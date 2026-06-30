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Что нужно делать, чтобы иметь красивые рельефные руки и спину: тренировки для верхней части тела
Вы можете использовать легкие гантели для этого короткого упражнения из 5 шагов, направленного на проработку рук, спины и плеч.
Хотя внешний вид сильных рук сейчас в моде, силовые тренировки — это больше, чем просто внешний вид: от поднятия сумок с покупками до снятия вещей с головы, они помогают в выполнении функциональных движений и могут облегчить повседневную жизнь даже в 80–90 лет.
Woman&Home предлагает тренировку от Мелиссы Лич, инструктора по йоге и тренера по силовой и кондиционной подготовке, направленную на развитие силы рук и выходящую далеко за рамки эстетических соображений.
Вот эти пять упражнений.
Круги руками
Эта короткая разминка подготавливает плечевые суставы к более интенсивным движениям.
Вот как рисовать круги руками:
Встаньте, ноги на ширине бедер, и вытяните руки прямо в стороны на уровне плеч.
Делайте небольшие круги вперед в течение 20–30 секунд, затем смените направление.
Жим на плечи
Это сложное движение, задействующее большинство верхних мышц передней части тела, но в особенности мышцы спереди, по бокам и сзади плеча.
Держите ребра втянутыми, а туловище напряженным, чтобы нагрузка приходилась на плечи, а не на поясницу.
Вот как это сделать:
Поднимите гири к плечам, затем выжмите их над головой, пока руки полностью не выпрямятся, не сгибая локтей.
Опустите гири обратно на плечи, а затем в исходное положение.
Повторите 10–15 раз.
Сгибание бицепса
Сгибание рук на бицепс — это не зря любимое упражнение для верхней части тела. Оно направлено на мышцы передней части руки, которые задействуются при выполнении большинства движений по подъему.
Вот как это сделать:
Встаньте, поставив ноги на ширину бедер, с гантелью в каждой руке.
Держите гантели прямыми руками по обеим сторонам бедер.
Держа локти на уровне талии, поднимите гантели до плеч.
Медленно опустите их вниз.
Повторите 12–15 раз с обеих сторон или выполните движение обеими руками одновременно.
Тяга одной рукой вниз
Тяга традиционно выполняется в тренажерном зале с тросом и одной ручкой, но вы также можете выполнять это упражнение дома с помощью эспандера. Закрепите эспандер между дверью и дверной коробкой в вашем доме.
Сопротивление должно создаваться за счет напряжения мышц, а не за счет импульса, поэтому сосредоточьтесь на своей технике и напряжении мышц по бокам спины при каждом повторении.
Вот как это сделать:
Стойте прямо, руки вытянуты над головой, ладонями вперёд.
Опустите один локоть вниз к ребрам, сжимая лопатки вместе.
Медленно вытяните руки над головой и повторите с другой рукой.
Повторите 12–15 раз.
Руль
Упражнение «руль» в основном прорабатывает плечи — именно здесь вы его по-настоящему почувствуете. Однако она также улучшает мышечную выносливость рук, заставляя их оставаться в неподвижном положении. Кроме того, она отлично подойдет для домашней тренировки по пилатесу, поскольку направлена на контроль и стабильность корпуса.
Вот как это делается:
Возьмите легкую гантелю обеими руками или соедините ладони и вытяните руки перед телом.
Медленно поворачивайте руки из стороны в сторону, как будто поворачиваете руль.
Сделайте по 15–20 вращений в каждую сторону.