Действительно ли лишние килограммы мешают быстро бегать: как вес влияет на скорость и выносливость

Действительно ли лишние килограммы мешают быстро бегать? / © Associated Press

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Бег переживает настоящий бум: марафоны, полумарафоны, спортивные часы и отчеты в смартфоне стали частью повседневной жизни. И рано или поздно почти каждый бегун начинает задумываться над одним вопросом: как бегать быстрее, об этом говорится в материале издания GQ.

По словам физиолога Алекса Ротштейна из Нью-Йоркского технологического института, вес действительно важен. Чем больше масса тела, которую нужно перемещать, тем больше энергии организм тратит на движение. В то же время нужно не просто смотреть на цифру на весах, а понимать, из чего состоит ваше тело.

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Избыточный вес может замедлять бег

Один из ключевых показателей беговой выносливости — VO₂ max, то есть максимальное потребление кислорода организмом во время интенсивной нагрузки. Этот показатель соотносит количество кислорода, которое способно использовать тело, с массой человека. Поэтому при прочих равных условиях меньшая масса может способствовать более высокому относительному VO₂ max.

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Кроме того, лишний вес влияет на экономичность бега — способность поддерживать эффективную технику движения без излишних затрат энергии. Когда тело становится тяжелее, удерживать правильную осанку и стабильное движение может быть сложнее.

Следует проявлять осторожность тем, кто недавно набрал несколько килограммов. Суставам, сухожилиям и связкам нужно время, чтобы адаптироваться к новой нагрузке. Поэтому возвращаться к интенсивным пробежкам лучше постепенно и начинать с ходьбы и легкого бега.

Мышцы или жир: что важнее для скорости

Не вся масса одинаково влияет на спортивные результаты. Жировая ткань увеличивает массу, но не способствует непосредственно созданию движения. Зато мышцы ног — ягодичные, квадрицепсы, задняя поверхность бедра и икры — обеспечивают силу и ускорение.

Именно поэтому силовые тренировки могут стать отличным дополнением к беговой программе. Они не только помогают развивать мышцы, но и укрепляют сухожилия, связки и структуры вокруг суставов. Это очень важно для тех, кто хочет увеличить скорость и одновременно снизить риск травм.

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Впрочем, чрезмерное увлечение набором мышечной массы тоже не гарантирует более быстрых результатов. Для бега важны не просто сильные мышцы, а их функциональность, выносливость и способность эффективно работать вместе.

Нужно ли похудеть, чтобы бегать быстрее

Не обязательно, вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на цифре на весах, стоит разнообразить тренировки. Интервалы, темповой бег, силовые упражнения и постепенное увеличение нагрузки помогают развивать скорость и выносливость.

Интересно, что работа над скоростью может одновременно способствовать снижению жировой массы, если тренировки сочетаются со сбалансированным питанием и достаточным восстановлением. Однако резкое похудение — не лучшая стратегия для бегуна, поскольку мышцам, сухожилиям и другим структурам организма требуется время, чтобы адаптироваться к изменениям.

Вес действительно может влиять на то, насколько быстро вы бегаете, однако он далеко не единственный показатель спортивной формы. Гораздо важнее развивать силу, выносливость, технику и экономичность бега. Поэтому не спешите делать вес главным критерием оценки ваших тренировок.

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