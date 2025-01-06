Будете жить дольше: силовые тренировки могут снизить биологический возраст на 8 лет

Силовые тренировки являются золотым стандартом упражнений по уходу за суставами, костями и мышцами с возрастом. Как выяснилось, они не только улучшают вашу физическую форму, но и продлевают жизнь.

Силовые тренировки, также известные как тренировки с отягощениями или силовые тренировки, очень важны для женщин. Но до недавнего времени мы даже не представляли себе насколько.

Woman&Home рассказали о новом исследовании, предположившем связь между тем, как часто женщины поднимают тяжести, и основными преимуществами долголетия.

Исследование рассматривало чуть менее 5000 мужчин и женщин (средний возраст 42 года), чтобы выяснить, как силовые тренировки могут повлиять на процесс старения. Исследователи утверждают, что поднятие тяжестей три раза в неделю может принести пользу для здоровья, равную тому, что вы станете младше почти на восемь лет, при условии, что вы делаете это в течение одного часа каждой тренировки.

Как долго должна продолжаться силовая тренировка

Чтобы сэкономить почти восемь лет от вашего биологического возраста (7,8 лет, если быть точным), исследователи пришли к выводу, что требуется час силовых тренировок три раза в неделю с общей продолжительностью 180 минут.

Чтобы завершить исследование, исследователи изучили длину теломера участников (защитные колпачки ДНК, предотвращающие ошибки или повреждения генетического материала) в образцах крови. Участников также спросили, как часто они поднимают тяжесть.

Поскольку с возрастом теломеры сокращаются, и это укорочение связано с трансформацией клеток, что влияет на наше здоровье и продолжительность жизни, чем длиннее теломеры, тем лучше. Это исследование должно было выяснить, могут ли силовые тренировки повлиять на длину теломеров.

В выборке 90 минут силовых тренировок в неделю ассоциировались в среднем с сокращением биологического старения на 3,9 года. Час силовых тренировок три раза в неделю (в общей сложности 180 минут) был связан со снижением биологического старения на 7,8 лет.

Однако исследователи обнаружили, что те, кто поднимал тяжести менее одного часа в неделю, также ощутили пользу. Согласно исследованию, они все еще имели гораздо более длинные теломеры, чем те, кто не занимался силовыми тренировками.

Почему это важно

Мы знаем, что выполнение простых силовых тренировок дома или посещение одного из многих типов силовых тренировок может иметь много преимуществ для нашего психического и физического здоровья, но результаты исследования показывают, насколько важно поднимать отягощения для долголетия.

Силовые тренировки смягчают определенный вред, вызванный хроническими заболеваниями, уменьшают потерю мышц, повышают скорость метаболизма в состоянии покоя, способствуют потере жира и улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы, говорится в итоге исследования.

Короче говоря, благодаря уменьшению последствий хронических заболеваний и метаболических факторов риска силовые тренировки, кажется, замедляют процесс биологического старения и уменьшают старение клеток, о чем свидетельствуют более длинные теломеры.

Идеальным является поднятие отягощений в течение часа три раза в неделю, но исследование также показывает преимущества меньших занятий. Итак, даже если у вас есть только время, чтобы поднимать ваши лучшие гантели в течение 20 минут пару раз в неделю дома, вы почувствуете преимущества в последующие годы.

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