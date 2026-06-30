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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Фитнес
Количество просмотров
50
Время на прочтение
3 мин

Что нужно делать, чтобы иметь красивые рельефные руки и спину: тренировки для верхней части тела

Вы можете использовать легкие гантели для этого короткого упражнения из 5 шагов, направленного на проработку рук, спины и плеч.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
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Женщина с гантелями

Женщина с гантелями / © Credits

Хотя внешний вид сильных рук сейчас в моде, силовые тренировки — это больше, чем просто внешний вид: от поднятия сумок с покупками до снятия вещей с головы, они помогают в выполнении функциональных движений и могут облегчить повседневную жизнь даже в 80–90 лет.

Woman&Home предлагает тренировку от Мелиссы Лич, инструктора по йоге и тренера по силовой и кондиционной подготовке, направленную на развитие силы рук и выходящую далеко за рамки эстетических соображений.

Вот эти пять упражнений.

Круги руками

Эта короткая разминка подготавливает плечевые суставы к более интенсивным движениям.

Вот как рисовать круги руками:

  1. Встаньте, ноги на ширине бедер, и вытяните руки прямо в стороны на уровне плеч.

  2. Делайте небольшие круги вперед в течение 20–30 секунд, затем смените направление.

Жим на плечи

Это сложное движение, задействующее большинство верхних мышц передней части тела, но в особенности мышцы спереди, по бокам и сзади плеча.

Держите ребра втянутыми, а туловище напряженным, чтобы нагрузка приходилась на плечи, а не на поясницу.

Вот как это сделать:

  1. Поднимите гири к плечам, затем выжмите их над головой, пока руки полностью не выпрямятся, не сгибая локтей.

  2. Опустите гири обратно на плечи, а затем в исходное положение.

  3. Повторите 10–15 раз.

Сгибание бицепса

Сгибание рук на бицепс — это не зря любимое упражнение для верхней части тела. Оно направлено на мышцы передней части руки, которые задействуются при выполнении большинства движений по подъему.

Вот как это сделать:

  1. Встаньте, поставив ноги на ширину бедер, с гантелью в каждой руке.

  2. Держите гантели прямыми руками по обеим сторонам бедер.

  3. Держа локти на уровне талии, поднимите гантели до плеч.

  4. Медленно опустите их вниз.

  5. Повторите 12–15 раз с обеих сторон или выполните движение обеими руками одновременно.

Тяга одной рукой вниз

Тяга традиционно выполняется в тренажерном зале с тросом и одной ручкой, но вы также можете выполнять это упражнение дома с помощью эспандера. Закрепите эспандер между дверью и дверной коробкой в вашем доме.

Сопротивление должно создаваться за счет напряжения мышц, а не за счет импульса, поэтому сосредоточьтесь на своей технике и напряжении мышц по бокам спины при каждом повторении.

Вот как это сделать:

  1. Стойте прямо, руки вытянуты над головой, ладонями вперёд.

  2. Опустите один локоть вниз к ребрам, сжимая лопатки вместе.

  3. Медленно вытяните руки над головой и повторите с другой рукой.

  4. Повторите 12–15 раз.

Руль

Упражнение «руль» в основном прорабатывает плечи — именно здесь вы его по-настоящему почувствуете. Однако она также улучшает мышечную выносливость рук, заставляя их оставаться в неподвижном положении. Кроме того, она отлично подойдет для домашней тренировки по пилатесу, поскольку направлена на контроль и стабильность корпуса.

Вот как это делается:

  1. Возьмите легкую гантелю обеими руками или соедините ладони и вытяните руки перед телом.

  2. Медленно поворачивайте руки из стороны в сторону, как будто поворачиваете руль.

  3. Сделайте по 15–20 вращений в каждую сторону.

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Дата публикации
Количество просмотров
50
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