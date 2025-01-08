Что будет с организмом, если прыгать со скакалкой 2 недели каждый день: журналистка поделилась опытом

Прыжки со скакалкой — это классическая домашняя тренировка, но насколько она действительно полезна и какие преимущества для здоровья имеет? Стоит разобраться детальнее.

Скиппинг - прыжки со скакалкой - это одно из лучших кардиоупражнений для новичков, желающих улучшить физическую форму, здоровье костей и психическое благополучие.

Ожидается, что прыжки со скакалкой станут тенденцией в домашнем фитнесе в 2025 году. Журналистка Сьюзан Гриффин решила проверить на себе эффективность прыжков и поделилась своими наблюдениями с Woman&Home. Вот какие преимущества этого упражнения она назвала.

Тренировка всего тела

Прежде всего, если у вас мало времени, то кардиоупражнения, такие как скиппинг, дадут максимальную пользу за минимальное время. Это отличный способ добавить немного движения, который не слишком напрягает и приносит пользу во многих отношениях, включая улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы, говорит Гэри Локвуд, сертифицированный персональный тренер. Это также отличный мышечный тоник, задействующий несколько групп мышц, но особенно руки, ноги и корпус.

Поскольку прыжки задействуют так много мышц тела и повышают частоту сердечных сокращений, они считаются хорошей тренировкой, если вы также хотите похудеть. Это очень эффективное упражнение для сжигания калорий, помогающее сбросить вес и сжигать жир, соглашается Сара Кампус, сертифицированный специалист по физиотерапии и женскому здоровью. Например, всего 10 минут прыжков могут сжечь столько же калорий, сколько 30 минут бега трусцой.

Нет сомнений, что прыжки обеспечивают тренировку от головы до ног, от того, как вы держите голову (в идеале глядя вперед, как бы ни было заманчиво смотреть на свои ноги), до физического отрыва ног от земли. Неудивительно, что вы можете вспотеть уже через 10 прыжков, когда впервые начнете прыгать.

За две недели журналистка обнаружила, насколько изменилась к лучшему. К концу второй недели она уже могла сделать более 80 прыжков без остановки.

Польза для костей

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются женщины, является потеря плотности костей в старшем возрасте, что приводит к проблемам с равновесием, возможным переломам и повышению риска остеопороза. В период менопаузы мы теряем защитные свойства эстрогена для наших костей, суставов и мышечной ткани. Остеопороз, который влияет на плотность костной массы и повышает риск переломов.

Чтобы избежать этого, нужно делать много ударных упражнений. Оливия Хоутон, аналитик по красоте и здоровью, указывает на исследование, в котором было установлено, что прыжки на скакалке являются безопасным и экономным по времени методом улучшения плотности костей у людей в пременопаузе в возрасте от 18 до 65 лет. Исследование также показало, что увеличение интенсивности тренировок усиливает эффект. У людей в постменопаузе прыжки могут помочь смягчить последствия дефицита эстрогена, чтобы защититься от потери костной массы, настолько, что Королевское общество остеопороза рекомендует 50 прыжков в день для большинства людей.

Конечно, это преимущество нельзя увидеть в краткосрочной перспективе, но здоровье костей — причина, по которой нужно стараться включать силовые тренировки по крайней мере два раза в неделю.

Польза для мозга

Болезнь Альцгеймера непропорционально чаще поражает женщин, как и остеопороз, на женщин приходится почти две трети диагнозов болезни Альцгеймера. Хорошая новость заключается в том, что привычка к упражнениям для ума и тела, таким как прыжки, может иметь значение. Так же, как упражнения полезны для наших костей, они полезны и для нашего серого вещества.

Упражнения, которые помогают наращивать кости высвобождает гормон остеокальцин, который усиливает связь с гиппокампом, областью мозга, связанной с памятью, говорит Хоутон, ссылаясь на исследование.

Повышение уровня остеокальцина считается улучшением когнитивной функции и оказывают защитное действие на возрастное снижение когнитивных способностей. Хотя необходимы дальнейшие исследования, остеокальцин рассматривается как потенциальный терапевтический вариант для болезни Альцгеймера, утверждает она.

Также рекомендует прыжки тем, кто хочет улучшить свою координацию и равновесие, так как это может помочь улучшить двигательные навыки за счет синхронизации движений рук, глаз и ног, говорит Локвуд.

Это удобно

Существуют практические преимущества ежедневных прыжков, а также физические. Скакалка — это портативное оборудование, которое можно купить относительно недорого и которое можно использовать практически где угодно как один из простых способов заниматься спортом дома.

В течение двухнедельного пробного периода Сьюзан Гриффин использовала скакалку в гостиной небольшого дома, на компактном заднем дворе, в саду своего друга и путешествовала с ней, когда навещала семью. В отличие от других домашних тренажеров это выполнимо.

Прыжки со скакалкой могут улучшить настроение

Как и в случае с любой деятельностью, чтобы увидеть результаты, вам нужно быть последовательным, и для этого вам действительно нужно получать удовольствие от того, что вы делаете.

Прыжки через скакалку высвобождают эндорфины, которые могут улучшить настроение и уменьшить беспокойство и стресс, говорит Локвуд.

Журналистка прыгала через скакалку в разное время дня и обнаружила, что это помогает ей чувствовать себя более мотивированной, повышая настроение темным утром и борясь с дневным спадом. Исследования же обнаружили снижение уровня тревожности и темпов депрессии у тех, кто прыгает регулярно.

Как часто нужно прыгать

В качестве отправной точки стремитесь к двум-трем сеансам прыжков в неделю, предлагает Локвуд, с общим временем прыжков от пяти до десяти минут. Хорошим разделением будут короткие интервалы от 30 до 60 секунд с короткими перерывами на отдых между ними. Через несколько недель постепенно увеличивайте продолжительность по мере улучшения вашей выносливости, пока не дойдете до 15–20 минут.

При этом, если вы начинаете с нуля, вам следует просто стремиться к немного большему, чем то, что вы можете сделать прямо сейчас. Если вы чувствуете себя немного неуверенно, возможно, начните с маршировки на месте, затем начните с подпрыгивания на месте, затем с прыжков на месте, и когда вы почувствуете себя достаточно уверенно, вы сможете ввести скакалку, рекомендует Кампус.

Что касается техники, держите локти близко к телу, используйте запястья, а не руки, чтобы вращать скакалку. Прыгайте достаточно высоко, чтобы не касаться скакалки, и мягко приземляйтесь на подушечки стоп, чтобы уменьшить воздействие на суставы.

Распространенные ошибки, когда вы начинаете, — это отведение ног назад и взгляд вниз, поэтому смотрите вверх.

Когда будет виден результат

У всех разный уровень физической подготовки, поэтому на этот вопрос сложно ответить, говорит Локвуд. Если вы будете прыгать регулярно, как правило, в течение двух-четырех недель вы должны ожидать улучшения координации и равновесия, более высокого уровня энергии и выносливости. Вы также можете начать замечать потерю веса. Однако организму требуется некоторое время, чтобы приспособиться. В долгосрочной перспективе будут заметны изменения в рельефе мышц, улучшится здоровье сердечно-сосудистой системы и, конечно, повысится ясность ума.

Как выбрать скакалку

Выбор правильной скакалки важен для удобства и простоты использования для эффективной тренировки, говорит Кампус. Скоростные скакалки хороши для новичков, поскольку они легкие и гладкие, но скакалки с бусинами немного тяжелее, что обеспечивает больший контроль. Вы также можете приобрести скакалки с регулируемой длиной и удобными ручками.

Вы также можете приобрести и утяжеленные скакалки для увеличения нагрузки, так же можете приобрести утяжеленный жилет, чтобы сделать прыжки сложнее, хотя это не рекомендуется для новичков.

Кому прыжки противопоказаны

Прыжки — отличное упражнение для многих людей, но некоторым следует избегать их. Если у вас серьезные проблемы с суставами или артрит, стоит проконсультироваться с врачом перед занятием. Если у вас есть история стрессовых переломов или заболевание сердца, которое ограничивает упражнения, лучше выбрать другой вид физической активности, говорит Локвуд.

Чрезвычайно важно перед началом тренировок проконсультироваться с врачом.

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