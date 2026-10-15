Бег или ходьба: что полезнее для здоровья, безопаснее и эффективнее для похудения

Мужчина и женщина бегают в парке / © Credits

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Ходьба и бег — это отличные кардиотренировки. Ни один из этих видов не является безусловно «лучшим» по сравнению с другим. Выбор зависит от вашего уровня физической подготовки и целей в области здоровья.

Healthline рассказывает подробнее об обоих видах активности.

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Если вы хотите сжечь больше калорий или быстро похудеть, лучшим выбором будет бег. Однако ходьба также обладает множеством преимуществ для здоровья, в частности помогает поддерживать нормальный вес.

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Кардиотренировки также полезны для психического здоровья. Одно из исследований показало, что и бег, и ходьба могут снижать тревожность и проявления депрессии. Они также улучшают настроение и самооценку.

Другое исследование показало, что даже 10 минут бега в умеренном темпе улучшали настроение участников. Таким образом, не обязательно бегать часами, чтобы получить пользу.

Что лучше: ходьба или бег?

Ходьба может дать многие из тех же преимуществ, что и бег. Одно из исследований показало, что во время бега сжигается примерно в два раза больше калорий, чем во время ходьбы.

Чтобы сбросить примерно 0,45 кг веса, нужно сжечь около 3500 калорий. Если ваша цель — похудеть, бег — лучший выбор, чем ходьба.

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Если вы только начинаете заниматься спортом или не можете бегать, ходьба всё равно поможет вам улучшить физическую форму. Ходьба доступна людям с любым уровнем подготовки. Она укрепляет сердце и в целом придаёт энергии.

Ходьба или бег для похудения

Быстрая ходьба — это передвижение в быстром темпе, обычно со скоростью около 5 км/ч или более. Во время такой ходьбы частота сердечных сокращений увеличивается. Вы можете сжечь больше калорий за минуту, если будете идти быстро, а не в привычном темпе.

Энергичная ходьба (пауэр-вокинг) обычно предполагает скорость примерно 5–8 км/ч, хотя некоторые ходоки достигают скорости 11–16 км/ч. Энергичная ходьба сжигает примерно столько же калорий, сколько и бег. Например, час энергичной ходьбы со скоростью 7 км/ч сжигает столько же калорий, сколько час бега трусцой с такой же скоростью.

Для эффективной тренировки попробуйте менять темп. Увеличивайте скорость на две минуты, а затем сбавляйте темп.

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Быстрая ходьба сжигает калории не так быстро, как бег. Чтобы сжечь такое же количество калорий, как во время бега, вам придётся идти быстрым шагом дольше. Тем не менее это может быть эффективной тренировкой для повышения частоты сердечных сокращений, улучшения настроения и уровня аэробной выносливости.

Ходьба в утяжеляющем жилете

Ходьба в утяжеляющем жилете может увеличить количество сожженных калорий. В целях безопасности выбирайте жилет, вес которого не превышает 5–10% от вашей массы тела.

Если вы ищете альтернативный способ похудеть или привести мышцы в тонус, попробуйте интервальную ходьбу. Увеличивайте скорость на определённое время, а затем замедляйтесь. Или попробуйте ходить, держа в руках лёгкие гантели.

Ходьба по наклонной поверхности против бега

Ходьба под наклоном предполагает движение вверх. Она может сжигать столько же калорий, сколько и бег. Если вы сохраняете ту же скорость, что и при ходьбе по ровной поверхности, то при движении под наклоном сжигаете больше калорий.

Ищите местность с холмами или ходите под наклоном на беговой дорожке. Увеличивайте угол наклона на 5, 10 или 15% за раз, чтобы практиковаться в ходьбе под наклоном. Если вы новичок в этом виде тренировок, можете начинать постепенно и со временем дойти до наклона в 15%.

Преимущества и риски

Бег — отличный способ улучшить физическую форму и похудеть, но это упражнение с высокой ударной нагрузкой. Такие тренировки могут быть более травмоопасными для организма, чем упражнения с низкой ударной нагрузкой, такие как ходьба.

По данным исследователей, со временем бег может привести к распространенным травмам, вызванным чрезмерной нагрузкой, в частности:

стрессовых переломов

подошвенного фасциита

синдрома трения подвздошно-голеничного тракта

По оценкам, ежегодно 50% бегунов получают травмы, которые делают невозможными дальнейшие тренировки.

Если вы бегаете, то можете принять меры, чтобы избежать травм. Не увеличивайте дистанцию слишком быстро и старайтесь сочетать бег с другими видами физической активности (кросс-тренировками) несколько раз в неделю.

Или попробуйте ходьбу. Ходьба приносит много пользы для здоровья, как и бег, но не сопряжена с такими же рисками получения травм.

Итог

И ходьба, и бег — отличные виды кардиотренировок.

Для поддержания здоровья рекомендуется уделять физическим упражнениям умеренной интенсивности не менее 150 минут в неделю.

Ходьба — отличный выбор, если вы только начинаете заниматься физической активностью и хотите привести себя в форму. Если же ваша цель — похудеть или быстрее сжигать калории, попробуйте бег.

Если вы новичок в беге, начните с программы, предусматривающей чередование ходьбы и бега.

Перед началом новых тренировок обязательно проконсультируйтесь с врачом.

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