7 причин заняться сквошем прямо сейчас

Сквош — это ракетковый вид спорта, который не просто держит в форме, но и обеспечивает всестороннее гармоничное развитие личности. На самом ли деле это игра может стать альтернативой для целого спектра занятий и духовных практик?

О пользе сквоша для женщин и причинах начать тренировки прямо сейчас рассказывает Алена Огонесян, вице-президент Федерации сквоша Украины.

Красота и здоровье — лучшая формула

Здоровье и красота неразрывно связаны между собой. Идеальным ключом к этому женскому тандему является физическая активность с помощью игры в сквош. Систематические занятия дают возможность держать мышцы в тонусе и одновременно сформировать тонкие линии тела, в частности, талию. Но это только начало.

Регулярные тренировки уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря динамике и скорости игры в сквош можно потратить до 1500 ккал в час. Это отличный способ сохранения и поддержания физической формы: улучшается выносливость, координация, баланс, двигательные реакции, изменяется состояние тела, улучшается умственная деятельность: ускоряется реакция мышления, концентрация. Кроме того, сквош помогает и учит быстро принимать решения.

Игра в сквош — выход на подиум

Все начинается с выбора спортивной формы, обуви и аксессуаров, которые создают много возможностей выделиться среди других на корте. Надеть специальное спортивное платье или юбку, добавить повязку или очки, какие кроссовки выбрать?

После турнира — не менее важный с точки зрения стиля этап — вечеринка со сквош-сообществом, которое требует продуманного образа и дополнительной подготовки, которую так любит каждая из нас. Внимание к деталям в одежде впоследствии распространяется и на повседневную жизнь.

Заряд энергии в каждой подачи

Сама подготовка к тренировке или игре начинается с положительных эмоций — выбрать форму, спортивные аксессуары, продумать новый неповторимый образ.

Отрицательные же чувства легко можно оставить на корте, трансформируя агрессию и раздражительность в силу удара по мячу. Ощущение полного обновления после такой терапии просто неизбежно. Во время активной игры выделяется дофамин — гормон радости и удовольствия. Почему бы не предоставить ему шанс похозяйничать в организме и сделать счастливой.

Корт — место для эмоциональной разрядки

Физиология устроена так: в стрессовом состоянии тело человека сковано, мысли напряжены и сосредоточены. Когда же он начинает интенсивно двигаться, кровь циркулирует быстрее, напряжение спадает. Энергия расходуется, поэтому производится ряд гормонов, способствующих балансу (если говорить одним словом). Именно поэтому, как правило, после интенсивной тренировки мы чувствуем приятную усталость и покой.

Сквош заставляет думать и активно реагировать, отвергая все будничные проблемы. Поэтому, как только начинает затягивать в бездну лени и плохого настроения, — сразу на корт.

Сквош — источник равновесия и эмоционального баланса

В этом виде спорта мы встречаем разных людей по характеру и личностным качествам. Благодаря игре каждый показывает свои как положительные, так и отрицательные черты. Кто-то лучше справляется с эмоциями, для другого это сложная задача, но со временем почти каждый в меру уверенности в себе становится более раскованным и уравновешенным.

Каждый турнир — шаг к закалке характера

Сквош формирует тебя как личность, помогает проявить характер, стать увереннее в себе: как в своем отражены в зеркале, так и в живом общении. Это можно сравнить с новым красивыми нарядами, только одежда — это временная оболочка, а вот личностные черты — это уже о внутреннем мире.

На корте ты можешь быть самим собой. Во время игры исчезают все маски. Иногда можно удивляться от того, что раньше не мог даже подумать, что тебе по силам.

Занятия сквошем — программирование на достижение целей

В сквош каждый может найти свою нишу и пользу, достичь личных целей и в спорте, и в карьере, и даже в любви. Кто-то благодаря занятиям сбросил лишний вес и стал примером для подражания. Кто-то нашел пару. Кто-то реализовал себя как тренер или судья этого вида спорта. Другие воплотили свои спортивные амбиции. Кто-то присоединился к развитию сквоша или предпринимательству. Все это является доказательством того, что сквош — это не просто спорт или игра, это прежде всего новые возможности. Стоит просто попробовать и понять, чем он именно для тебя. А попробовать все же стоит каждому.

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