Диетолог назвал 5 лучших продуктов, которые следует съесть перед пробежкой

Пользу бега для здоровья и поддержания физической формы трудно переоценить. Для качественной тренировки вам необходимы: желание, настроение, качественная спортивная обувь и одежда, а также энергия.

О том, как нужно питаться перед пробежкой, редактор PureWow спросил зарегистрированного диетолога Лона Бен-Ашера, так же как и о лучшей пище перед пробежкой - на случай, если вы не знаете, как лучше помочь своему телу достичь поставленных целей пробега и скорости.

Что нужно есть перед тренировкой

Овсянка

Овсяная каша – это сложный углевод, который является отличным источником углеводов, обеспечивающих постоянную энергию. Попробуйте какой-нибудь вкусный рецепт овсяной каши, и вы никогда не будете оглядываться назад.

Киноа

Это любимое зерно хранится в холодильнике несколько дней, оно не содержит глютена и является одним из немногих источников полноценного белка. Пожалуй, самое важное - то, что оно хорошо подходит почти ко всему, от простого салата до креветок и цитрусовых. Бен-Ашер говорит, что киноа обеспечивает баланс углеводов и белка для поддержания мышц и долгосрочного заряда.

Цельнозерновые макароны

Вы слышали о марафонцах, которые вечером перед забегом ели пасту, и не только потому, что она вкусная. Цельнозерновые макароны, в частности, по словам Бен-Ашера, обеспечивают сочетание белков и сложных углеводов, которые дают вам энергию, предотвращают усталость, способствуя метаболическому балансу и способствуя оптимальной производительности.

Сладкий картофель

Это пища, богатая питательными веществами, содержит медленно высвобождающиеся сложные углеводы, калий для электролитного баланса и витамина А.

Коричневый рис

Ищете длительное высвобождение энергии и отсутствие внезапных сбоев? – вы захотите перекусить коричневым рисом перед длинной трассой, треком или беговой дорожкой.

За сколько времени перед пробежкой нужно есть

Это время зависит от того, собираетесь ли вы на короткую или длительную пробежку. Для длительной пробежки сбалансированную пищу с высоким содержанием сложных углеводов, умеренным содержанием белка и низким содержанием жира следует потреблять примерно за два-три часа до пробежки, чтобы обеспечить надлежащее пищеварение и получить оптимальное топливо. Во время короткой пробежки следует перекусывать с большим количеством простых углеводов для поддержания быстрого заряда энергии за 30-60 минут до этого.

Какие продукты нельзя есть перед пробежкой

Среди продуктов, которых Бен-Ашер рекомендует избегать перед пробежкой, есть:

Гамбургеры. Могут привести к вялости, поскольку они дольше перевариваются из-за высокого содержания жира.

Выпечка. Влечет быстрые скачки энергии, а затем сбои из-за метаболического дисбаланса.

Брюссельская капуста. Из-за высокого содержания клетчатки во время бега может вызвать вздутие живота, повышенное газообразование или пищеварительный стресс.

Сыр. Медленно переваривается и приводит к понижению уровня энергии.

Острый соус. Может привести к расстройству желудочно-кишечного тракта, расстройству пищеварения и/или рефлюксу.

Что нужно есть после тренировки

Йогурт или сыр

Оба являются отличным источником белка после тренировки. Для дополнительного антиоксидантного и углеводного заряда рекомендуется добавлять свежие ягоды или нарезанные кубиками овощи. Пища, богатая кальцием и витамином D, помогает укрепить кости и предотвратить переломы.

Яйца

Яичные желтки содержат несколько жизненно важных питательных веществ для здоровья мозга и костей, объяснил Аше, предложив перекусить после тренировки несколькими сваренными вкрутую яйцами для быстрого и легкого источника белка, соединив кусочек цельнозернового тоста для дополнительных углеводов.

Копченый лосось

Жирная рыба известна своей способностью снимать воспаление, жирные кислоты омега-3 также могут облегчить отсроченную боль в мышцах после физических упражнений. Попытайтесь смазать цельнозерновой слой тонким слоем сливочного сыра и покрыть его копченым лососем, чтобы получить вкусную и легкую закуску.

Обезжиренное шоколадное молоко

Если вам тяжело есть сразу после тренировки, попробуйте жидкую пищу вместо жесткой. Шоколадное молоко является особенно отличным выбором благодаря вкусной смеси углеводов, белков и воды.

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