегка согните колени. Поднимите руки, согнув их в локтях под прямым углом (положение «ворота» или «подсвечник»), и попытайтесь коснуться стены задней частью предплечий. Выпрямите руки вверх, а затем верните их в исходное положение («ворота»). Это одно повторение; постарайтесь выполнить 10.

Если грудные мышцы слишком напряжены и не позволяют коснуться стены руками, держите их на расстоянии нескольких дюймов перед ней.

Подъем на носки

Подъемы на носки помогают поддерживать силу икроножных мышц.

По словам На, главная задача икроножных мышц — толкать тело вперед, помогая ускоряться и замедляться. Лю-Эмброуз отмечает, что с возрастом эти мышцы могут слабеть, из-за чего шаг при ходьбе или беге теряет силу.

Слабость в этой области также может привести к укорочению шага и шаркающей походке, из-за чего сложнее удержать равновесие, если вы его потеряете. «Это лишает вас одного из механизмов защиты от падения», — говорит На.

Подъем на носки — одно из лучших упражнений, которые можно выполнять для здорового старения, — эффективно укрепляет эти мышцы.

Как это делать: Встаньте перед стулом, столешницей, столом или стеной, расставив стопы на ширину бедер, и слегка прикоснитесь к поверхности пальцами, чтобы удержать равновесие. Затем перенесите вес тела на переднюю часть стопы (подушечки под пальцами) и поднимите пятки как можно выше от пола, после чего опустите их обратно. Это одно повторение; постарайтесь выполнить десять.

Если эти упражнения кажутся легкими, можно добавить элемент силовой тренировки: максимально быстро поднимайте пятки, а затем медленно опускайте их на пол, отметила Лю-Амброуз. Чтобы дополнительно усложнить задачу на равновесие, попробуйте выполнять подъемы на пятки поочередно на одной ноге, добавила она.

Поза и ходьба в тандеме

Стояние и ходьба в тандеме улучшают равновесие и проприоцепцию.

Когда молодые люди теряют равновесие, мышцы вокруг голеностопного сустава реагируют мгновенно, даже без сознательного усилия, пояснила На. С возрастом эта реакция замедляется из-за снижения проприоцепции, а также изменений силы и жесткости мышц и связок в области голеностопа.

Хотя подъемы на пятках помогают укрепить мышцы вокруг голеностопного сустава, простое стояние или ходьба в тандеме (когда стопы ставятся в линию, пятка к носку) также приносят пользу, тренируя проприоцепцию, отметила На. Сужение площади опоры заставляет мышцы голеностопа выполнять быстрые и мелкие корректирующие движения для поддержания устойчивости.

Как выполнять: Встаньте так, чтобы одна нога находилась непосредственно перед другой, а пятка передней ноги касалась носка задней. Попробуйте удерживать это положение во время выполнения повседневных дел, например, мытья посуды или чистки зубов, советует Лю-Амброуз. Если в такой позе вы чувствуете себя слишком неустойчиво, выполняйте упражнение у столешницы, стола или другой поверхности, за которую можно слегка держаться для поддержки.

Если эта стойка кажется вам легкой, попробуйте ходить в тандеме — это поможет еще лучше развить чувство равновесия. Двигайтесь очень осознанно: ставя ногу, касайтесь пяткой носка другой стопы (пятка-носок, пятка-носок). Не пытайтесь пройти дистанцию как можно быстрее.

Отведение бедра в положении стоя

Выполнение упражнения на отведение бедра в положении стоя помогает поддерживать равновесие.

По словам Лю-Амброуз, отводящие мышцы бедра — небольшая группа мышц на внешней стороне бедра, позволяющая отводить ногу от средней линии тела, — у многих людей слабые. Поскольку они играют важную роль в поддержании стабильности тела во время движений на одной ноге (ходьбы, бега или подъема по лестнице), их слабость может ухудшить равновесие.

Упражнение на отведение бедра в положении стоя помогает укрепить эти маленькие, но сильные мышцы в домашних условиях.

Как выполнять: Встаньте рядом с прочным стулом или столешницей, расставив стопы на ширину бедер, и слегка держитесь одной рукой для равновесия. Держа туловище ровно, отведите внешнюю ногу в сторону настолько, насколько вам удобно (ощущая напряжение внешних мышц бедра и ягодиц), а затем контролируемо верните её в исходное положение. Это одно повторение; выполните 10 раз, а затем повторите для другой ноги.

Главное — чтобы пальцы ног всегда были направлены вперед, а не развернуты в стороны, отметила Лю-Амброуз. Это позволяет целенаправленно проработать нужные мышцы.

Добавив несколько простых упражнений в свой распорядок дня, вы сможете сохранить легкость движений в пожилом возрасте. Если заботиться о своём теле каждый день, эффект накапливается, что позволяет сохранять функциональность организма в долгосрочной перспективе.

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