Что надеть для бега в холод: 5-шаговое решение для теплых ног, тела и стоп

Девушка бежит по снегу / © Credits

Реклама

На самом деле обувание ваших лучших кроссовок для бега и тренировки зимой могут быть полезными как для вашей физической формы, так и для вашей иммунной системы.

Чтобы получить максимальную отдачу от тренировки, важно одеваться слоями с правильной комбинацией одежды и убедиться, что ваше тело должным образом защищено от непогоды.

Что надо надевать, рассказывает Woman&Home.

Реклама

Сара Кампус, личный тренер, специалист по женскому фитнесу и бегунья, говорит, что зимние тренировки полезны, поскольку ваше тело должно работать больше, чтобы согреться, и, создавая эту дополнительную нагрузку на себя, вы, в свою очередь, сжигаете больше калорий. Она говорит, что тренировки в морозные условия также могут помочь нам развить ментальную силу, доказав себе, что вы можете тренироваться в худших условиях, что означает, что другие вызовы вскоре станут более достижимыми.

Ношение правильного количества слоев одежды, перчаток, шапки забота о тепле ног, означает, что вы сможете продолжать бегать, независимо от того, насколько низко падает столбик термометра.

Шары

Ношение нескольких слоев одежды является ключом к возможности продолжать бегать в холодную и влажную погоду. Если вы достаточно быстро нагреваетесь во время бега, возможно, вам стоит выбрать топы, которые можно легко завязать вокруг талии или свернуть и положить в рюкзак или жилет для бега.

Ваш первый слой должен быть базовым слоем с длинными рукавами, изготовленным из потовыводящей ткани, такой как полиэстер или мериносовая шерсть. Они быстро сохнут и выводят влагу из кожи. Избегайте хлопка, поскольку он поглощает и удерживает влагу, что может сделать вам холоднее. Этот первый слой должен плотно прилегать к вашему спортивному бюстгальтеру, поскольку сверху у вас будет как минимум два слоя.

Реклама

Далее идет слой изоляции. Он создан для того, чтобы создать буфер от холодного воздуха и согреть вас, так, чтобы не перегреть. Это может быть легкий флисовый или мериносовый топ, или технический топ из другой ткани, отводящей влагу. Очень удобны топы с петлями для больших пальцев, чтобы закрыть руки, и полузастежками-молниями, поскольку температура тела сильно меняется во время бега.

Последний слой — это внешний слой, который защищает от ветра и дождя. Выберите куртку, которая является ветро- и дождезащитной. Хотя она должна быть эффективной против непогоды, она также должна быть воздухопроницаемой, если вы бегаете. Такие элементы, как вентиляционные отверстия под мышками, сетчатые панели, капюшоны и светоотражающие полоски для тренировок в темноте, могут помочь в этом и сделать ваши тренировки более комфортными.

Головной убор

Мы знаем, что теряем много тепла с головы, поэтому шапка или повязка на голову очень важны во время бега зимой. Опять же, если вы склонны к перегреву, то повязка на голову, которая закрывает только лоб и уши, может быть более подходящей, но существует множество вариантов шапок или повязок на голову.

Ваш головной убор должен быть изготовлен из подобных материалов, отводящих влагу, к вашим другим слоям одежды. Выберите меринос, полиэстер, нейлон или их комбинацию, поскольку они легкие, отводят пот и влажную погоду, а также плотно прилегают к голове и не задерживают тепло.

Реклама

Леггинсы

Вы можете увидеть бегунов в вашем местном парке, которые бегают в беговых шортах, но очевидным ключом к тому, чтобы оставаться в тепле и избежать растяжения мышц или травм, является пара лучших спортивных леггинсов, разработанных для более холодных температур.

Многие бренды предлагают специальные беговые леггинсы с тонким флисовым слоем, которые обеспечивают мгновенное тепло и лучшую изоляцию для тренировок на свежем воздухе, когда температура падает.

Лучше приобрести такие леггинсы. Хотя они будут дороже обычных спортивных леггинсов, они являются достойной инвестицией и единственной частью вашей зимней тренировочной одежды, которую вы не можете заменить на что-то, что вы также носите на улице.

Перчатки

Наши руки могут очень страдать во время тренировок в холодную погоду, что приводит к растрескиванию и сухости кожи, а также холодных пальцев во время движения, что делает перчатки ключевым аксессуаром. Опять же, их можно легко положить в сумку или карман после разогрева. Холодные руки могут испортить бег и удовольствие от него.

Реклама

Тип перчаток, которые вы выберете, будет зависеть от температуры, но на рынке представлен огромный выбор, от толстых изолированных перчаток до более легких версий.

Они должны быть изготовлены из тех же рекомендованных материалов: мериноса, полиэстера или нейлона, поскольку они предоставляют приоритет терморегуляции, но имеют плотное прилегание, что позволяет свободно двигать пальцами. Если идет снег, и вы не хотите отказываться от тренировок на день, подумайте о вкладышах в перчатки для дополнительного тепла.

Обувь

Счастливые ноги — это счастливый бегун. Убедитесь, что вы носите изолированные носки из мягкой ткани. Мягкая ткань — опять же, избегайте хлопка и выбирайте такие материалы, как меринос, полиэстер или нейлон. Они сохранят ваши ноги в тепле и сухости, что важно для здоровья и комфорта ног.

На самом деле нет необходимости покупать новые кроссовки для тренировок в холодную погоду, но, если вы ищете новую пару, ищите обувь с хорошим сцеплением на любых ледяных поверхностях и Gore-Tex или с утепленным верхом для дополнительной защиты.

Реклама

Полезно ли бегать в холодную погоду

Бег зимой вполне безопасен, если вы тепло одеты и не собираетесь скользить на обледенелых тротуарах. Исследования показали, что регулярные физические упражнения в холодную погоду могут уменьшить риск заболеть гриппом зимой, поскольку тренировки в холодную погоду укрепляют вашу иммунную систему. Если вы должным образом одеты, высушитесь после тренировок и должным образом зарядитесь энергией, все будет хорошо.

Есть также доказательства того, что физические упражнения зимой могут помочь поддерживать уровень витамина D без добавок в пасмурные месяцы года.

Или же, чтобы избежать холода, замените свой обычный бег тренировкой на беговой дорожке на беговой площадке или в тренажерном зале.